Parkland anuncia una oferta de emisor de curso normal (NCIB)

"En las condiciones correctas, y además de nuestros dividendos mensuales regulares, la NCIB ofrecerá opcionalidad para devolver capital adicional a los accionistas", señaló Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Seguiremos ejerciendo una estricta disciplina de capital, y la decisión de la recompra de acciones de Parkland se evaluará en función de nuestras otras oportunidades de inversión y pautas de apalancamiento. Nos enfocamos en crear valor a largo plazo para los accionistas, y solo nuestras oportunidades de mayor acreción garantizarán el capital".

El objetivo de la NCIB es aumentar el retorno continuo del capital de Parkland a los accionistas a través de dividendos. Parkland cree que el precio de mercado de sus acciones comunes puede, de vez en cuando, no reflejar con precisión su valor subyacente. En consecuencia, la adquisición de sus propias acciones comunes para su cancelación en el marco de la NCIB puede representar una oportunidad de inversión atractiva para aumentar el valor de los accionistas.

Las acciones comunes se adquirirán a través de la Bolsa de Toronto y/o sistemas alternativos de inversión en el mercado financiero en Canadá al precio de mercado vigente al momento de la compra. Todas las acciones comunes adquiridas en virtud de la NCIB serán canceladas. De acuerdo con las reglas de la Bolsa de Toronto, cualquier recompra diaria (que no sea conforme a una excepción de compra en bloque) en la TSX en virtud de la NCIB se limita a un máximo de 94,920 acciones comunes, lo que representa el 25 % del volumen promedio de operaciones diarias en la TSX de 379,683 en el periodo de seis meses que terminó el 31 de octubre de 2021. Parkland determinará el número real de acciones comunes que se pueden adquirir en virtud de la NCIB y el momento de dichas compras. No puede haber garantía en cuanto a la cantidad exacta de acciones comunes que se adquirirán en el marco de la NCIB, si las hubiera. Parkland puede suspender las compras bajo la NCIB en cualquier momento, en función del cumplimiento de los requisitos reglamentarios pertinentes.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilicen en este comunicado de prensa las palabras "espere", "hará", "podría"," creer", "continuar", "buscar" y expresiones similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, a la NCIB, las posibles compras de acciones comunes en virtud de la NCIB, la devolución de capital adicional a los accionistas y las futuras oportunidades de inversión acumulativas.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo que exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, que la Bolsa de Toronto no apruebe la NCIB, que no se concreten los beneficios anticipados de la NCIB, que no se ejecuten las compras en virtud de la NCIB, las condiciones generales de la economía, el mercado y los negocios, incluida la duración y el impacto de la pandemia de la COVID-19; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias comerciales, que incluyen, entre otros, la capacidad de Parkland para identificar de manera constante objetivos de adquisición que aumenten su valor e integrarlos con éxito, implementar con éxito las iniciativas de crecimiento orgánico y financiar dichas adquisiciones e iniciativas en términos razonables; la capacidad de Parkland para aumentar su ventaja de oferta aprovechando su escala e infraestructura; la capacidad de la industria; el desempeño competitivo de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las acciones de las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y la evolución de las normativas ambientales y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en los apartados "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración (MD&A) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021, y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.

Acerca de Parkland Parkland es un operador líder de tiendas de conveniencia y un proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos petrolíferos. Parkland presta sus servicios a clientes de Canadá, Estados Unidos, la región del Caribe y las Américas a través de tres canales: minorista, comercial y mayorista. Parkland optimiza su suministro de combustible a través de estos tres canales al operar y aprovechar una creciente cartera de relaciones de suministro e infraestructura de almacenamiento. Parkland provee marcas de combustible y ofertas de tiendas de conveniencia confiables y relevantes a nivel local en las comunidades a las que presta sus servicios. Parkland genera valor para los accionistas al enfocarse en su estrategia comprobada de crecer de manera orgánica, concretar una ventaja de suministro, adquirir con prudencia e integrarse con éxito. Nuestra gente está en el centro de nuestra estrategia, así como nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que son adoptados en toda nuestra organización.

Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

