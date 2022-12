Parkland anuncia sus previsiones para 2023

Previsión del EBITDA ajustado 20231 de $1,700 millones a $1,800 millones

Ambición de EBITDA ajustado para 2025 de $2,000 millones sin nuevas adquisiciones

Reducción del apalancamiento y mejora de las ganancias de los accionistas

CALGARY, ALBERTA, 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", "nuestro" o la "Compañía") (TSX: PKI) anunció hoy su previsión para 2023, que subraya la solidez de su modelo comercial diferenciado, su base diversificada de clientes y las zonas geográficas donde opera.

"Han transcurrido dos de los cuatro años de la estrategia que se presentó en nuestro día del inversionista el año pasado", señaló Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Al haber acelerado las adquisiciones, nos enfocamos en la integración, la captación de sinergias, el desapalancamiento y la mejora de las ganancias de los accionistas. Esperamos ofrecer un EBITDA ajustado récord en 2023 y tenemos gran confianza en lograr nuestra ambición de EBITDA ajustado de $2,000 millones para 2025 sin nuevas adquisiciones".

"Nuestro enfoque de asignación equilibrada de capital prioriza el desapalancamiento, seguido por la mejora de la distribución y el crecimiento de los accionistas", agregó Espey. "Ejerceremos una estricta disciplina de capital, invertiremos en oportunidades de crecimiento y optimizaremos nuestra cartera para garantizar una adecuación estratégica y una rentabilidad atractiva. Estamos ingresando en una fase de nuestra estrategia en la que cosecharemos valor a partir del negocio único que hemos creado".

Previsión para 2023

EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado") de $1 ,700 millones a $1 ,800 millones, que incluye un impacto aproximado de $100 millones como resultado de la recuperación de ocho semanas planificado en la refinería de Burnaby, Columbia Británica (la "Refinería Burnaby") en el primer trimestre de 2023. 2

Gastos de capital de entre $500 millones y $550 millones, que incluyen:

Gastos de capital para mantenimiento 1 de $300 millones a $325 millones, lo que incluye aproximadamente $100 millones para la recuperación prevista en la refinería de Burnaby.



Crecimiento de los gastos de capital 1 de $200 millones a $225 millones, que esperamos que se financien en gran medida con las disposiciones previstas para optimizar la red.

Reducción de la relación de apalancamiento1 aproximadamente en 3 veces para finales del año 2023.

Perspectiva para 2025

Tenemos gran confianza en el cumplimiento de nuestra ambición estratégica para 2025, la cual incluye:

$2 ,000 millones de EBITDA ajustado sin nuevas adquisiciones.

Reducir la relación de apalancamiento al extremo inferior de nuestro rango objetivo de 2 a 3 veces para finales del año 2025.

Flujo de caja generado por actividades operativas de aproximadamente $9.50 por acción común.3

Hemos logrado un progreso significativo en el avance de nuestra estrategia y seguiremos impulsando el crecimiento orgánico mediante lo siguiente:

Aprovechar nuestra plataforma de suministro integrada para obtener un mayor valor a partir de nuestra red minorista y comercial.

Expandir ON the RUN por todo Canadá y hacia los Estados Unidos, aumentar la membresía del programa de lealtad JOURNIE™ y avanzar en nuestra estrategia de alimentos.

Ayudar a los clientes a reducir su impacto ambiental mediante combustibles renovables, compensaciones de carbono y recarga de vehículos eléctricos.

Modelo y estrategia de negocio

Nuestro modelo de negocio comprobado se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja de suministro impulsada por la escala y nuestra refinería integrada e infraestructura de suministro, adquisiciones prudentes e integraciones exitosas. Nuestra estrategia se enfoca en desarrollar nuestro negocio existente en mercados resilientes, haciendo crecer nuestros negocios de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, y ayudando a los clientes a descarbonizar.

__________________________________ 1 Medida financiera complementaria. Consulte la sección "Medidas financieras complementarias" de este comunicado de prensa. 2 Suponiendo un margen bruto ajustado de refinado de CAD $40/bbl. y una utilización promedio de la refinería Burnaby de entre el 75 y el 85 %. La composición del margen bruto ajustado es consistente con la que se indica en la sección 14A del MD&A T3 2022. 3 Suponiendo que se emiten y están en circulación aproximadamente 175 millones de acciones comunes.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor y minorista internacional de combustible con operaciones en veinticinco países. Nuestro propósito es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Cada día les proporcionamos a más de un millón de clientes los combustibles esenciales, los artículos de conveniencia y los alimentos de calidad de los que dependen.

Con más de 4,000 sucursales minoristas y comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el desempeño de la empresa. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Estas incluyen el comercio de carbono y energías renovables, energía solar, fabricación de energías renovables y carga ultrarrápida de vehículos eléctricos.

Nuestro negocio se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: objetivos, estrategias y modelos comerciales; el enfoque de Parkland en la integración, la captura de sinergias, el desapalancamiento y el aumento de las ganancias de los accionistas; la expectativa de ofrecer un EBITDA ajustado récord en 2023; el enfoque de asignación de capital de Parkland, incluida la inversión en oportunidades de crecimiento y la optimización de su cartera y sus efectos previstos; la guía 2023 de Parkland, incluido con respecto al EBITDA ajustado, a los gastos de capital (capital de mantenimiento y capital de crecimiento) y a la relación de apalancamiento; la recuperación prevista en la refinería de Burnaby para el primer trimestre de 2023 y su impacto estimado en las previsiones para 2023; las disposiciones futuras y la expectativa de que esas disposiciones financien en gran medida el capital de crecimiento de 2023; la perspectiva 2025 de Parkland y su alta confianza en cumplir su ambición estratégica para 2025, que incluye un EBITDA ajustado de $2,000 millones, reducir la relación de apalancamiento al extremo inferior del rango de 2 a 3 veces, y el flujo de caja generado por actividades operativas de aproximadamente $9.50 por acción común; y la estrategia de cuatro años de Parkland, el progreso de dicha estrategia y el continuo impulso del crecimiento orgánico a través de su plataforma de suministro integrada, la expansión de ON the RUN y del programa de lealtad JOURNIE™, el avance de su estrategia alimentaria y la ayuda a los clientes para reducir su impacto ambiental con combustibles renovables, compensación de carbono y recarga de vehículos eléctricos.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas, salvo cuando lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: las condiciones generales de la economía, el mercado y las empresas, incluida la duración y el impacto de la pandemia de la COVID y del conflicto Rusia-Ucrania; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias comerciales y el enfoque de asignación de capital, incluidos, entre otros, con respecto a la integración, la captura de sinergias, el desapalancamiento, la mejora de los ingresos de los accionistas y el crecimiento, la implementación exitosa de iniciativas de crecimiento orgánico y el financiamiento de tales iniciativas en términos razonables; la capacidad de Parkland para completar proyectos; la capacidad de Parkland para completar la recuperación planificada en la Refinería Burnaby de manera oportuna y el impacto financiero de la misma; el margen bruto ajustado del refinado y la utilización media de la refinería Burnaby en 2023; el número de acciones ordinarias emitidas y en circulación en 2025; la acción competitiva de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las acciones de las autoridades gubernamentales y otros reguladores, incluidos, entre otros, el aumento de los impuestos o la restricción del acceso a los mercados; los cambios y la evolución de la normativa medioambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales escapan del control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el Formulario revisado de información anual de Parkland, con fecha 17 de marzo de 2022, y en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el MD&A T4 2021, con fecha 3 de marzo de 2022, cada uno archivado en SEDAR y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración precautoria.

Medidas financieras complementarias

Este comunicado de prensa se refiere a la guía del EBITDA ajustado, la guía de gastos de capital para mantenimiento, la guía de gastos de capital de crecimiento y la guía de relación de apalancamiento, que son medidas financieras complementarias y pueden no ser comparables con medidas similares utilizadas por otros emisores, quienes pueden calcular estas medidas de manera diferente. Consulte la sección 14 del MD&A T3 2022 para un análisis de las previsiones de EBITDA ajustado, la guía de gastos de capital para mantenimiento y la guía de gastos de capital de crecimiento, que se incorpora como referencia en esta presentación. Lea a continuación para conocer detalles sobre la guía de relación de apalancamiento.

Guía de relación de apalancamiento

Esta medida representa nuestra previsión de la relación de apalancamiento y se calcula con base en datos históricos y estimaciones de condiciones futuras como respaldo para realizar pronósticos informados que sean predictivos al determinar la dirección de las tendencias futuras. Esta es una medida prospectiva de la cual la medida histórica equivalente es la relación de apalancamiento. Consulte la Nota 7 de los estados financieros consolidados resumidos provisionales T3 2022 para obtener más detalles sobre la composición de la relación de apalancamiento. La relación de apalancamiento no tiene ningún significado estandarizado prescrito en las NIIF. Por lo tanto, es poco probable que se pueda comparar con medidas similares presentadas por otras compañías.

Consultas de inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

FUENTE Parkland Corporation

