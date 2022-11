PARK PLACE TECHNOLOGIES ENGAGE HYUNE HAND EN TANT QUE PRÉSIDENTE DES VENTES ET DU MARKETING, ET RESPONSABLE DU PERSONNEL

Mme Hand compte près de 30 ans d'expérience dans le domaine de la technologie et de l'information sur les données d'entreprise.

CLEVELAND, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Park Place Technologies, la principale société mondiale d'optimisation des centres de données et des réseaux, a embauché Hyune Hand en tant que présidente des ventes et du marketing, et responsable du personnel. Mme Hand apporte plus de 27 ans d'expérience dans le domaine de la technologie au sens large et de l'information sur les données d'entreprise. Elle a réussi au sein de plusieurs business models différents, notamment la gestion des identités, le contenu d'imagerie et le contenu des données. Hyune Hand parle couramment anglais, coréen et portugais. Elle a géré des entreprises dispersées dans le monde entier et à forte intensité opérationnelle dans plus de 100 pays.

En tant que présidente des ventes et du marketing, et responsable du personnel, Mme Hyune devra, entre autres, assurer la croissance stratégique des fonctions de ventes et de marketing de Park Place et travailler en étroite collaboration avec le PDG Chris Adams en tant que responsable du personnel pour mener à bien les projets essentiels de l'entreprise.

« La réussite de Hyune (gestion de portefeuilles de clients, conservation d'une base d'installation et stratégie de croissance du chiffre d'affaires) nous donne toute confiance dans son avenir au sein de Park Place », a déclaré C. Adams. « Hyune ajoute une dynamique de leadership et un ensemble de compétences impressionnants à notre équipe de direction. Compte tenu de son expérience et de ses talents incroyables, Hyune jouera un rôle central dans notre mission visant à devenir la première entreprise d'optimisation des centres de données et des réseaux au monde. »

Depuis 2019, H. Hand a occupé le poste de vice-présidente senior de l'engagement client chez Neustar, une société TransUnion. Chez Neustar, ses responsabilités comprenaient l'approfondissement des relations avec les clients pour des relations à plus long terme, le ralentissement de l'attrition et l'augmentation du chiffre d'affaires.

Mme Hand a déclaré qu'elle était ravie de rejoindre Park Place au moment où l'entreprise continue d'affirmer son leadership, son innovation et son souci de l'expérience client.

« Je suis touchée et honorée d'avoir cette opportunité et ce rôle incroyable au sein de Park Place », a-t-elle déclaré. « J'apporte une expérience opérationnelle et une discipline client pour servir notre équipe et nos clients. J'apporte également une passion innée pour la réussite afin que nous puissions collaborer et travailler avec les équipes pour libérer notre plein potentiel et créer collectivement un plan stratégique qui positionnera PPT pour une croissance mondiale. Je suis impatiente de m'immerger dans la culture de Park Place et de contribuer à ses innovations et au succès de ses clients. »

Mme Hand a également été PDG d'Agility Recovery Solutions et vice-présidente principale et directrice générale des segments commerciaux de DigitalGlobe Inc. Elle est diplômée d'un B.A. en Business Administration du Grove City College en Pennsylvanie.

À propos de Park Place Technologies

Park Place Technologies est une entreprise mondiale d'optimisation des centres de données et des réseaux. L'entreprise est composée de la plus grande équipe d'ingénierie au monde, d'un groupe robuste d'ingénieurs de pointe et de notre centre d'opérations réseau opérationnels à tout moment. Nous offrons un portefeuille robuste de solutions informatiques pour optimiser la mise en réseau et la disponibilité et les résultats des centres de données. Nos services comprennent la maintenance du matériel des centres de données tiers, les services professionnels, les services gérés d'infrastructure, la surveillance des performances du réseau et les ventes de matériel. Grâce à notre approche unique et entièrement intégrée DMSO (Discover, Monitor, Support, Optimize [Découvrir, Surveiller, Soutenir, Optimiser]), les clients bénéficient d'une surveillance et d'une gestion de l'infrastructure simplifiées, d'une meilleure rentabilité, d'une réduction des perturbations et d'une résolution moyenne plus rapide, ce qui leur donne la liberté de penser plus grand. Les services de pointe et primés de Park Place comprennent notamment Park Place Hardware Maintenance™, Park Place Professional Services™, ParkView Managed Services™, Entuity Software™ et la vente de matériel Curvature. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.parkplacetechnologies.com. Park Place est une société du portefeuille de Charlesbank Capital Partners et de GTCR.

SOURCE Park Place Technologies