Parkland amplía su oferta de alimentos y agiliza el crecimiento de las tiendas de conveniencia con la adquisición de M&M Food Market

CALGARY, Alberta, 19 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Empresa", o "nuestro/a") (TSX: PKI), uno de los principales operadores y consolidadores de tiendas de conveniencia y estaciones de combustibles, anunció hoy la firma de un acuerdo para adquirir M&M Food Market ("M&M") ("la Adquisición"). M&M es un minorista de alimentos congelados prémium de calidad similar a la de los restaurantes, que ofrece opciones de alimentos convenientes y de alta calidad a los canadienses. Esta adquisición representa uno de los muchos pasos que estamos dando en nuestra estrategia de diversificación minorista para ampliar nuestra propia oferta de alimentos, el alcance de los clientes y el proceso de innovación.

"Esta adquisición ofrece una plataforma para ampliar nuestra oferta de alimentos, favorecer el crecimiento de nuestras marcas propias y avanzar en nuestra estrategia digital y de lealtad", señaló Ian White, vicepresidente ejecutivo de Marketing estratégico e innovación. "En consonancia con nuestro compromiso de crear destinos de conveniencia, la red nacional de tiendas de M&M, un enfoque innovador en la preparación de alimentos y el desarrollo del menú nos posicionan para ofrecer alimentos de alta calidad que complementan nuestra creciente oferta de restaurantes de servicio rápido. Aumentaremos estas capacidades en todas nuestras regiones operativas y fortaleceremos nuestra conexión digital con los clientes combinando los programas de recompensas M&M y JOURNIE™. Esperamos reunir a ON the RUN y M&M para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo cada parada".

La adquisición incluye más de 300 tiendas independientes de franquicia y de propiedad corporativa bien ubicadas, más de 2,000 locales de M&M Express y un programa de recompensas bien establecido con aproximadamente dos millones de miembros activos. Dirigida por un equipo de gerencia experimentado que cuenta con una trayectoria comprobada de crecimiento y una cultura que prioriza los alimentos, M&M creará opciones de alimentos de calidad que nuestros clientes pueden consumir frescos recién salidos del congelador, tanto en los locales como para llevar, y preparados en el hogar a partir de congelados. Aprovecharemos estas capacidades en toda nuestra red existente y en las tiendas de conveniencia ON the RUN independientes que se lanzarán pronto.

"La marca ON the RUN de Parkland es líder en el comercio minorista de tiendas de conveniencia y nos entusiasma combinar nuestras dos ofertas", expresó Andy O'Brien, director ejecutivo de M&M. "M&M y sus socios de franquicia comparten el enfoque en el cliente y la pasión de Parkland por los alimentos de calidad. La combinación de nuestras capacidades innovadoras en la oferta de alimentos y las más de 3,000 tiendas minoristas de Parkland en 25 países crea una plataforma inmediata de oportunidades para el crecimiento y la expansión".

Esta adquisición potencia los elementos clave de nuestra estrategia:

Impulsa nuestra estrategia empresarial de alimentos : Incorpora una marca propia, un equipo experimentado, una red de franquicias y una plataforma escalable de crecimiento de alimentos frescos y recién preparados a partir de congelados en todos nuestros mercados. Aprovecharemos la experiencia y la trayectoria de M&M en el desarrollo de menús exitosos en su cocina de innovación para evaluar y desarrollar opciones adicionales de alimentos frescos y de servicio rápido en toda nuestra red.

: Incorpora una marca propia, un equipo experimentado, una red de franquicias y una plataforma escalable de crecimiento de alimentos frescos y recién preparados a partir de congelados en todos nuestros mercados. Aprovecharemos la experiencia y la trayectoria de M&M en el desarrollo de menús exitosos en su cocina de innovación para evaluar y desarrollar opciones adicionales de alimentos frescos y de servicio rápido en toda nuestra red. Promueve nuestra estrategia digital y crea un programa de lealtad canadiense de primer nivel : Al combinar los programas de recompensas de JOURNIE ™ y M&M, que tienen dos millones de miembros activos, crearemos amplias oportunidades de promociones cruzadas y consolidaremos uno de los principales programas de lealtad de Canadá.

: Al combinar los programas de recompensas de JOURNIE y M&M, que tienen dos millones de miembros activos, crearemos amplias oportunidades de promociones cruzadas y consolidaremos uno de los principales programas de lealtad de Canadá. Mejora nuestra propuesta de valor al cliente de ON the RUN : M&M será parte integral de nuestra red en crecimiento ON the RUN, lo que fortalecerá nuestras ofertas de ventas en tiendas, comercio electrónico y entregas a domicilio, y apoyará nuestro concepto de tiendas de conveniencia independientes.

de : M&M será parte integral de nuestra red en crecimiento ON RUN, lo que fortalecerá nuestras ofertas de ventas en tiendas, comercio electrónico y entregas a domicilio, y apoyará nuestro concepto de tiendas de conveniencia independientes. Ligera en capital: M&M aprovecha una red de preparación y distribución de alimentos bien establecida y altamente eficiente, que requiere una inversión de capital limitada para atender de manera eficiente sus tiendas minoristas.

M&M aprovecha una red de preparación y distribución de alimentos bien establecida y altamente eficiente, que requiere una inversión de capital limitada para atender de manera eficiente sus tiendas minoristas. Flujo de caja tasable con un potencial de crecimiento significativo: El modelo operativo basado en derechos de regalías de M&M crea un flujo de efectivo proporcional. Nuestro objetivo es aumentar el EBITDA anual ajustado a la tasa de ejecución canadiense de M&M a aproximadamente $55 millones en tres años.

La contraprestación total de esta transacción es de aproximadamente 322 millones de dólares, que se financiarán con cargo a la capacidad de la línea de crédito existente. Esta adquisición representa una medida de valoración de menos de 8.5 veces del EBITDA ajustado proyectado para 2021. Sujeta a aprobación en virtud de la Ley de Competencia (Canadá) y otras condiciones de cierre acostumbradas, se espera que la transacción concluya en el primer trimestre de 2022.

Acerca de Parkland Corporation

El propósito de Parkland es impulsar viajes y energizar a las comunidades. Somos un operador y consolidador líder de negocios minoristas de tiendas de conveniencia y estaciones de combustible. A través de nuestra cartera de marcas de tiendas de conveniencia, minoristas, comerciales y mayoristas confiables de relevancia local, atendemos a más de un millón de clientes por día en Canadá, los Estados Unidos, la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Además de aprovechar nuestras capacidades de suministro y almacenamiento para proporcionar los combustibles esenciales en los que confían nuestros diversos clientes, somos líderes en la fabricación de combustibles con bajas emisiones de carbono y estamos construyendo rápidamente una red de recarga para satisfacer la creciente demanda recargas convenientes por parte de los conductores de vehículos eléctricos en mercados seleccionados.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, el logro de una ventaja en el suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Estamos posicionados para ganar a través de la transición energética y nos enfocamos en desarrollar nuestro negocio existente en mercados con capacidad de recuperación, diversificar aún más nuestro negocio minorista en tiendas de conveniencia, alimentos y recarga de vehículos eléctricos, así como a ayudar a nuestros clientes comerciales a descarbonizar sus operaciones. Nuestra estrategia es posibilitada y respaldada por nuestra gente, así como por nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en nuestra organización.

Acerca de M&M Food Market:

Fundada en 1980, M&M Food Market es la cadena minorista líder en alimentos congelados de Canadá y ha ayudado a los canadienses a poner deliciosas comidas en la mesa mediante el ofrecimiento a los consumidores de productos preparados con cuidado y que utilizan recetas auténticas e ingredientes de alta calidad junto con un servicio al cliente personalizado, todo dentro de un entorno de compras excepcionalmente conveniente. Tras el inicio de un importante esfuerzo de renovación de marca en 2016, que incluyó el cambio de nombre de M&M Meat Shops, un nuevo diseño de las tiendas, nuevos productos y empaques, un nuevo sitio web y asesores de comidas recién capacitados, M&M Food Market se ha enfocado en la innovación de prácticamente todos los aspectos del negocio. Tiene su sede central en Mississauga, Ontario, con sedes en las diez provincias, Yukón y los territorios del Noroeste. M&M ha sido reconocida como una de las empresas mejor gestionadas de Canadá durante 11 años consecutivos. Los productos M&M incluyen opciones deliciosas y convenientes en prácticamente todas las categorías de alimentos, entre las que se incluyen aperitivos, comidas preparadas, mariscos, carnes y aves, vegetales, acompañamientos, panadería y postres, y vienen en formatos que abarcan desde porciones individuales hasta opciones de tamaño familiar.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas, la finalización exitosa de la adquisición y el momento en que se lleva a cabo; beneficios esperados de la adquisición, entre los que se incluyen los siguientes: el crecimiento orgánico potencial, la creación de destinos de conveniencia, la ampliación de las ofertas de alimentos de Parkland a través de su red existente, la creación de una coalición de lealtad entre los programas de recompensas M&M y JOURNIE™, el aumento futuro previsto del EBITDA ajustado a la tasa de ejecución de la unidad de negocios M&M y su plazo, y el lanzamiento de tiendas de conveniencia independientes ON the RUN.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo lo que exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: no completar esta adquisición; no cumplir con las condiciones para el cierre de la adquisición; la imposibilidad de realizar todos o cualquiera de los beneficios previstos de la adquisición; las condiciones generales económicas, del mercado y de las empresas; las medidas competitivas de otras empresas; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en los apartados "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración (MD&A) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021, y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca.

FUENTE Parkland Corporation

