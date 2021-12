Parity Technologies et Energy Web lancent une nouvelle chaîne de relais Consortia - Energy Web

Parity Technologies est depuis longtemps à l'avant-garde du développement de la technologie Web3, plus récemment en concevant la technologie de base qui prend en charge les écosystèmes Polkadot et Kusama. Les blockchains basées sur Substrate offrent aux entreprises une fonctionnalité de gouvernance en chaîne flexible, une caractéristique clé pour les entreprises qui conçoivent des solutions Web3. De nombreuses entreprises de l'écosystème Energy Web ont des exigences spécifiques en matière de confidentialité des données des clients ainsi que des exigences légales pour l'exploitation de solutions d'entreprise. Les blockchains dans le cadre de la nouvelle chaîne de relais Consortia permettront aux acteurs du marché d'Energy Web de répondre à leurs exigences spécifiques en matière de gouvernance et d'expérimenter de nouvelles solutions crypto-économiques. En outre, la chaîne de relais Consortia se positionnera comme le premier réseau multi-chaînes connecté à Polkadot.

La chaîne de relais Consortia est la prochaine étape d'un partenariat à long terme entre les deux organisations. La chaîne Energy Web actuelle est basée sur une machine virtuelle Ethereum et un mécanisme de consensus Proof of Authority développé à l'origine par Parity Technologies. Le lancement de la chaîne de relais Consortia avec Parity est le résultat de nombreuses années de développement conjoint entre les deux organisations.

« Nous continuons d'intégrer les grandes entreprises énergétiques à notre pile technologique open source pour accélérer la transition énergétique », a déclaré Jesse Morris, PDG d'Energy Web Foundation. « Mais il y a énormément d'innovations qui se produisent dans d'autres écosystèmes Web3, comme Polkadot et Kusama, et nous voulons nous assurer que cette innovation arrive dans le secteur de l'énergie. En travaillant avec Parity pour donner vie à la chaîne de relais Consortia, nous pouvons permettre à nos membres d'accéder à de nouvelles innovations telles que la gouvernance en chaîne, l'interopérabilité native, une évolutivité robuste et d'autres fonctionnalités offertes par Substrate et Polkadot. Des innovations comme celles-ci aideront notre communauté à progresser encore plus vite dans son travail pour créer un impact réel sur la transition énergétique mondiale. »

Le cadre de construction de blockchains Substrate de Parity est déjà au cœur de certains des écosystèmes Web3 les plus importants et à la plus forte croissance, notamment Polkadot, Kusama et plus de 150 chaînes de couche 1. « Nous considérons ce partenariat comme une excellente occasion d'aider les entreprises du secteur de l'énergie à se familiariser avec certaines des technologies décentralisées les plus avancées de la production, à savoir des temps d'exécution personnalisés et des mécanismes de gouvernance flexibles pour toutes sortes de blockchains, privées, publiques, hybrides ou autres », a déclaré le Dr Gavin Wood, fondateur de Polkadot et Kusama et cofondateur d'Ethereum.

La nouvelle chaîne sera initialement régie par les membres actuels de l'écosystème Energy Web, dans le but de décentraliser davantage les participants à la gouvernance. « La fonctionnalité de gouvernance en chaîne de Substrate facilitera considérablement la décentralisation de la gouvernance de la chaîne Consortia, une fois qu'elle sera lancée. Imaginez si les entreprises et les particuliers qui contribuent réellement à la transition énergétique, en investissant dans l'énergie solaire, les batteries ou les véhicules électriques, pouvaient être incités à le faire et se voyaient confier un rôle de gouvernance spécifique pondéré par leur contribution relative. La gouvernance de Substrate et Energy Web nous permettra d'atteindre cet objectif », a déclaré J. Morris.

L'infrastructure de la chaîne de relais Consortia sera développée en tant que solution opt-in avec et pour l'écosystème Energy Web actuel et nécessitera un nouveau jeton. « L'Energy Web Foundation a été fondée dans le but de créer une infrastructure dorsale plus résiliente et inclusive pour les marchés de l'énergie au moyen de logiciels décentralisés. La nouvelle chaîne est une prochaine étape logique dans le développement de la vision initiale qui permet aux entreprises réglementées du marché de l'énergie et aux innovateurs de développer leurs propres chaînes souveraines et personnalisées tout en restant interopérables. », a déclaré Ewald Hesse, cofondateur et membre du Conseil de fondation de l'EWF.

« Lorsque vous exploitez un marché de l'énergie en Australie, en Europe ou aux États-Unis, vous voulez que les acteurs locaux décident de la gouvernance, et non une autre partie du monde. Cette nouvelle architecture permettra justement cela tout en tirant parti des avantages d'une pile technologique open source mondiale », a déclaré J. Morris.

Pour accélérer l'intégration de la pile Energy Web avec Substrate, Parity Technologies a également l'intention de se joindre en tant que validateur de la chaîne Energy Web actuelle. Une version testnet de la chaîne de relais Consortia et un premier ensemble de blockchains connectées devraient être lancés au deuxième trimestre 2022.

À propos d'Energy Web

Energy Web est une organisation mondiale à but non lucratif dirigée par ses membres qui accélère la transition énergétique à faible émission de carbone et centrée sur le client en libérant le potentiel des technologies numériques open source. Notre système d'exploitation décentralisé Energy Web (EW-DOS) permet à n'importe quel actif énergétique, appartenant à tout client, de participer à tout marché de l'énergie. La chaîne Energy Web, la première blockchain publique de qualité entreprise au monde adaptée au secteur de l'énergie, ancre la pile technologique EW-DOS. L'écosystème Energy Web comprend les principaux services publics, opérateurs de réseaux, développeurs d'énergies renouvelables, acheteurs d'énergie d'entreprise, leaders de l'IoT et des télécommunications, et autres.

À propos de Parity

Parity Technologies est une entreprise d'infrastructure de blockchain de base. Elle crée un espace de création open source qui permettra aux gens de construire de meilleures institutions grâce à la technologie. Cela a commencé par le travail de construction d'Ethereum. Aujourd'hui, Parity se concentre sur Substrate, un cadre de blockchain standard. Il l'a utilisé pour construire Polkadot, un méta-protocole de blockchain Web décentralisé, sécurisant et connectant les crypto-économies au monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1713871/Parity_Technologies.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1713870/Parity_Technologies_Logo.jpg

Contact pour les médias

Úrsula O'Kuinghttons

Directrice des relations publiques

[email protected]

+34 619 636 958

SOURCE Parity Technologies