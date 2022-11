Parkland anuncia una oferta de emisor de curso normal (NCIB)

CALGARY, Alberta, 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", "nuestro", o "la Compañía") (TSX: PKI) anunció hoy que la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX") aceptó el aviso de la intención de la compañía de implementar una oferta de emisor de curso normal (NCIB).

En virtud de la NCIB, la compañía puede adquirir para su cancelación un máximo de 13,992,412 acciones comunes de la empresa (las "acciones"), que representan el 10 % de la flotación monetaria (según la definición de la TSX) a partir del 21 de noviembre de 2022. El 21 de noviembre de 2022, Parkland tenía 175,942,203 acciones emitidas y en circulación. La NCIB comenzará el 1 de diciembre de 2022 y finalizará: (i) el 30 de noviembre de 2023, (ii) cuando la compañía haya adquirido el máximo de 13,992,412 acciones, y (iii) cuando la compañía rescinda la NCIB; lo que suceda antes.

El objetivo de la NCIB es aumentar el retorno continuo del capital de Parkland a los accionistas a través de dividendos. Parkland cree que el precio de mercado de las acciones puede, de vez en cuando, no reflejar con precisión su valor subyacente. En consecuencia, la adquisición de las acciones para su cancelación en el marco de la NCIB puede representar una oportunidad de inversión atractiva para aumentar el valor de los accionistas.

Bajo el marco de la NCIB, las acciones se adquirirán a través de las instalaciones de TSX o sistemas alternativos de comercio en Canadá al precio de mercado vigente al momento de la compra. De acuerdo con las reglas de TSX, cualquier recompra diaria (que no sea conforme a una excepción de compra en bloque como lo define TSX) en virtud de la NCIB se limita a un máximo de 103,960 acciones comunes, lo que representa el 25 % del volumen promedio de operaciones diarias en la TSX de 415,841 en el período de seis meses finalizado el 31 de octubre de 2022.

En relación con la NCIB, la compañía ha iniciado un plan automático de adquisición de acciones (el "ASPP") con su corredor designado para permitir la adquisición de acciones durante ciertos períodos de bloqueo predeterminados durante los cuales normalmente no se permitiría a la compañía adquirir acciones. En el marco del ASPP, las compras serán determinadas por el corredor designado a su entera discreción en función de los parámetros de compra establecidos por Parkland de acuerdo con las reglas de TSX, las leyes de valores aplicables y los términos del ASPP. El ASPP ha sido preautorizado por TSX y entrará en vigor el 1 de diciembre de 2022, simultáneamente con el inicio de la NCIB. Además de los períodos de bloqueo, las acciones pueden adquirirse en el marco de la NCIB en función de la discreción de la administración, de conformidad con las reglas de TSX y las leyes de valores aplicables. Todas las compras realizadas en virtud del ASPP se incluirán en el cálculo de la cantidad de acciones adquiridas bajo la NCIB.

La NCIB continúa con la actual NCIB de la compañía (la "NCIB existente"). De conformidad con la actual NCIB, la compañía cuenta con la aprobación de TSX para readquirir un máximo de 15,091,855 acciones desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022. Conforme a la actual NCIB, la compañía ha adquirido 783,055 acciones en el mercado abierto a un precio de compra promedio ponderado de $25.5410 por acción.

No puede haber garantía en cuanto a la cantidad exacta de acciones que se adquirirán en el marco de la NCIB, si las hubiera. Parkland puede suspender las compras bajo la NCIB en cualquier momento, en función del cumplimiento de los requisitos reglamentarios pertinentes.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas, la NCIB y el ASPP, posibles compras de acciones comunes en virtud de la NCIB y el ASPP, los beneficios esperados de la NCIB, incluido el aumento del valor y el retorno de capital adicional para los accionistas, así como las estrategias y los objetivos comerciales de Parkland.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas, salvo cuando lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, que la Bolsa de Toronto no apruebe la NCIB ni el ASPP, que no se concreten los beneficios anticipados de la NCIB, que no se ejecuten las compras en virtud de la NCIB, incluidas las que se realicen en el marco del ASPP, las condiciones generales de la economía, el mercado y los negocios, incluida la duración y el impacto de la pandemia de la COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias comerciales, que incluyen, entre otras, la capacidad de Parkland para realizar adquisiciones con prudencia e integrarse con éxito, implementar con éxito las iniciativas de crecimiento orgánico y financiar dichas adquisiciones e iniciativas en términos razonables; el desempeño competitivo de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las acciones de las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y acontecimientos en las normativas ambientales y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el Formulario revisado de información anual de Parkland, con fecha 17 de marzo de 2022, y en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el MD&A T3 2022, con fecha 2 de noviembre de 2022, y el MD&A T4 2021 con fecha 3 de marzo de 2022, cada uno archivado en SEDAR y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor y minorista internacional de combustible con operaciones en 25 países. Nuestro propósito es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Cada día les proporcionamos a más de un millón de clientes los combustibles esenciales, los artículos de conveniencia y los alimentos de calidad de los que dependen.

Con más de 4,000 sucursales minoristas y comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado avanzadas capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el desempeño de la empresa. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Estas incluyen el comercio de carbono y energías renovables, energía solar, fabricación de energías renovables y carga ultrarrápida de vehículos eléctricos.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja en materia de suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Desarrollamos nuestro negocio existente en mercados resilientes, haciendo crecer nuestros negocios de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, y ayudando a los clientes a descarbonizar. Nuestra estrategia se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]. Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected].

FUENTE Parkland Corporation

