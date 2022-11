Parkland anuncia los resultados del tercer trimestre de 2022

Adquisiciones antes anunciadas completadas

Enfoque en la solidez del balance general y las distribuciones a accionistas

Se cumple el rango de referencia de EBITDA ajustado para 20221 de $1,600 a $1,700 millones

CALGARY, Alberta, 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía" o "nuestro") (TSX: PKI) anunció hoy sus resultados financieros y operacionales para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022.

Aspectos destacados del T3 2022

EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado" 1 ) de $328 millones, una disminución de aproximadamente el 10 % con respecto al T3 2021. Excluyendo las pérdidas de inventario mayorista en el lugar y por riesgo administrativo por $65 millones previamente divulgadas en nuestro segmento en los Estados Unidos, el EBITDA ajustado fue de $393 millones, un aumento del 8 % con respecto al T3 2021.

) de millones, una disminución de aproximadamente el 10 % con respecto al T3 2021. Excluyendo las pérdidas de inventario mayorista en el lugar y por riesgo administrativo por millones previamente divulgadas en nuestro segmento en los Estados Unidos, el EBITDA ajustado fue de millones, un aumento del 8 % con respecto al T3 2021. Las ganancias netas atribuibles a Parkland de $105 millones ( $0.67 por acción, básica), disminuyeron de $110 millones ( $0.72 por acción, básica) con respecto al T3 2021, y las ganancias ajustadas atribuibles a Parkland 1 de $49 millones ( $0.31 por acción, básica), disminuyeron de $129 millones ( $0.85 por acción) con respecto al T3 2021.

por acción, básica), disminuyeron de $110 millones ( por acción, básica) con respecto al T3 2021, y las ganancias ajustadas atribuibles a Parkland de $49 millones ( por acción, básica), disminuyeron de $129 millones ( por acción) con respecto al T3 2021. Flujo de caja distribuible 1 de los últimos 12 meses ("TTM") de $726 millones ( $4.68 por acción) y efectivo generado por actividades operacionales de $402 millones en el T3 2022, un aumento de $14 millones y $202 millones, respectivamente, con respecto a los periodos comparables del año anterior.

de los últimos 12 meses ("TTM") de millones ( por acción) y efectivo generado por actividades operacionales de millones en el T3 2022, un aumento de millones y millones, respectivamente, con respecto a los periodos comparables del año anterior. Relación de apalancamiento 1 de 3.5x, en comparación con 3.2x en el trimestre anterior. La deuda a largo plazo aumentó principalmente debido a la finalización de las adquisiciones antes anunciadas y el impacto de las tasa de cambio de divisas.

de 3.5x, en comparación con 3.2x en el trimestre anterior. La deuda a largo plazo aumentó principalmente debido a la finalización de las adquisiciones antes anunciadas y el impacto de las tasa de cambio de divisas. Los volúmenes de combustible de aproximadamente 7,000 millones de litros registraron un aumento superior al 13 % con respecto al T3 de 2021, lo que refleja la fortaleza de nuestro negocio de marketing y el impacto de las adquisiciones.

Se completaron las adquisiciones antes anunciadas de determinadas sucursales minoristas de la marca Husky y el negocio jamaiquino de GB Group. Después del trimestre, completamos la consolidación de nuestro segmento internacional.

Parkland suspende su Plan de Reinversión de Dividendos optimizado por sus acciones comunes hasta nuevo aviso. Como resultado, los accionistas solo recibirán dividendos futuros en efectivo.

"Un año récord hasta la fecha, el EBITDA ajustado nos pone en buen camino para ofrecer nuestra orientación para 2022", señaló Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Ya completamos todas las adquisiciones antes anunciadas y seguimos enfocados en integrar las empresas adquiridas y capturar sinergias. Demostramos una asignación de capital disciplinada y lograremos un equilibrio entre reducir nuestra relación de apalancamiento y mejorar la distribución a los accionistas y el crecimiento. Anticipamos un sólido 2023 y seguimos confiados en que lograremos nuestra meta de EBITDA ajustado de $2,000 millones para 2025".

Aspectos destacados de los segmentos en el T3 2022

Canadá generó un EBITDA ajustado 1 de $140 millones, un aumento aproximado del 4 % con respecto al T3 de 2021 ( $134 millones). El desempeño estuvo respaldado por sólidos márgenes y adquisiciones de la unidad de combustible y tiendas de conveniencia.

generó un EBITDA ajustado de millones, un aumento aproximado del 4 % con respecto al T3 de 2021 ( millones). El desempeño estuvo respaldado por sólidos márgenes y adquisiciones de la unidad de combustible y tiendas de conveniencia. Internacional generó un EBITDA ajustado de $104 millones, un aumento del 25 % con respecto al T3 2021 ( $83 millones). El desempeño estuvo respaldado por la consolidación de nuestro segmento internacional y el crecimiento de volumen impulsado por la recuperación continua del turismo.

generó un EBITDA ajustado de millones, un aumento del 25 % con respecto al T3 2021 ( millones). El desempeño estuvo respaldado por la consolidación de nuestro segmento internacional y el crecimiento de volumen impulsado por la recuperación continua del turismo. Estado Unidos generó una pérdida en el EBITDA ajustado de $18 millones en comparación con un EBITDA ajustado de $43 millones en el T3 de 2021. Excluyendo el impacto de las pérdidas de inventario mayorista en el lugar y por riesgo administrativo previamente divulgadas, el EBITDA ajustado de nuestros negocios minoristas y comercial fue de $47 millones, un aumento del 9 % con respecto al T3 de 2021, impulsado por adquisiciones, sólidos márgenes dela unidad de combustible y ganancias de contratos marítimos.

generó una pérdida en el EBITDA ajustado de $18 millones en comparación con un EBITDA ajustado de millones en el T3 de 2021. Excluyendo el impacto de las pérdidas de inventario mayorista en el lugar y por riesgo administrativo previamente divulgadas, el EBITDA ajustado de nuestros negocios minoristas y comercial fue de millones, un aumento del 9 % con respecto al T3 de 2021, impulsado por adquisiciones, sólidos márgenes dela unidad de combustible y ganancias de contratos marítimos. Refinado generó un EBITDA ajustado1 de $135 millones, un aumento del 7 % con respecto al T3 de 2021 ($126 millones). El desempeño estuvo respaldado por los sólidos márgenes de refinación, las operaciones consistentes y la utilización de compuestos2 del 9 % (101 % en el T3 de 2021), compensado en parte por mayores costos oepracionales.

Liderazgo en sostenibilidad

La sostenibilidad está profundamente arraigada en nuestra empresa. Los logros del tercer trimestre y del año hasta la fecha se incluyen en la discusión y análisis de la dirección (MD&A) T3 2022. Aspectos destacados del tercer trimestre:

Seguimos la reducción interanual del tiempo perdido en los TTM y de las tasas totales de frecuencia de lesiones registrables 2 .

. Coprocesamos más de 32 millones de litros de materias primas biológicas, lo que equivale a retirar más de 30,000 automóviles de las carreteras.

Generamos $16 millones de EBITDA ajustado total renovable 1 .

millones de EBITDA ajustado total renovable . Publicamos nuestro informe de sostenibilidad 2021, disponible aquí.

__________ 1 Medida financiera específica. Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa. 2 Medida no financiera. Consulte la sección "Medidas no financieras" de este comunicado de prensa.



Visión general consolidada de la situación financiera

($ en millones, a menos que se indique lo contrario) Tres meses finalizados el 30 de septiembre, Resumen financiero 2022 2021(2) Volumen de combustible y productos derivados del petróleo (en millones de litros) 7,067 6,234 Ventas e ingresos operacionales(1)(2) 9,523 5,982 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado")(3) 328 364 Canadá(1)(3) 140 134 Internacional 104 83 Estados Unidos (18) 43 Refinado(1)(3) 135 126 Corporativo(1) (33) (22) Ganancias netas atribuibles a Parkland(1)(2) 105 110 Ganancias netas por acción – básicas ($ por acción)(2) 0.67 0.72 Ganancias netas por acción – diluidas ($ por acción)(2) 0.66 0.72 Ganancias ajustadas atribuibles a Parkland ("ganancias ajustadas")(4) 49 129 Ganancias ajustadas por acción - básicas ($ por acción)(4) 0.31 0.85 Ganancias ajustadas por acción - diluidas ($ por acción)(4) 0.31 0.84 Flujo de caja distribuible en los últimos 12 meses(4) 726 712 Flujo de caja distribuible por acción en los últimos 12 meses(4) 4.68 4.72 Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas 402 200

(1) Ciertos importes dentro de los ingresos por ventas y operaciones, costo de las compras y de marketing, generales y administrativos se reformularon y reclasificaron para que se ajustaran a la presentación utilizada en el periodo en curso. Consulte la sección Bases de la presentación del T3 2022 en el MD&A. (2) Ciertos importes se reformularon con el impacto de la hiperinflación en los respectivos períodos anteriores en 2021. (3) Medida de todos los segmentos. Consulte la sección "Medidas financieras específicas" de este comunicado de prensa. (4) Medida financiera no GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no GAAP" de este comunicado de prensa.

Detalles de la teleconferencia y transmisión web del T3 de 2022

Parkland llevará a cabo una transmisión web y teleconferencia el jueves 3 de noviembre a las 6:30 a. m. MDT (8:30 a. m. EDT) para comentar los resultados. Para escuchar la transmisión web en vivo y ver la presentación, use el siguiente enlace: https://app.webinar.net/APvXEkv1p2a

Los analistas e inversionistas interesados en participar en la sesión de preguntas y respuestas de la teleconferencia pueden hacerlo llamando al 1-888-390-0546 (número gratuito) (ID de la conferencia: 73952116). Los participantes internacionales pueden llamar al 1-800-389-0704 (número gratuito) (ID de la conferencia: 73952116).

Conéctese e inicie sesión aproximadamente 10 minutos antes del inicio de la llamada. La grabación de la transmisión web estará disponible dos horas después de que finalice la conferencia telefónica en el enlace anterior. Estará disponible por un año y también se publicará en www.parkland.ca.

MD&A y Estados financieros consolidados

La discusión y el análisis de la gerencia para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 (el "MD&A T3 2022") y los estados financieros consolidados para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 (los "Estados financieros consolidados del T3 2022") proporcionan una explicación detallada de los resultados operacionales de Parkland para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. La versión en inglés de estos documentos estará disponible en línea en www.parkland.ca y SEDAR después de que los resultados sean publicados por las agencias de noticias bajo el perfil de Parkland en www.sedar.com. La versión en francés del MD&A T3 2022 y de los Estados financieros consolidados se publicará en www.parkland.ca y SEDAR tan pronto como estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor y minorista internacional de combustible con operaciones en 25 países. Nuestro propósito es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Cada día le proporcionamos a más de un millón de clientes los combustibles esenciales, los artículos de conveniencia y los alimentos de calidad de los que dependen.

Con más de 4,000 sucursales minoristas y comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el desempeño de la empresa. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Estas incluyen el comercio de carbono y energías renovables, energía solar, fabricación de energías renovables y carga ultrarrápida de vehículos eléctricos.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja en materia de suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Desarrollamos nuestro negocio existente en mercados resilientes, haciendo crecer nuestros negocios de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, y ayudando a los clientes a descarbonizar. Nuestra estrategia se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: objetivos y estrategias comerciales; la expectativa de Parkland de cumplir con sus previsiones de EBITDA ajustado para 2022; la expectativa de Parkland de un sólido 2023 y estar en camino de lograr su meta de $2,000 millones de EBITDA ajustado para 2025; el pago de futuros dividendos, de haberlos; integrar adquisiciones capturar sinergias; y la asignación de capital prevista de Parkland, incluida la reducción de la relación de apalancamiento de Parkland y mejorar las distribuciones a los accionistas y el crecimiento.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas, salvo cuando lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: las condiciones generales de la economía, el mercado y las empresas, incluida la duración y el impacto de la pandemia de la COVID y del conflicto Rusia-Ucrania; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias comerciales, incluidas, entre otras, la capacidad de Parkland para integrar de manera exitosa las adquisiciones, capturar sinergias, reducir la relación de apalancamiento, implementar con éxito iniciativas de crecimiento orgánico y financiar dichas adquisiciones e iniciativas en términos razonables; la capacidad de Parkland de completar transacciones y proyectos; la acción competitiva de otras compañías; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las acciones de las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidas, entre otras, aumentos de impuestos o acceso restringido a los mercados; los cambios y desarrollos en normativas ambientales y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el Formulario revisado de información anual de Parkland, con fecha 17 de marzo de 2022, y en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el MD&A T3 2022, con fecha 2 de noviembre de 2022, cada uno archivado en SEDAR y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.

Medidas no financieras

Parkland utiliza varias medidas no financieras, entre ellas la utilización de compuestos, la tasa de frecuencia de accidentes con tiempo perdido de los últimos 12 meses y la tasa total de lesiones registrables de los últimos 12 meses para medir el éxito de nuestros objetivos estratégicos y establecer metas variables de compensación para los empleados. Estas medidas no financieras no son medidas contables, no tienen medidas comparables con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y pueden no ser comparables con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de manera diferente. Consulte la sección 14 del MD&A T3 2022, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas no financieras utilizadas por Parkland.

Medidas financieras específicas

Este comunicado de prensa contiene el total de medidas de los segmentos, medidas e índices financieros no GAAP, medidas financieras complementarias y medidas de gestión de capital (colectivamente, "medidas financieras especificadas"). La gerencia de Parkland utiliza ciertas medidas financieras específicas para analizar el desempeño operativo y financiero, el aprovechamiento y la liquidez de la empresa. Estas medidas financieras específicas no tienen ningún significado estandarizado y, por tanto, es poco probable que sean comparables con medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas financieras específicas no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse en reemplazo de medidas de desempeño preparadas en conformidad con las NIIF. Consulte la sección 14 del MD&A T3 2022, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas financieras específicas utilizadas por Parkland.

Medidas y coeficientes financieros no GAAP

Las ganancias ajustadas son una medida financiera no GAAP y las ganancias ajustadas por acción son un coeficiente financiero no GAAP que se incluye en este comunicado de prensa para ayudar a la gerencia, los inversionistas y los analistas con el análisis del desempeño operativo básico de las actividades de negocios de Parkland en un nivel consolidado. Esta medida y coeficiente financiero no GAAP no tiene ningún significado estandarizado en virtud de las NIIF y, por tanto, no es probable que sea comparable con medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas y coeficientes financieros no GAAP no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse para reemplazar las medidas de desempeño preparadas en conformidad con las NIIF. A menos que se indique lo contrario, estas medidas y coeficientes no GAAP se calculan y se publican de manera consistente de un periodo a otro. Consulte la sección 14 del MD&A T3 2022, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas y coeficientes financieros no GAAP de Parkland. Consulte a continuación la conciliación de ganancias (pérdida) ajustadas a ganancias (pérdida) netas y el cálculo de ganancias (pérdida) ajustadas por acción para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2021.



Tres meses finalizados

el 30 de septiembre, ($ en millones, a menos que se indique lo contrario) 2022 2021 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 105 110 Agregar: ganancias netas (pérdidas) atribuibles a NCI 13 13 Ganancias (pérdidas) netas 118 123 Más:



Costos de adquisición, integración y otros 45 12 Pérdida por modificación de deuda a largo plazo — — (Ganancia) pérdida por tipo de cambio – no realizada (16) (16) (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros – no realizada (1) (2) Otras (ganancias) y pérdidas(1) (88) 10 Otras partidas de ajuste(2) (5) 4 Normalización fiscal(3) 2 11 Ganancias (pérdidas) ajustadas, incluido NCI 55 142 Restar: ganancias (pérdidas) ajustadas atribuibles a NCI 6 13 Ganancias (pérdidas) ajustadas 49 129 Promedio ponderado del número de acciones comunes (millones de acciones)(4) 156 152 Cantidad promedio ponderada de acciones comunes ajustadas para los efectos de la dilución (millones de acciones)(4) 158 153 Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción ($ por acción)



Básicas 0.31 0.85 Diluidas 0.31 0.84

(1) Otras (ganancias) y pérdidas para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 incluyen lo siguiente: (i) $59 millones de ganancia por valoración no monetaria (2021 - $40 millones de pérdida) debido al cambio en el valor de canje de la opción de venta de Sol; (ii) $37 millones de ganancia por valoración no monetaria (2021 - $38 millones de ganancia) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de canje; y (iii) $8 millones de pérdida (2021 - $8 millones de pérdida) en otras partidas. Para obtener más información sobre la opción de venta de Sol, consulte el MD&A T3 2022. (2) Otras partidas ajustables para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 incluyen principalmente la parte de depreciación e impuestos sobre la renta para la empresa conjunta Isla de $2 millones (2021 - $3 millones). (3) El ajuste por normalización fiscal se aplicó a las partidas de ajuste de ganancias (pérdida) netas que se consideraron diferencias temporales, como ganancias y pérdidas por enajenación, adquisición e integración de activos, y otros costos, ganancias y pérdidas por cambio de divisas no realizadas, ganancias y pérdidas por gestión de riesgos y otras, cambios en el valor razonable de las opciones de canje, cambios en las estimaciones de las disposiciones ambientales, pérdida por amortización de inventario respecto de la cual se compensan los derivados de la gestión de riesgos asociados con las ganancias no realizadas, y modificaciones de la deuda. El impacto fiscal se estimó utilizando las tasas impositivas efectivas aplicables a las jurisdicciones donde se producen las partidas relacionadas. Para obtener más información sobre la empresa conjunta Isla, consulte el MD&A T3 2022. (4) La cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias se calcula de acuerdo con la política contable de Parkland incluida en la Nota 2 de los Estados financieros consolidados anuales.





El flujo de caja distribuible de los últimos 12 meses es una medida financiera no GAAP y el flujo de caja distribuible de los últimos 12 meses por acción es un coeficiente no GAAP. El flujo de caja distribuible de los últimos 12 meses es una métrica de efectivo que se ajusta al impacto de la estacionalidad en el negocio de Parkland al eliminar las partidas de capital de trabajo no monetario y excluir el efecto de las partidas que no se consideran representativas de la capacidad de Parkland de generar flujos de caja. Estas partidas incluyen: (i) adquisición, integración y otros costos; (ii) gastos de capital de mantenimiento; e (iii) intereses sobre arrendamientos y deuda a largo plazo, y pagos de capital sobre arrendamientos atribuibles a intereses no mayoritarios. El flujo de caja distribuible no tiene ningún significado estandarizado en virtud de las NIIF y, por tanto, es poco probable que sea comparable con medidas similares presentadas por otras empresas. Parkland utiliza esta medida financiera no GAAP para monitorear los flujos de caja normalizados del negocio eliminando el impacto de las fluctuaciones de capital de trabajo y los gastos de Parkland utilizados en adquisiciones, integración y otras actividades, que pueden variar significativamente de trimestre a trimestre.



Tres meses finalizados Los

12

meses

finalizados

el 30 de

septiembre de 2022 ($ en millones, a menos que se indique lo contrario) 31 de diciembre de

2021 31 de marzo de

2022 30 de junio de

2022 30 de septiembre de

2022 Efectivo generado (utilizado) actividades operativas(1) 118 (48) 343 402 815 Excluir: EBITDA ajustado atribuible a NCI, neto de impuestos (22) (26) (27) (11) (86)

96 (74) 316 391 729 Revertir: cambio en otros pasivos y otros activos 8 (2) (1) 23 28 Revertir: cambio neto en el capital de trabajo no monetario 148 436 36 (112) 508 Incluir: gastos de capital para mantenimiento atribuibles a Parkland (112) (29) (44) (62) (247) Excluir: cambios en los gastos de capital para mantenimiento 8 — — 4 12 Incluir: ingresos por enajenaciones de activos 4 1 2 1 8 Revertir: adquisición, integración y otros costos 24 13 18 45 100 Incluir: intereses sobre arrendamientos y deuda a largo plazo (59) (64) (71) (74) (268) Excluir: intereses sobre arrendamientos y deudas a largo plazo atribuibles a NCI 1 1 1 — 3 Incluir: pagos de importe de capital en arrendamientos (38) (37) (38) (50) (163) Excluir: pagos de importe de capital en arrendamientos atribuibles a NCI 5 5 4 2 16 Flujo de caja distribuible 85 250 223 168 726 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (en millones de acciones)







155 Flujo de caja distribuible por acción







4.68

(1) Con excepción del período de presentación de informes anuales, el efectivo generado (utilizado) por actividades operativas de los últimos 12 meses es una medida financiera complementaria. Consulte la sección 14C del MD&A T3 2022.



Tres meses finalizados 12

últimos

meses

finalizados 30 de septiembre de

2021 ($ en millones, a menos que se indique lo contrario) 31 de diciembre de

2020 31 de marzo de

2021 30 de junio de

2021 30 de septiembre de

2021 Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas(1)(2) (40) 264 322 200 746 Excluir: EBITDA ajustado atribuible a NCI, neto de impuestos (20) (23) (21) (26) (90)

(60) 241 301 174 656 Revertir: cambio en otros pasivos y otros activos 12 (14) (9) 4 (7) Revertir: cambio neto en el capital de trabajo no monetario(3) 288 53 22 119 482 Incluir: gastos de capital para mantenimiento atribuibles a Parkland (39) (20) (45) (40) (144) Excluir: cambios en los gastos de capital para mantenimiento 2 — — 3 5 Incluir: ingresos por enajenaciones de activos 6 5 1 4 16 Revertir: adquisición, integración y otros costos 14 5 11 12 42 Incluir: intereses sobre arrendamientos y deuda a largo plazo (56) (54) (54) (56) (220) Excluir: intereses sobre arrendamientos y deudas a largo plazo atribuibles a NCI 1 1 1 1 4 Incluir: pagos de importe de capital en arrendamientos (35) (35) (33) (36) (139) Excluir: pagos de importe de capital en arrendamientos atribuibles a NCI 4 4 4 5 17 Flujo de caja distribuible(4) 137 186 199 190 712 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (en millones de acciones)







151 Flujo de caja distribuible por acción







4.72

(1) Para fines comparativos, se reformuló la información para los periodos anteriores debido a un cambio en la presentación de los flujos de caja (utilizados) de las actividades operativas y financieras. Los intereses pagados por arrendamientos y deudas a largo plazo, anteriormente incluidos en "Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas", ahora se incluyen en "Efectivo generado (utilizado) por actividades financieras", lo que refleja una presentación más relevante de los pagos de costos financieros. (2) Con excepción del período de presentación de informes anuales, el efectivo generado (utilizado) por actividades operativas de los últimos 12 meses es una medida financiera complementaria. Consulte la sección 14C del MD&A T3 2022. (3) Para fines comparativos, se reformuló la información para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021 debido a un cambio en la presentación para ciertos créditos y derechos de emisión mantenidos para el comercio, que antes estaban incluidos en "Gestión de riesgos y otros" y que ahora están incluidos en "Inventarios". (4) Antes del 31 de marzo de 2021, el flujo de caja distribuible se denominaba flujo de caja distribuible ajustado. La medida anterior se consolidó en una sola medida primaria que representa la capacidad de Parkland para generar flujos de efectivo.





Medidas financieras complementarias

Parkland utiliza una serie de medidas financieras complementarias, entre las que se incluyen dividendos por acción, dividendos de los últimos 12 meses y efectivo de los últimos 12 meses generado (usado) por las actividades operativas, para evaluar el éxito de nuestros objetivos estratégicos y establecer metas variables de compensación para los empleados. Estas medidas no se pueden comparar con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de manera diferente. Consulte la sección 14 del MD&A T3 2022, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas financieras complementarias utilizadas por Parkland.

Medidas de gestión del capital

La principal medida de gestión de capital de Parkland es la relación de apalancamiento, que es utilizada internamente por el personal directivo clave para monitorear la fortaleza financiera general de Parkland, la flexibilidad de la estructura de capital y la capacidad de pagar deudas y cumplir con los compromisos actuales y futuros. La relación de apalancamiento se calcula como una relación de la deuda apalancada y el EBITDA apalancado (cada uno como se define en los Estados financieros consolidados del T3 de 2022) y no tiene ningún significado estandarizado prescrito en las NIIF. Por lo tanto, es poco probable que se pueda comparar con medidas similares presentadas por otras compañías. Consulte la sección 14 del MD&A T3 2022, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas de gestión de capital utilizadas por Parkland.

Medidas del total de segmentos

El EBITDA ajustado es una medida del total de los segmentos utilizada por el principal responsable de las decisiones operativas para tomar decisiones sobre la asignación de recursos al segmento y evaluar su desempeño. El EBITDA ajustado para los segmentos de Canadá y Refinado y el EBITDA ajustado total renovable (una suma de los subsegmentos renovables de los segmentos de Canadá y Refinado) también son medidas del total de los segmentos. De acuerdo con las NIIF, los ajustes y eliminaciones realizados al preparar los estados financieros y las asignaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas de una entidad se incluirán en la determinación de las pérdidas o ganancias declaradas de los segmentos solo si se incluyen en la medida de las ganancias o pérdidas del segmento que utilice el principal responsable de las decisiones operativas. Como tal, es poco probable que el EBITDA ajustado de Parkland sea comparable con medidas con nombres similares presentadas por otros emisores, quienes pueden calcular estas medidas de otra manera. Parkland considera el EBITDA ajustado como la medida clave para el desempeño operativo central subyacente de las actividades del segmento de la empresa a nivel operativo. La gerencia utiliza el EBITDA ajustado para establecer metas para Parkland (incluidas las previsiones anuales y los objetivos de compensación variable) y para determinar la capacidad de Parkland de pagar deudas, financiar gastos de capital y efectuar pagos de dividendos a los accionistas. Consulte la sección 14 del MD&A T3 2022, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas del total de los segmentos utilizadas por Parkland. Consulte el siguiente cuadro para ver la conciliación del EBITDA ajustado con las ganancias netas (pérdidas) para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2021.

Segmentos que informan Canadá Refinado



Internacional Estados Unidos Corporativo Eliminaciones entre

segmentos(4) Consolidado Subsegmentos Renovable Convencional Total Renovable Convencional Total Total subsegmento Subsegmento Total convencional Subsegmento(5)







Para los tres meses finalizados el 30 de septiembre, 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Volumen de combustible y productos derivados del petróleo (en millones de litros)(1) 176 152 3,233 3,266 3,409 3,418 — — 1,119 929 1,119 929 176 152 4,352 4,195 1,703 1,324 1,692 1,397 — — (856) (834) 7,067 6,234 Ventas e ingresos operacionales 309 190 4,493 3,240 4,802 3,430 103 121 1,340 792 1,443 913 412 311 5,833 4,032 2,350 1,289 2,417 1,409 — — (1,114) (798) 9,898 6,243 Eliminaciones de subsegmentos(2)







(309) (190)







(66) (71)























(375) (261) Ventas e ingresos operacionales - después de las eliminaciones







4,493 3,240







1,377 842







2,350 1,289 2,417 1,409 — — (1,114) (798) 9,523 5,982 Costo de las compras 306 185 4,166 2,946 4,472 3,131 93 92 1,143 622 1,236 714 399 277 5,309 3,568 2,224 1,118 2,293 1,282 — — (1,114) (798) 9,111 5,447 Eliminaciones de subsegmentos(2)







(309) (190)







(66) (71)























(375) (261) Costo de las compras - después de las eliminaciones







4,163 2,941







1,170 643







2,224 1,118 2,293 1,282 — — (1,114) (798) 8,736 5,186 Margen bruto ajustado del combustible y de productos derivados del petróleo, antes de lo siguiente: 3 5 242 243 245 248 10 29 194 170 204 199 13 34 436 413 99 147 62 78 — — — — 610 672 Ganancias (pérdidas) en gestión de riesgos y otros – realizadas 10 7 11 (3) 21 4 (3) — 17 (4) 14 (4) 7 7 28 (7) 65 (6) — (2) — — — — 100 (8) Ganancias (pérdidas) por tipo de cambio - realizadas — — — — — — — — (9) (4) (9) (4) — — (9) (4) (3) (3) — — (1) (1) — — (13) (8) Otras partidas de ajuste a los márgenes brutos ajustados(3) — — 2 — 2 — — — — — — — — — 2 — (3) (4) (10) — 1 3 — — (10) (1) Margen bruto ajustado del combustible y los productos derivados del petróleo 13 12 255 240 268 252 7 29 202 162 209 191 20 41 457 402 158 134 52 76 — 2 — — 687 655 Margen bruto de alimentos, productos de conveniencia y otros — — 85 51 85 51 — — 3 — 3 — — — 88 51 27 24 62 49 — — — — 177 124 Margen bruto total ajustado 13 12 340 291 353 303 7 29 205 162 212 191 20 41 545 453 185 158 114 125 — 2 — — 864 779 Costos operacionales 2 1 153 131 155 132 2 2 70 59 72 61 4 3 223 190 53 37 106 64 1 — — — 387 294 Marketing, generales y administrativos — — 58 38 58 38 — — 5 4 5 4 — — 63 42 25 21 27 18 32 24 — — 147 105 Participación en (ganancias) pérdidas de asociados y empresas conjuntas — — — — — — — — — — — — — — — — (5) (7) — — — — — — (5) (7) Otras partidas de ajuste al EBITDA ajustado — — — (1) — (1) — — — — — — — — — (1) (4) (4) (1) — — — — — (5) (5) EBITDA ajustado (pérdida) incluyendo NCI 11 11 129 123 140 134 5 27 130 99 135 126 16 38 259 222 116 111 (18) 43 (33) (22) — — 340 392 Atribuible a NCI — — — — — — — — — — — — — — — — 12 28 — — — — — — 12 28 EBITDA ajustado (pérdida) atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado (pérdida)") 11 11 129 123 140 134 5 27 130 99 135 126 16 38 259 222 104 83 (18) 43 (33) (22) — — 328 364 Agregar: EBITDA ajustado atribuible a NCI















































12 28 Restar:



















































Costos de adquisición, integración y otros















































45 12 Depreciación y amortización















































202 152 Costos financieros















































87 61 (Ganancia) pérdida por tipo de cambio – no realizada















































(16) (16) (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros – no realizada















































(1) (2) Otras (ganancias) y pérdidas















































(88) 10 Otras partidas de ajuste















































(5) 4 Gasto (recuperación) por impuesto sobre la renta















































(2) 48 Ganancias (pérdidas) netas















































118 123 Restar: ganancias (pérdidas) netas atribuibles a NCI















































13 13 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland















































105 110

(1) El volumen de combustibles y productos derivados del petróleo para las actividades renovables sólo incluye los volúmenes de comercio de combustible y no incluye los volúmenes de materias primas de baja intensidad de carbono utilizadas para el coprocesamiento y la mezcla. (2) Representa la eliminación de las transacciones entre los subsegmentos Renovables y Convencionales dentro de los segmentos Canadá y Refinado. (3) Incluye las ventas entre segmentos y el costo de las compras. Véase la Nota 13 de los estados financieros consolidados resumidos provisionales. (4) El total del subsegmento Convencionales no es una medida financiera utilizada por Parkland para evaluar el desempeño y no es una medida del total del segmento en virtud de la NI 52-112. Se incluye en el cuadro anterior únicamente con fines de conciliación.

