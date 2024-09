Parkland continúa con su estrategia y anuncia el proceso de venta de su empresa en la Florida

CALGARY, Alberta, 4 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland" o la "Compañía") anunció hoy que está iniciando un proceso de desinversión de sus negocios minoristas y comerciales con sede en la Florida.

Este anuncio implica proseguir la ejecución de la estrategia de Parkland. De acuerdo con su estrategia puesta en marcha en noviembre de 2023, la compañía espera duplicar el flujo de caja por acción1 a $8.50 y aumentar el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) ajustado1 a $2.5 mil millones para 2028 mediante un crecimiento orgánico continuado, la reducción de costos y la optimización de su ventaja de suministro.

"Esta disposición refleja nuestro compromiso de dirigir el capital hacia nuestras oportunidades de mayor rentabilidad y maximizar el valor para los accionistas", declaró Bob Espey, presidente y director ejecutivo de Parkland. "Seguimos profundamente comprometidos con nuestro negocio en el norte de EE.UU., que está funcionando bien y tiene una fuerte conectividad con Canadá".

Parkland analiza de forma continua todas las partes de su cartera. Aunque su plan de mejora de la Florida va por buen camino, la compañía tiene más oportunidades de inversión en otras áreas de su negocio que pueden generar mayores beneficios financieros y crecimiento.

Parkland sigue centrada en mejorar la rentabilidad y aumentar el flujo de caja mediante una asignación controlada de capital. La compañía sigue centrándose en las áreas con mayor potencial de crecimiento y mayores sinergias con su actividad principal mediante la desinversión de activos no estratégicos.

El negocio de Parkland en la Florida comprende aproximadamente 100 establecimientos minoristas, nueve edificios con control de acceso por tarjeta y cuatro plantas de almacenamiento a granel y almacenes. Los primeros indicios muestran un interés sustancial en nuestros activos de la Florida, y esperamos completar esta disposición en los próximos 12 a 18 meses.

La venta anunciada del negocio de Parkland en la Florida forma parte del programa de desinversión de activos no estratégicos previamente anunciado por la compañía, que ahora prevé que supere significativamente los $500 millones para finales de 2025.

La compañía espera cerrar la venta previamente anunciada de su negocio canadiense de propano en el cuarto trimestre de 2024. Esta disposición incluye ingresos en efectivo estimados en $115 millones y un contrato de suministro exclusivo a largo plazo con el nuevo propietario.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de América. Prestamos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran a las empresas combustibles industriales para que puedan prestar mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, les ofrecemos una variedad de opciones para ayudarles a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se encuentran el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Contamos con aproximadamente 4,000 establecimientos comerciales y minoristas en Canadá, Estados Unidos y la región del Caribe, y hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el rendimiento empresarial.

Nuestra estrategia se basa en dos pilares: la ventaja del cliente y la ventaja en el suministro. A través de nuestra "ventaja del cliente", aspiramos a ser la primera opción de nuestros clientes, fomentando su fidelidad mediante marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra amplia red, precios competitivos, un servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra ventaja en el suministro se basa en conseguir el menor coste de servicio entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados difíciles de servir en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, nuestra escala significativa y nuestras profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente y en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones de carácter prospectivo (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "aspirar", "continuar", "centrarse", "hará", "haría" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, relacionadas, entre otros, con los siguientes aspectos: el plan de desinversión de Parkland en sus negocios minoristas y comerciales con sede en la Florida, el proceso, la finalización y el plazo relacionados con este plan; la ejecución de la estrategia corporativa de Parkland; la duplicación de Parkland de su flujo de caja disponible por acción a $8.50 para 2028 (la "aspiración del flujo de caja disponible por acción") y el crecimiento de su EBITDA ajustado a $2.5 mil millones para 2028 (la "aspiración del EBITDA ajustado"); el compromiso de Parkland de dirigir el capital hacia sus oportunidades de mayor rentabilidad y maximizar el valor para los accionistas; el compromiso de Parkland con su negocio en el norte de EE.UU.; las oportunidades de inversión de crecimiento y las expectativas relacionadas; el enfoque de Parkland en la mejora de la rentabilidad, el aumento del flujo de caja y las áreas con mayor potencial de crecimiento y mayores sinergias; el programa de desinversión de activos no estratégicos de Parkland y las expectativas al respecto; la finalización de la venta del negocio canadiense de propano de Parkland en los términos y plazos previstos; y las ventajas de Parkland en cuanto a clientes y suministro.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran materialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que estas expectativas sean correctas, por lo que no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la legislación sobre valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, incluyendo, entre otros: las condiciones generales económicas, de mercado y de negocio; la capacidad de Parkland para llevar a cabo su estrategia de negocio; la capacidad de Parkland para identificar compradores y completar desinversiones en términos razonables y de manera oportuna; futuras oportunidades de inversiones acumulativas; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Véanse también los riesgos e incertidumbres descritos en los epígrafes "Declaración cautelar relativa a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" del actual Formulario de Información Anual de Parkland y en los epígrafes "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" del informe de debate y análisis de la gestión de Parkland correspondiente al último ejercicio financiero completado ("MD&A, por sus siglas en inglés, del segundo trimestre de 2024"), ambos archivados en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las aspiraciones del flujo de caja disponible por acción y el EBITDA ajustado asumen un crecimiento orgánico continuado de los gastos de capital de crecimiento en línea con los rendimientos históricos, la captación de sinergias de adquisiciones realizadas anteriormente, la eficiencia de costos identificada, las posibles adquisiciones (no identificadas, pero que reflejan los rendimientos esperados del mercado y similares a los rendimientos esperados de las iniciativas de crecimiento orgánico), las importantes transformaciones previstas en la refinería de Parkland en Burnaby, Columbia Británica, en 2025 y 2028, los tipos de interés de la deuda bancaria a largo plazo y de los bonos corporativos según lo establecido en nuestros últimos estados financieros, con cualquier deuda que venza y que vaya a retirarse en los períodos intermedios prorrogados a los tipos de mercado vigentes, los impuestos sobre la renta a los tipos previstos del impuesto de sociedades, incluyendo el impacto de la legislación Pilar II, y los principales supuestos y riesgos materiales que incluyen operaciones en curso sin cambios económicos, legales, medioambientales o fiscales significativos y métricas por acción afectadas por recompras de acciones, con el supuesto de que las acciones ordinarias en circulación no cambien sustancialmente. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración cautelar.

Medidas financieras especificadas En este comunicado de prensa se hace referencia a determinadas medidas e índices financieros no incluidos en los Principios Contables Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés), medidas del total de segmentos y medidas financieras complementarias (denominadas en su conjunto "medidas financieras especificadas"). El flujo de caja disponible es una medida financiera que no se ajusta a los GAAP; el flujo de caja disponible por acción y la aspiración del flujo de caja disponible por acción son índices financieros que no se ajustan a los GAAP; el EBITDA ajustado es una medida del total de segmentos; y la aspiración del EBITDA ajustado es una medida financiera complementaria, todas las cuales no tienen significados normalizados prescritos por las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y pueden no ser comparables a medidas financieras similares utilizadas por otros emisores que pueden calcular estas medidas de forma diferente. Véase la sección 16 del MD&A del segundo trimestre de 2024 para un análisis del EBITDA ajustado, el flujo de caja disponible y el flujo de caja disponible por acción y, cuando proceda, sus conciliaciones con las medidas NIIF más próximas, que se incorporan por referencia a este comunicado de prensa y están disponibles en el perfil de Parkland en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Se les advierte a los inversores que estas medidas no deben interpretarse como una alternativa a los beneficios netos (pérdidas), el efectivo generado por (utilizado en) actividades de explotación u otras medidas financieras directamente comparables determinadas de conformidad con las NIIF como una indicación del rendimiento de Parkland. La aspiración del EBITDA ajustado es la medida prospectiva de la medida histórica del EBITDA ajustado para 2028. La aspiración del flujo de caja disponible por acción es la medida prospectiva de las medidas históricas de flujo de caja disponible y flujo de caja disponible por acción para 2028.

1 Medida financiera especificada. Véase la sección "Medida financiera especificada" de este comunicado de prensa. Véase la sección "Declaraciones prospectivas" de este comunicado de prensa para conocer los supuestos en los que se basan las aspiraciones de Parkland para 2028.

Para más información: Consultas de inversores 1-855-355-1051 [email protected]; Consultas de los medios 1-855-301-5427 [email protected]

FUENTE Parkland Corporation