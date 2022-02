Parkland construirá el "destino de carga eléctrica del futuro"

CALGARY, Alberta, 3 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía", o "nuestro") (TSX: PKI), una empresa líder en tiendas de conveniencia y comercialización de combustibles centrada en el cliente, anunció hoy que planea construir el "destino de carga eléctrica del futuro" y establecer un nuevo estándar en materia de recarga de vehículos eléctricos ("EV") y experiencia del cliente. Parkland ha desarrollado su concepto arquitectónico inicial mediante el patrocinio de un concurso internacional de diseño ejecutado por Electric Autonomy Canada, una importante plataforma de noticias enfocada en tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos.

"En línea con nuestra estrategia de destinos de conveniencia y transición energética, nuestro objetivo al patrocinar esta competencia fue atraer a arquitectos y diseñadores talentosos de todo el mundo, invitarlos a priorizar las necesidades de los clientes de vehículos eléctricos y reimaginar completamente su experiencia", señaló Darren Smart, vicepresidente ejecutivo de Transición Energética y Desarrollo Corporativo. "Estamos comprometidos a dar vida al concepto ganador como parte de nuestra ambiciosa estrategia de recarga de vehículos eléctricos en Columbia Británica y creemos que el concepto podría extenderse a nuestras otras áreas geográficas cuando veamos la oportunidad de satisfacer la demanda emergente de los clientes".

Un destino de carga eléctrica del futuro construido de manera sostenible

El diseño ganador fue creado por James Silvester, un arquitecto galardonado con sede en Escocia y amplia experiencia global en el diseño de arquitectura sostenible. El diseño, llamado "Más con menos" (More with Less), crea un ambiente relajante donde los conductores de vehículos eléctricos pueden tomar un respiro y recargar no solo sus vehículos, sino también a sí mismos.

"Los materiales ecológicos y la naturaleza modular del concepto 'Más con menos' ofrecen una gran versatilidad", agregó Smart. "Puede disponerse a gran o pequeña escala y ofrecer las comodidades que sabemos que los clientes de vehículos eléctricos valoran mientras recargan, como nuestras tiendas de conveniencia ON the RUN y servicio de comidas de alta calidad. También da lugar a una serie de espacios al aire libre. El resultado es un destino que los clientes pueden disfrutar y un entorno donde la naturaleza es parte integral de la estructura. Esperamos con ansias trabajar con James para seguir perfeccionando el diseño, identificar una ubicación adecuada donde podamos llevarlo a la vida y crear una experiencia de clase mundial para los conductores de vehículos eléctricos".

El compromiso continuo de Parkland con la transición energética y el liderazgo en materia de energías renovables

Llevar el diseño ganador a la vida es una extensión natural de nuestras actividades relativas a la transición energética y las energías renovables. Esto incluye planes previamente anunciados de abrir la mayor red de cargadores de alta velocidad para vehículos eléctricos en Columbia Británica (por sitio). Tales cargadores se ubican junto a tiendas de conveniencia ON the RUN y restaurantes Triple O's en rutas de alto tráfico que se extienden desde Columbia Británica hasta Calgary. Esperamos que esta red se complete en el segundo semestre de 2022. Además, con el respaldo de nuestro compromiso de lograr un futuro con menores emisiones de carbono, seguimos ampliando nuestras capacidades líderes de coprocesamiento y elaboración de combustibles renovables en nuestra refinería de Burnaby.

Acerca de Parkland Corporation

El propósito de Parkland es impulsar viajes y energizar a las comunidades. A través de nuestra cartera de marcas de tiendas de conveniencia, minoristas, comerciales y mayoristas confiables de relevancia local, atendemos a más de un millón de clientes por día en Canadá, los Estados Unidos, la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Además de aprovechar nuestras capacidades de suministro y almacenamiento para proporcionar los combustibles esenciales en los que confían nuestros diversos clientes, somos líderes en energías renovables y estamos construyendo rápidamente una red de carga para satisfacer la creciente demanda de recargas convenientes por parte de los conductores de vehículos eléctricos en mercados seleccionados.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, el logro de una ventaja en el suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Estamos posicionados para ganar a través de la transición energética y nos enfocamos en desarrollar nuestro negocio existente en mercados con capacidad de recuperación, diversificar aún más nuestro negocio minorista en tiendas de conveniencia, alimentos y recarga de vehículos eléctricos, así como a ayudar a nuestros clientes comerciales a descarbonizar sus operaciones. Nuestra estrategia es posibilitada y respaldada por nuestra gente, así como por nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en nuestra organización.

ACERCA DE ELECTRIC AUTONOMY

Electric Autonomy es la principal plataforma de noticias y eventos que se enfoca en impulsar la transición de Canadá hacia un sistema de movilidad y transporte más seguro, limpio y asequible por medio de la adopción de tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos, así como de nuevos servicios de movilidad. Para obtener más información: https://electricautonomy.ca/

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas, el plan de Parkland de construir la "estación de carga eléctrica del futuro" y establecer el estándar global para la carga de vehículos eléctricos y la experiencia del cliente; el compromiso y las expectativas de Parkland con respecto al concepto "More with Less" ("Más con menos"); las actividades de transición energética de Parkland, incluido su plan de abrir la mayor red de cargadores de alta velocidad para vehículos eléctricos en Columbia Británica (por sitio), así como detalles y plazos con respecto a ellos.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo lo que exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: la imposibilidad de ejecutar y concretar todos o cualquiera de los beneficios previstos de las actividades de transición energética de Parkland, incluido lo que se relaciona con sus estrategias de recarga eléctrica de vehículos en Columbia Británica; las condiciones generales económicas, del mercado y de las empresas; las medidas competitivas de otras empresas; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en los apartados "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración (MD&A) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021, y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca.

Consultas de los inversionistas y los medios: Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

FUENTE Parkland Corporation

