Park Place Technologies acquiert les actifs de maintenance du matériel et de migration des données de Congruity360

CLEVELAND et NORWELL, Massachusetts, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Park Place Technologies, un fournisseur mondial de services et de solutions d'infrastructure de TI, a annoncé l'acquisition d'actifs spécifiques de Congruity360. La société Congruity360, établie à Norwell, au Massachusetts, offre des services de gestion informatique mondiaux, indépendants des fournisseurs.

Park Place fera l'acquisition des activités de maintenance tierce, des activités de services de migration de données et des nouvelles offres de vente de matériel de Congruity360. Congruity360 restera propriétaire de ses activités de gouvernance de l'information et de logiciels.

« À la suite de notre acquisition de Curvature à la fin de l'année dernière, nous avons considérablement renforcé les capacités de maintenance du matériel et de services professionnels de Park Place. L'acquisition de Curvature a créé un concurrent important et significatif pour la maintenance des centres de données des équipementiers. De plus, elle nous a permis d'améliorer grandement nos capacités en matière de services professionnels. Congruity360 reflète ce modèle avec un bel éventail de clients de maintenance et une division de migration de données dynamique et en croissance qui ajoutera une autre couche à nos capacités de services professionnels », a déclaré Chris Adams, président directeur général de Park Place.

Selon Gartner, les projets de migration de données peuvent impliquer de multiples systèmes et prendre beaucoup de temps, et près de 50 % de tous ces projets dépasseront le budget ou sont préjudiciables à l'entreprise. Les solutions de services professionnels de Park Place intégreront l'approche de migration de données de Congruity360 afin de mener des consultations sur les migrations de données les plus vastes et les plus complexes, de les gérer et de les effectuer de façon efficace et rentable, indépendamment de l'OEM et du VAR.

« L'équipe de Congruity360 comprend les données, le flux de travail, la conformité et la sécurité, a déclaré Brian Davidson, président directeur général de Congruity360. Nous sommes des experts dans le transfert de pétaoctets de données de stockage pour les entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Nous contribuons à la planification et à l'élaboration de stratégies pour les migrations sur les plateformes de stockage sur site, dans le cloud et hybrides, et nous relevons les plus grands défis auxquels font actuellement face les DSI et les PDG lors de la migration des données. Nous sommes responsables du processus de bout en bout ; nous pouvons renforcer les équipes internes ou assurer le transfert des connaissances pour les nouvelles infrastructures dans l'environnement avec une rapidité et une efficacité inégalées. »

Il s'agit de la deuxième acquisition de Park Place en 2021, et de sa 18e depuis 2016.

