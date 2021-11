Parkland anuncia el cierre de la oferta de bonos sénior no garantizados

CALGARY, Alberta, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland") (TSX: PKI) anunció hoy el cierre de la oferta privada (la "Oferta") antes mencionada por un monto total principal de USD 800 millones al 4.625 % en bonos sénior no garantizados con vencimiento a 2030 (los "bonos").

Parkland utilizará los ingresos netos de la Oferta para reembolsar la totalidad de los $300 millones del monto total del capital de sus bonos sénior al 6.500 % con fecha de vencimiento final el 21 de enero de 2027 (los "Bonos Sénior al 6.5 %") y para pagar los retiros conforme a su línea de crédito rotativo (el "Crédito Renovable"), mientras que el restante se utilizará para propósitos generales empresariales. Los montos pagados conforme al Crédito Rotativo pueden recuperarse, sujeto a los términos del Crédito Rotativo, para fines corporativos generales, incluidas adquisiciones y gastos de capital.

Los bonos se ofrecieron y vendieron únicamente a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada (la "Ley de Valores") y pueden ofrecerse y venderse fuera de los Estados Unidos conforme a la Regulación S de la Ley de Valores. Los bonos no se han registrado conforme a la Ley de Valores ni a alguna ley estatal de valores, y a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables, o en una transacción que no esté sujeta a ellos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de estos bonos, excepto según lo requiera la ley. Tampoco deberá haber oferta o venta de los bonos en cualquier estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de palabras como "puede", "será", "hará" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto al uso de los ingresos de la Oferta, el canje de los Bonos Sénior al 6.5 %, el reembolso de las cantidades pendientes en el marco del Crédito Rotativo y el reembolso de esos montos.

No se puede dar garantía alguna de que estas expectativas resultarán correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos bajo los títulos "Forward-Looking Information" (Información prospectiva) y "Risk Factors" (Factores de riesgo) incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en los apartados "Forward-Looking Information" y "Risk Factors" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración del trimestre concluido el 30 de septiembre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021. Estos están archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un operador líder de tiendas de conveniencia y un proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos petrolíferos. Parkland presta sus servicios a clientes de Canadá, Estados Unidos, la región del Caribe y las Américas a través de tres canales: minorista, comercial y mayorista. Parkland optimiza su suministro de combustible a través de estos tres canales al operar y aprovechar una creciente cartera de relaciones de suministro e infraestructura de almacenamiento. Parkland provee marcas de combustible y ofertas de tiendas de conveniencia confiables y relevantes a nivel local en las comunidades a las que presta sus servicios.

Parkland genera valor para los accionistas al enfocarse en su estrategia comprobada de crecer de manera orgánica, concretar una ventaja de suministro, adquirir con prudencia e integrarse con éxito. Nuestra gente está en el centro de nuestra estrategia, así como nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que son adoptados en toda nuestra organización.

Para obtener más información: Consultas de los inversionistas y de los medios (francés e inglés). Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]. Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

