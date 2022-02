Park Place Technologies fait l'acquisition de Storfirst Software

Park Place Technologies renforce sa vision en concluant un accord avec le logiciel pour la migration de données

CLEVELAND, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Park Place Technologies, leader mondial de l'optimisation de centres de données et de réseaux, a renforcé son portefeuille de logiciels avec l'achat de la plateforme logicielle Storfirst de Congruity360. Storfirst est le logiciel de migration de systèmes de fichiers et de gestion de l'information le plus sécurisé, OEM et sans plateforme définie (cloud, cloud hybride et on-premises) du secteur. Storfirst permet aux clients de gérer les fluctuations de leurs données depuis les serveurs de production jusqu'aux serveurs de secours, on-premises et vers le cloud ; le logiciel permet aux clients de contrôler le mouvement de toutes les données de fichiers.

Fondée en 1991, Park Place Technologies est composée de la plus grande équipe d'ingénierie sur place au monde, un groupe robuste d'ingénieurs de pointe et de ses centres d'opérations réseau. Park Place exploite une chaîne logistique mondiale de pièces, l'automatisation, le machine learning et un portefeuille complet de services et de produits pour optimiser la mise en réseau, la disponibilité des data centers et les résultats.

« Park Place Technologies utilise Storfirst, qui existe depuis près de 20 ans, pour la réplication de fichiers de migration de données de stockage, » a déclaré Brian Davidson, PDG de Congruity360. « Avec l'acquisition officielle de Storfirst, Park Place peut améliorer ses services de migration de données et élargir son portefeuille de logiciels. »

Le logiciel polyvalent et entièrement automatisé de migration et de gestion des données de Storfirst élimine les « mises à niveau jeter-remplacer » coûteuses et chronophages. En outre, le logiciel fournit un seul panneau de verre pour visualiser et gérer les données et les projets de migration. Storfirst réduit les coûts pour l'ensemble de vos fichiers. Il permet même de gérer les risques liés au stockage et à la gestion des données réglementées, comme l'HIPAA.

« L'acquisition de Storfirst est un ajout considérable à notre portefeuille de services et de produits et représente un progrès considérable dans l'expansion de notre offre de logiciels », a affirmé Chris Adams, président-directeur général de Park Place Technologies. « La capacité de Storfirst à regrouper des données non structurées et à exécuter des analyses place les clients en première ligne, ce qui leur permet de gérer leurs données tout en réduisant les coûts. »

À propos de Park Place Technologies

Park Place Technologies est votre data center et entreprise mondiale d'optimisation réseau. Composé de la plus grande équipe d'ingénierie sur place au monde, un groupe robuste d'ingénieurs de pointe, et de notre centre d'opérations réseau 24h/24 7j/7 toute l'année tous postes occupés, nous offrons un portefeuille robuste de solutions informatiques pour optimiser la mise en réseau et la disponibilité et les résultats des data centers. Nos services comprennent la maintenance du matériel des centres de données tiers, les services professionnels, les services gérés d'infrastructure, la surveillance des performances du réseau et les ventes de matériel. Grâce à notre approche unique et entièrement intégrée DMSO (Découvrir, Surveiller, Soutenir, Optimiser), les clients bénéficient d'une surveillance et d'une gestion de l'infrastructure simplifiées, d'une meilleure rentabilité, d'une réduction des perturbations et d'une résolution moyenne plus rapide, ce qui leur donne la liberté de penser plus grand. Les services de pointe et primés de Park Place comprennent notamment Park Place Hardware Maintenance™, Park Place Professional Services™, ParkView Managed Services™, le logiciel Entuity™ et la vente de matériel Curvature. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.parkplacetechnologies.com . Park Place est une société du portefeuille de Charlesbank Capital Partners et de GTCR.

