Parkland anuncia una oferta de bonos sénior no garantizados por 500 millones de dólares

Los bonos se ofrecerán y venderán únicamente a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada (la "Ley de Valores") y pueden ofrecerse y venderse fuera de los Estados Unidos conforme a la Regulación S de la Ley de Valores. Los bonos no se han registrado conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal de valores, y a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables, o en una transacción que no esté sujeta a ellos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores, ni deberá haber ninguna oferta o venta de los bonos en ningún estado, o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Este anuncio no constituye un aviso de reembolso con respecto a los bonos sénior al 6.5 %.

Declaraciones prospectivas

Cierta información incluida en el presente es prospectiva. Muchas de estas declaraciones prospectivas pueden identificarse con palabras como "creer", "espera", "esperado", "hará", "pretende", "proyectos", "proyectado", "anticipa", "estimaciones", "continúa", "objetivo" o similares e incluyen, pero no se limitan a, enunciados relativos al tamaño y los términos de la oferta, a si la oferta continuará, al uso de los ingresos de la oferta, al momento y la finalización exitosa de la oferta así como a las declaraciones con respecto al reembolso de los bonos sénior al 6.5%. Parkland considera que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables pero que no se puede otorgar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas y que no se debe confiar de forma excesiva en dichas declaraciones prospectivas.

Las declaraciones prospectivas aquí contenidas se basan en ciertas suposiciones y factores, incluyendo, sin limitación, las tendencias históricas, las condiciones económicas y financieras actuales y futuras, y los desarrollos futuros esperados. Parkland considera que tales suposiciones y factores son razonablemente precisos al momento de preparar este comunicado de prensa. Sin embargo, las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro e implican una serie de riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas necesariamente implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, y otros factores, que pueden hacer que el desempeño real y los resultados financieros de Parkland en períodos futuros difieran sustancialmente de cualquier proyección del rendimiento futuro o de los resultados expresados o implícitos por dichas declaraciones prospectivas. Entre esos factores se incluyen, entre otros, riesgos asociados con los siguientes factores: el cierre de la oferta y el reembolso de los bonos sénior al 6.5 %, ya que está condicionado al cierre de la oferta; la no obtención de los consentimientos y aprobaciones necesarios para completar la oferta; no completar la oferta y el reembolso; y las condiciones económicas, del mercado y de las empresas en general; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Existe un riesgo específico de que Parkland no pueda completar la oferta y el canje de la manera descrita en este comunicado de prensa o de ninguna otra manera. Si Parkland no puede completar la oferta y/o canje, podría haber un impacto negativo importante en Parkland y en el valor de sus acciones. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en los apartados "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración (MD&A) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021, y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca.

Las declaraciones prospectivas se formulan a partir de la fecha que se indica en el presente y Parkland no asume ninguna obligación, salvo que así lo exija la ley aplicable, de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar información nueva, posterior o de otra índole. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta advertencia.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un operador líder de tiendas de conveniencia y un proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos petrolíferos. Parkland presta sus servicios a clientes de Canadá, Estados Unidos, la región del Caribe y las Américas a través de tres canales: minorista, comercial y mayorista. Parkland optimiza su suministro de combustible a través de estos tres canales al operar y aprovechar una creciente cartera de relaciones de suministro e infraestructura de almacenamiento. Parkland provee marcas de combustible y ofertas de tiendas de conveniencia confiables y relevantes a nivel local en las comunidades a las que presta sus servicios.

Parkland genera valor para los accionistas al enfocarse en su estrategia comprobada de crecer de manera orgánica, concretar una ventaja de suministro, adquirir con prudencia e integrarse con éxito. En el núcleo de nuestra estrategia se sitúa nuestro personal, así como nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que son adoptados en toda nuestra organización.

Consultas de los inversionistas y de los medios en francés e inglés: Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con los inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones corporativas, 403-956-9272, [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1681200/Parkland_Corporation_Parkland_Announces_US_500_Million_Offering.jpg

FUENTE Parkland Corporation

Related Links

www.parkland.ca



SOURCE Parkland Corporation