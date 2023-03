Parkland Corporation anuncia un acuerdo con su mayor accionista, Simpson Oil, con base en una relación de larga data

Garantiza la representación de Simpson y el apoyo continuo a Parkland para maximizar el valor de los accionistas

CALGARY, ALBERTA, 24 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "compañía" o "nuestro") (TSX: PKI), anunció hoy que firmó un acuerdo con fecha 21 de marzo de 2023 (el "Acuerdo") con su mayor accionista a largo plazo, Simpson Oil Limited ("Simpson Oil"). El Acuerdo promueve la larga y exitosa relación entre Parkland y Simpson Oil. El Acuerdo otorga a Simpson Oil, titular de más del 19% de las acciones emitidas y pendientes de Parkland, el derecho a designar hasta dos candidatos para su elección como miembros de la junta directiva de Parkland, incluyendo las obligaciones habituales de apoyo al voto en favor de la junta.

"Agradecemos la confianza que Simpson Oil ha demostrado en el equipo de Parkland y en la dirección estratégica de la compañía", expresó Jim Pantelidis, presidente de la junta directiva de Parkland. "Desde que Simpson Oil se convirtió en nuestro mayor accionista, hemos seguido impulsando nuestra estrategia y fortaleciendo nuestra plataforma de crecimiento a través de adquisiciones prudentes, a la vez que aumentamos nuestros dividendos cada año. A través de este acuerdo, hemos obtenido el apoyo continuo de nuestros accionistas más importantes para nuestra junta directiva y gerencia. Esperamos con ansias desarrollar una relación continua con Simpson Oil, así como nuestra confianza y compromiso mutuos en la estrategia a largo plazo y el futuro de nuestra empresa".

Conforme a los términos del Acuerdo, dos candidatos de Simpson Oil serán nominados para las elecciones en la próxima reunión anual y especial de accionistas de la compañía. "La junta recomendará que los accionistas voten a favor de la elección de los candidatos en la próxima reunión de accionistas y esperamos darles la bienvenida a la junta si son elegidos", comentó Pantelidis. Los detalles adicionales sobre el acuerdo se incluirán en la circular informativa de gestión para la reunión, que se publicará en los próximos días.

Como parte del proceso de actualización en curso de la junta, David Spencer y John Bechtold no se presentarán a la reelección en la reunión, una decisión que se ha planificado desde hace algún tiempo. "Quiero agradecer a David y John por su servicio a la junta y su incansable trabajo en nombre de los accionistas. Su visión, experiencia y orientación nos han ayudado a superar desafíos complejos y a lograr un éxito admirable", señaló Pantelidis.

El acuerdo completo está disponible en www.sedar.com.

Referencia a la carta recibida de Engine Capital

Por otra parte, la compañía desea acusar recibo de una carta recibida esta mañana del activista Engine Capital LP ("Engine Capital"). La compañía no especulará sobre la coincidencia temporal de la carta del activista Engine Capital con el acuerdo anunciado hoy con Simpson Oil.

Como se anunció anteriormente, tras haber acelerado intencionalmente las adquisiciones en los últimos dos años, Parkland se enfoca en generar valor a partir del negocio único e integrado que ha desarrollado. La compañía se enfoca en integrar sus recientes adquisiciones, capturar sinergias, reducir el apalancamiento y mejorar la rentabilidad de los accionistas. La compañía también está examinando oportunidades de disposiciones donde pueda generar sólidos rendimientos para los accionistas de la empresa.

Parkland se comunica continua y activamente con todos sus accionistas, y seguirá haciéndolo.

Acerca de Parkland

Parkland es un distribuidor y minorista internacional de combustible con operaciones en 25 países. Nuestro propósito es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Cada día les proporcionamos a más de un millón de clientes los combustibles esenciales, los artículos de conveniencia y los alimentos de calidad de los que dependen.

Con alrededor de 4,000 sucursales minoristas y comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el desempeño de la empresa. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Estas incluyen el comercio de carbono y energías renovables, energía solar, fabricación de energías renovables y carga ultrarrápida de vehículos eléctricos.

Nuestro modelo de negocio comprobado se centra en el crecimiento orgánico y en nuestra ventaja de suministro, y está impulsado por la escala, nuestra refinería integrada e infraestructura de suministro, así como por el enfoque en adquisiciones prudentes e integraciones exitosas. Nuestra estrategia se enfoca en desarrollar el negocio existente en mercados resilientes, haciendo crecer nuestros negocios de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, y ayudando a los clientes a descarbonizar. Nuestro negocio se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Asesores

Parkland Corporation ha contratado a Kingsdale Advisors como asesor estratégico de los accionistas. Norton Rose Fulbright Canada LLP actúa como asesor jurídico y Teneo actúa como asesor estratégico de comunicación.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de palabras como "espera", "hará", "continúa", "estrategia", "enfoque" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, a los objetivos, proyectos y planes comerciales de Parkland y su ejecución e impacto, así como su estrategia y relación a largo plazo con su accionista importante.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los siguientes: las condiciones económicas generales, del mercado y de las empresas; las medidas competitivas de otras empresas; los márgenes del refinado y el marketing; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en la "Declaración cautelar con respecto a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el formulario revisado de información anual de Parkland, con fecha 21 de marzo de 2023, y en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el MD&A T4 2022, con fecha 2 de marzo de 2023, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca.

CONTACTO: Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con el Inversionista, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

FUENTE Parkland Corporation

