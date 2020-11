Park Place Technologies acquiert Curvature, Inc. dans le but de devenir le plus grand fournisseur de services de tierce maintenance pour les centres de données au monde

« Les sociétés Park Place et Curvature ont toutes deux été des pionnières dans cette industrie », a déclaré Chris Adams, PDG de Park Place. « Grâce à l'ajout de Curvature, nos services et notre soutien en matière d'infrastructure sont plus solides, plus intelligents et plus étendus que jamais. Dans un environnement où les infrastructures dépendent rarement de l'équipement d'un seul fournisseur et où les budgets et les ressources sont plus limités que jamais, nous avons créé un nouveau niveau de la tierce maintenance, ce qui nous rend plus attrayants que l'OEM. »

L'acquisition de Curvature :

permet de rassembler la plus grande équipe d'ingénieurs de maintenance sur le terrain au sein de l'industrie;

triple le stock de pièces de rechange de Park Place Technologies : l'entreprise dispose maintenant d'un inventaire de plus de 1,15 million de pièces dans plus de 2 400 emplacements de stockage;

appuie les plans d'expansion mondiale soutenue de Park Place , grâce à quatre nouveaux marchés internationaux : Danemark, Australie, Thaïlande et Japon;

, grâce à quatre nouveaux marchés internationaux : Danemark, Australie, Thaïlande et Japon; crée une nouvelle division de tierce maintenance couvrant de multiples environnements d'OEM (fabricant d'équipement d'origine) en misant sur le plus grand nombre de ressources au monde favorisant un soutien plus rapide et rentable des centres de données.

« Park Place et Curvature sont des leaders de l'émergence du marché de la tierce maintenance depuis plus de 30 ans. Les deux entreprises sont tout à fait compatibles, et leurs positions sur le marché sont très complémentaires. L'expérience et l'envergure de Park Place conviennent parfaitement pour mener à bien cette acquisition », a déclaré Dan Stone, président-directeur général par intérim de Curvature. « Il s'agit d'un gain pour notre équipe et pour nos clients, qui nous permet de continuer à nous concentrer sur un service à la clientèle exceptionnel, tout en offrant un plus large éventail de nouvelles solutions pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients. »

L'acquisition offre aux clients de Curvature de nouvelles occasions de « découvrir, surveiller, soutenir, optimiser (DMSO) », une approche entièrement intégrée de la gestion des infrastructures essentielles. En 2020, Park Place a lancé et mis au point l'approche DMSO en réponse aux besoins de leurs clients qui souhaitaient maximiser leur temps de disponibilité, réaliser des économies, permettre un meilleur contrôle et une meilleure visibilité des infrastructures et améliorer le rendement de leurs actifs.

« Le marché de la tierce maintenance est demeuré vigoureux et on constate toujours une demande étant donné le besoin de services à distance pendant ce qui est devenu un environnement pandémique prolongé », a déclaré Rob Brothers, vice-président du programme du centre de données et des services de soutien d'IDC. « Grâce à cette fusion, les clients peuvent s'attendre à une plus grande couverture géographique et matérielle, ainsi qu'à un accès à un plus grand nombre d'entrepôts de pièces, de centres d'appels et de talents en génie. »

Pour en savoir plus sur la transaction, consultez le communiqué de presse vidéo à l'adresse https://parkplacetech.wistia.com/medias/15vjq2e2s1.

À propos de Park Place Technologies

Park Place Technologies simplifie la gestion des environnements technologiques complexes partout dans le monde. Son réseau d'entrepôts de pièces visant à soutenir les centres de données comporte des emplacements à l'échelle régionale à l'échelle locale, et sur place, afin de permettre la distribution rapide des pièces et des services pour optimiser le temps de disponibilité. L'entreprise a adopté une nouvelle catégorie de services technologiques – Découvrir, Surveiller, Soutenir, optimiser (DMSO) – une approche entièrement intégrée de la gestion des infrastructures essentielles. Ses services de premier plan primés comprennent les services gérés ParkViewTM, le logiciel Entuity ainsi qu'un centre des opérations d'entreprise. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de l'entreprise à www.parkplacetechnologies.com.

Park Place est une société de portefeuille de Charlesbank Capital Partners et de GTCR.

