Parkland consolidará su segmento internacional y acepta un intercambio de acciones para el 25 % restante de Sol

Parkland consolida la propiedad de Sol al 100 %, lo que simplifica la estructura corporativa

Simpson Group aumenta a un 19.54 % la propiedad de Parkland, lo que demuestra su confianza a largo plazo en Parkland, su equipo directivo y su estrategia de crecimiento

Sobre una base dinámica de 12 meses, agrega aproximadamente 110 millones de dólares de EBITDA ajustado anual al segmento internacional de Parkland

CALGARY, Alberta, 5 de agosto, 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland" ), "nosotros", la "empresa" o "nuestro") (TSX: PKI) anunció que ha suscrito un acuerdo de intercambio de acciones con Simpson Oil Limited ("Simpson Oil"), para intercambiar el 25 % restante de Sol Investments SEZC ("Sol") por 20 millones de acciones ordinarias ("acciones de Parkland") en el capital de Parkland (la "bolsa de acciones"). Tras el Intercambio de acciones, Parkland conservará el 100 % de los valores de Sol, una plataforma internacional de crecimiento comprobado que abarca 23 países de Sudamérica y el Caribe.

"Nos entusiasma que la familia Simpson amplíe su propiedad en Parkland", expresó Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Valoramos la confianza de Simpson en nuestra estrategia de crecimiento y visión a largo plazo, y estamos agradecidos por su continuo apoyo al equipo de Parkland. Estamos consolidando nuestra propiedad de Sol de una manera que beneficia inmediatamente a los accionistas".

Simpson Oil es accionista de Parkland desde 2017 y ha aumentado su participación para poseer, directa o indirectamente, o ejercer el control o la dirección sobre aproximadamente 14.4 millones de acciones de Parkland, lo que representa el 9.24 % de las acciones de Parkland emitidas y en circulación sobre una base no diluida. Tras el Intercambio de acciones, Simpson Oil y, si procede, sus filiales (colectivamente, "Simpson Group") poseerán aproximadamente 34.4 millones de acciones de Parkland, lo que representa el 19.54 % de las acciones de Parkland emitidas y en circulación sobre una base proforma no diluida.

"Estamos encantados de ampliar nuestra participación en Parkland", expresó Sir Kyffin Simpson, Comandante del Imperio Británico (CBE) y fundador de Simpson Oil. "Confiamos muchísimo en la empresa, su equipo directivo y su brillante futuro. Esperamos ser parte de su éxito sostenido como accionista de apoyo a largo plazo con un horizonte de inversión que va hasta la próxima década y más adelante".

Justificación estratégica

Beneficio inmediato para todos los accionistas de Parkland sobre una base neutra de apalancamiento

Se emitirán 20 millones de acciones de Parkland al precio vigente de las acciones

Valorización del Intercambio de acciones coherente con los términos de las opciones de oferta y demanda (según se define a continuación)

Accionista de apoyo con un horizonte de inversión a largo plazo

Simplifica la estructura corporativa y gerencial de Parkland

Se espera que el Intercambio de acciones concluya en 2022, sujeto a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX") y a cualquier otra aprobación reglamentaria requerida. De manera paralela al cierre del Intercambio de acciones, se cancelarán las opciones de oferta y demanda para Simpsom Oil y Parkland, respectivamente, en lo que respecta al 25 % restante de las acciones de Sol (las "opciones de oferta y demanda").

Acerca de Parkland

El propósito de Parkland es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Atendemos las necesidades esenciales de nuestras comunidades y les proporcionamos a nuestros clientes los combustibles que necesitan para trasladarse, alimentos de calidad y artículos de conveniencia, a la vez que los ayudamos a alcanzar sus objetivos de reducir su impacto ambiental. A través de nuestra cartera de marcas confiables de relevancia local, atendemos con excelencia a más de un millón de clientes por día en Canadá, los Estados Unidos, la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Además de aprovechar nuestras capacidades de suministro y almacenamiento para proporcionar los combustibles que necesitan nuestros diversos clientes, estamos acompañando a nuestros clientes durante toda la transición energética. Desde la recarga de vehículos eléctricos, combustibles renovables, energía solar y cumplimiento de las normativas y comercio de compensación de emisiones de carbono, somos líderes a la hora de ayudar a nuestros clientes a reducir su impacto ambiental.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja en materia de suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Nos enfocamos en desarrollar nuestro negocio existente en mercados resilientes, en el crecimiento y la diversificación de nuestro negocio minorista en soluciones de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, así como a ayudar a nuestros clientes comerciales a descarbonizar sus operaciones. Nuestra estrategia se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaración prospectiva

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de palabras como "espera", "hará", "continúa", "estrategia", "enfoque" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otros: la ejecución del Intercambio de acciones y su calendario; los beneficios esperados del Intercambio de acciones; las expectativas futuras de Simpson Oil para Parkland y su posición futura como accionista, incluido su horizonte de inversión de más de una década; los objetivos, proyectos y planes comerciales de Parkland, así como su ejecución e impacto; guiar a los clientes a través de la transición energética y ayudarles a reducir su impacto ambiental; la estrategia de Parkland centrada en el crecimiento orgánico, la ventaja de suministro, la adquisición prudente y la integración exitosa; y el enfoque de Parkland en el desarrollo de su negocio existente, el crecimiento y diversificación de su negocio minorista y la ayuda a los clientes comerciales para la descarbonización de sus operaciones.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: no completar este Intercambio de acciones; no cumplir con las condiciones para el cierre del Intercambio de acciones, incluida la aprobación recibida en virtud de la Bolsa de Toronto y otras aprobaciones reglamentarias correspondientes; la imposibilidad de realizar todos o cualquiera de los beneficios previstos del Intercambio de acciones; condiciones generales económicas, del mercado y de las empresas; la actuación competitiva de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros reguladores, incluido, entre otros, el aumento de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en "Declaración cautelar con respecto a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el formulario revisado de información anual de Parkland, con fecha 17 de marzo de 2022, y en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el MD&A T2 2022, con fecha 4 de agosto de 2022 y el MD&A T4 2022 con fecha 3 de marzo de 2022, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca.

CONTACTO: Consultas de los inversionistas, Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios, Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

FUENTE Parkland Corporation

