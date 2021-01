Parceria entre Zoop e PayTime facilita acesso de pequenas empresas à serviços bancários

Criada em 2012, a Paytime é uma fintech que atua buscando resolver as dores de estabelecimentos que tinham muito foco em taxa e, por conta disso, acabavam tendo muitos problemas de gestão financeira. "Uma história que deixa bastante clara nossa atuação é a de uma rede de franquias que tinha um número de inadimplência muito alto e, depois que nós automatizamos a cobrança de royalties, o número caiu pra zero", explica Leonardo Gomes, CEO da Paytime.

Para conseguir desenvolver seus produtos com agilidade, o CTO da empresa Luiz Carlos Júnior explica que a parceria com a Zoop – que fornece tecnologia à uma série de soluções da empresa – tem sido cada vez mais importante. "Posso dizer que essa parceria é um pilar da nossa empresa. Nosso negócio existe hoje graças à Zoop", explica ele.

Ainda no case, o CEO Leonardo Gomes complementa seu colega de trabalho. "Enquanto eu gastaria de seis a doze meses para construir uma solução com outro player do mercado, com a Zoop a gente consegue fazer de uma forma muito mais rápida".

Sobre a Zoop

Zoop é a fintech líder em tecnologia para serviços financeiros no mercado B2B, que atua em três segmentos: meios de pagamento, "banking as a service" (BaaS) e crédito. Seus produtos unem tecnologia e conformidade regulatória, permitindo que qualquer empresa – seja ela uma startup, um marketplace ou mesmo uma grande empresa – possa criar e oferecer serviços financeiros, com a sua própria marca, de forma simples, eficiente e segura.

Dessa forma, a Zoop ajuda a tornar o futuro dos serviços financeiros mais democrático, impulsionando a participação de novos players na indústria financeira e a criação de serviços que atendam melhor todas as camadas da população.

Com cerca de 560 parceiros cadastrados em sua plataforma, e atuando no mercado B2B, a empresa viabiliza a criação de mais de 10.000 empregos indiretos. A Zoop está no ranking de Linkedin Top Startups pelo 2° ano consecutivo, e em 2020, foi eleita uma das 100 Startups to Watch segundo a revista Época Negócios e Pequenas Empresas e Grandes Negócios.

