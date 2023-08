Parceria facilitará remessas entre o Brasil e outros mercados emergentes

ABRACAM e IAMTN reunirão principais players de pagamentos transfronteiriços em evento em São Paulo nos dias 22 e 23 de agosto

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Após celebrarem uma parceria no início do ano, a Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM) e a International Association of Money Transfer Networks (IAMTN) reunirão autoridades e executivos para fomentar negócios e discutir a simplificação dos pagamentos transfronteiriços. A conferência EVOLVE será realizada nos dias 22 e 23 de agosto em São Paulo.

As presidentes da ABRACAM e da IAMTN, Kelly Gallego Massaro e Veronica Studsgaard

Sediada em Copenhague, a IAMTN representa provedoras de serviços de pagamentos ao redor do mundo. Assim como a ABRACAM, a entidade trabalha com reguladores, associações regionais e instituições privadas com o intuito de proporcionar um ambiente mais seguro, transparente, inclusivo e eficiente para as transações financeiras de pessoas físicas e jurídicas, com foco em oportunidades de expansão.

"Estamos rompendo barreiras e formando conexões. À medida que as pontes intercontinentais se fortalecem, veremos uma nova era nas remessas entre o Brasil e outros mercados emergentes, onde inovação tecnológica e inclusão financeira convergem. Teremos um futuro mais promissor com empoderamento financeiro e colaboração intercontinental, melhorando a vida das pessoas e promovendo a prosperidade conjunta", afirmou Veronica Studsgaard, fundadora e presidente da IAMTN.

A ABRACAM também vem ampliando sua atuação internacional para auxiliar no combate a crimes financeiros, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e de armas de destruição em massa.

"Crimes internacionais exigem uma abordagem correspondente, com união de esforços entre associações de várias partes do mundo. No entanto, as medidas de combate à criminalidade não devem inibir a circulação de recursos lícitos entre países. Esse trabalho conjunto pela modernização de sistemas faz com que os pagamentos transfronteiriços concretizem seu potencial como mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico", disse Kelly Gallego Massaro, presidente executiva da ABRACAM.

Entre os palestrantes e painelistas com presença confirmada na conferência EVOLVE estão o Senador Sergio Moro, o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Liáo, e Mariano Federici, representante do Departamento de Estado dos EUA no Projeto para Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Transnacional no Brasil, Argentina e Paraguai. Inscrições: abracamevolve.com

