Paris Baguette firma parceria global oficial com o Paris Saint-Germain

PARIS e SEUL, Coreia do Sul, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 2 de novembro de 2023, a Paris Baguette anunciou que está embarcando em sua primeira jornada no marketing esportivo global ao tornar-se a primeira empresa coreana a firmar uma parceria oficial com o Paris Saint-Germain, um dos clubes de futebol de maior sucesso no mundo.

At Parc des Princes located in Paris, CEO Jinsoo Hur of the Paris. Baguette HQ and Chief Revenue Officer Marc Armstrong of Paris Saint-Germain pose for a photo after signing the official sponsorship agreement. At Parc des Princes located in Paris, Paris Baguette and Paris Saint-Germain signed sponsorships agreement with the message ‘안녕(AnNyeong, Hi), Paris Baguette’. From left, YeonJeong Kim, Vice President Marketing of Paris Baguette HQ ; Jinsoo Hur, CEO at Paris Baguette HQ ; Marc Armstrong, Chief Revenue Officer at Paris Saint-Germain ; Sebastien Wasels, Managing Director at Paris Saint-Germain APAC. Parc Des Princes stadium branded by Paris Baguette and of Paris Saint-Germain

Como uma marca global de panificação em crescimento, que opera cerca de quatro mil lojas no mundo, incluindo 500 na América do Norte, Europa, China e sudeste da Ásia, a Paris Baguette pretende fortalecer o reconhecimento e o status mundiais da marca por meio da realização de atividades de marketing esportivo com o Paris Saint-Germain, um time de futebol profissional com um grande número de torcedores em todo o mundo e com sede em Paris, a casa do pão e uma potência do futebol.

Em particular, o Paris Saint-Germain está recebendo muita atenção e amor de torcedores de futebol do mundo todo com seus jogadores mundialmente famosos e colaborações inovadoras nas áreas de moda, gastronomia, arte etc. A Paris Baguette utilizará essa parceria com o Paris Saint-Germain para gerar um resultado positivo e impactante em sua estratégia de marketing.

A Paris Baguette capitalizará a parceria com o Paris Saint-Germain por meio da realização de diversas atividades de marketing na Coreia e internacionalmente, a partir deste mês.

Em primeiro lugar, o logotipo e o vídeo publicitário da Paris Baguette serão expostos no Parc des Princes, o estádio do Paris Saint-Germain, durante todos os jogos do time em casa. A empresa também oferecerá aos torcedores locais a oportunidade de experimentar os produtos e sobremesas da sua padaria nos dias de jogo. Além disso, a Paris Baguette produzirá conteúdos potentes com jogadores importantes do Paris Saint-Germain, lançará campanhas e produtos baseados na colaboração e realizará eventos promocionais para distribuir ingressos para visitas oficiais e jogos do Paris Saint-Germain.

Marc Armstrong, diretor de receita do Paris Saint-Germain, disse: "Estamos muito satisfeitos em receber a Paris Baguette, nossa primeira parceira da Coreia do Sul, na família Paris Saint-Germain. Por mais de 35 anos, a Paris Baguette inovou e desenvolveu consistentemente seu know-how único em torno de um amor incondicional pela inspiradora cidade global de Paris e pela lendária baguete. Juntos, agora estamos prontos para ajudar a Paris Baguette a exportar sua busca pela excelência internacionalmente e temos orgulho de poder acompanhá-los em seus planos de crescimento global."

Jinsoo Hur, CEO da Paris Baguette, declarou: "Estamos muito satisfeitos por firmar uma parceria com o conceituado clube de futebol Paris Saint-Germain. Poderemos oferecer mais diversão e valor a nossos clientes e torcedores de futebol de todo o mundo por meio da colaboração entre a cultura gastronômica e os esportes, em Paris, tendo uma cidade magnífica como tema. No futuro, a Paris Baguette continuará se esforçando para oferecer aos clientes experiências mais novas e diversificadas."

