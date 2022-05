Parede ARXX reduz em até 80% o consumo de energia em equipamento de ar-condicionado e em até 20% a emissão de CO2

A escolha por produtos ecologicamente corretos e a redução de custos são demandas atuais de quem constrói ou reforma. Pensando nisso, as obras com a metodologia ARXX®️ geram uma economia a curto e a longo prazo. Isso porque, as Paredes Termoacústicas de Concreto Armado, que utilizam formas de poliestireno expandido (EPS), popularmente chamadas de paredes de "isopor", reduzem em até 80% a conta de energia elétrica com equipamentos de ar-condicionado, além de proporcionar maior segurança e evitar infiltrações e mofo. A metodologia sustentável de construção usada pela ARXX®️ pode reduzir em até 35% o custo total de uma obra.

As paredes arxx possuem isolamento termoacústico muito mais eficiente do que as edificações em alvenaria tradicional. As oscilações de temperatura dos ambientes internos e externos podem chegar a 9 graus, provocando a sensação térmica equilibrada e ideal para cada ambiente. Outro ponto positivo, no uso dessa tecnologia, é não necessitar de mão de obra especializada na instalação , o que garante agilidade e reduz o custo no orçamento final da obra em até 35%.

Para a diretora executiva e CEO da empresa no Brasil, Angelita dos Santos, reforçar a ideia de mitigar os impactos ambientais dentro da indústria é dever e responsabilidade das corporações.

"Mesmo em bons tempos, as iniciativas de redução de custos são uma parte essencial para o sucesso sustentável. Em tempos difíceis eles podem ser uma questão de sobrevivência. Uma empresa preocupada com a sustentabilidade é, simultaneamente, custo-benefício, além de favorecer o ambiente, diminuindo os impactos negativos gerados pela acumulação de resíduos sólidos, desperdício de água e efeito estufa. É dever e responsabilidade como empresa manter, cuidar e devolver o que nos é dado diariamente pela natureza", afirma.

Você pode obter mais informações sobre as soluções ecológicas da ARXX®️ nos nossos meios de comunicação: blog.arxx.com.br e pelo site: www.arxx.com.br.

Nossos colaboradores e corpo diretivo estão disponíveis para possíveis pautas relacionadas ao mercado da construção civil e meios sustentáveis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1825349/MG_5733_2.jpg

FONTE ARXX

SOURCE ARXX