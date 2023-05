Parkland informa sus resultados del primer trimestre de 2023

EBITDA ajustado del primer trimestre de $395 millones

La reestructuración programada de la Refinería Burnaby se ha completado de manera segura y dentro del presupuesto

CALGARY, Alberta, 8 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía" o "nuestro") (TSX: PKI), anunció hoy sus resultados financieros y operacionales de los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023.

Aspectos destacados del T1 2023

EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado" 1 ) de $395 millones, en consonancia con el primer trimestre de 2022 con contribuciones de adquisiciones y crecimiento orgánico que compensan el impacto de la reestructuración programada completada en la Refinería Burnaby en el primer trimestre de 2023 (la "Reestructuración de 2023").

) de $395 millones, en consonancia con el primer trimestre de 2022 con contribuciones de adquisiciones y crecimiento orgánico que compensan el impacto de la reestructuración programada completada en la Refinería en el primer trimestre de 2023 (la "Reestructuración de 2023"). Las ganancias netas atribuibles a Parkland ("ganancias netas") de $77 millones ( $0.44 por acción, básicas) aumentaron un 40 % desde el primer trimestre de 2022, y las ganancias ajustadas atribuibles a Parkland ("ganancias ajustadas" 2 ) de $114 millones ( $0.65 por acción, básicas) disminuyeron un 16 % desde el primer trimestre de 2022.

por acción, básicas) aumentaron un 40 % desde el primer trimestre de 2022, y las ganancias ajustadas atribuibles a Parkland ("ganancias ajustadas" ) de $114 millones ( por acción, básicas) disminuyeron un 16 % desde el primer trimestre de 2022. El efectivo generado por actividades operativas de $314 millones ( $1.79 por acción, básica 3 ) aumentó $362 millones con respecto al primer trimestre de 2022.

por acción, básica ) aumentó $362 millones con respecto al primer trimestre de 2022. Relación de apalancamiento 4 de 3.3x (3.4x en el T4 2022) y liquidez disponible 3 de $1 ,500 millones.

de 3.3x (3.4x en el T4 2022) y liquidez disponible de ,500 millones. Seguimos expandiendo nuestra marca de tiendas de conveniencia ON the RUN a aproximadamente 670 ubicaciones y ampliamos nuestro programa de lealtad de recompensas JOURNIE TM a 4.5 millones de miembros.

RUN a aproximadamente 670 ubicaciones y ampliamos nuestro programa de lealtad de recompensas JOURNIE a 4.5 millones de miembros. Después del trimestre, se anunció una alianza entre el programa de lealtad de recompensas JOURNIETM y Aeroplan, y se abrió la primera tienda minorista independiente ON the RUN en Columbia Británica.

"El enfoque disciplinado de la compañía en ofrecer valor a los accionistas sigue guiándonos, y estamos en vías de lograr un año exitoso. Nuestro desempeño este trimestre demuestra nuestra capacidad de ejecutar nuestra estrategia, capturar sinergias y lograr un crecimiento orgánico en todas nuestras empresas minoristas y comerciales", señaló Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Estoy seguro de que Parkland logrará su ambición de EBITDA ajustado de $2,000 millones para 2025 sin adquisiciones adicionales, a la vez que reducirá el apalancamiento y mejorará el rendimiento para los accionistas".

Aspectos destacados de los segmentos en el T1 2023

Canadá generó un EBITDA ajustado de $167 millones, una disminución del 13 % desde el primer trimestre de 2022 ($191 millones). El tiempo inusualmente cálido disminuyó los volúmenes comerciales, parcialmente compensados por las adquisiciones y el crecimiento orgánico de 2022. Los márgenes del combustible tuvieron una disminución interanual debido a las condiciones favorables del mercado minorista en el primer trimestre de 2022. El crecimiento de las ventas en la misma tienda de alimentos y tiendas de conveniencia de la empresa ("SSSG") (excluyendo los cigarrillos) 2 fue del 6.8 % (1.7 % en el T1 2022).

fue del 6.8 % (1.7 % en el T1 2022). Internacional obtuvo un EBITDA ajustado de $183 millones, un aumento del 123 % con respecto al T1 2022 ($82 millones). El desempeño se vio impulsado en gran medida por la consolidación del 25 % restante de Sol y los volúmenes adicionales capturados en gran medida en el negocio comercial y minorista contratado, las iniciativas de crecimiento orgánico y las sinergias.

EE. UU. obtuvo un EBITDA ajustado de $21 millones, una disminución del 55 % con respecto al T1 2022 ($47 millones). Los resultados se vieron afectados negativamente por las obligaciones de cumplimiento que se registraron en el período actual de $17 millones, las fluctuaciones de los precios de los productos básicos en 2022 y el clima invernal severo en ciertos mercados.

Refinado generó un EBITDA ajustado de $38 millones, una disminución del 57 % con respecto al T1 2022 ($89 millones), lo que refleja la reestructuración programada de 2023. La utilización de compuestos5 fue del 33.9 %. Estos efectos se vieron parcialmente compensados por el aumento de las ventas de productos importados y la gestión eficiente de la capacidad de producción.

Los logros de Parkland en materia de sostenibilidad se describen en el MD&A T1 2023 (como se define a continuación). En particular, la tasa total de frecuencia de lesiones registrables ("TRIF"5) de Parkland en un período de doce meses seguidos fue de 0.97 en el T1 2023, una disminución del 18 % en comparación con la TRIF del T1 2022 de 1.19.

__________________________ 1 Medida del total de segmentos. Consulte la sección "Medidas del total de segmentos" de este comunicado de prensa. 2 Medida financiera no GAAP o coeficiente financiero no GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no GAAP" de este comunicado de prensa. 3 Medida financiera complementaria. Consulte la sección "Medidas financieras complementarias" de este comunicado de prensa. 4 Medida de gestión de capital. Consulte la sección "Medidas de gestión de capital" de este comunicado de prensa. 5 Medida no financiera. Consulte la sección "Medidas no financieras" de este comunicado de prensa.

Visión general consolidada de la situación financiera

($ en millones, a menos que se indique lo contrario) Tres meses finalizados el 31 de marzo de Resumen financiero 2023 2022 Ventas e ingresos operacionales 8,156 7,606 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado")(1) 395 387 Canadá 167 191 Internacional 183 82 Estados Unidos 21 47 Refinado 38 89 Corporativo (14) (22) Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 77 55 Ganancias (pérdidas) netas por acción – básicas ($ por acción) 0.44 0.36 Ganancias (pérdidas) netas por acción – diluidas ($ por acción) 0.43 0.35 Efectivo generado por (utilizado en) actividades de explotación en los últimos doce meses seguidos(2) 1,688 592 Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas 314 (48) Efectivo TTM generado (utilizado en) actividades operativas por acción(2) 10.23 3.88 (1) Medida del total de segmentos. Consulte la sección "Medidas del total de segmentos" de este comunicado de prensa. (2) Medida financiera complementaria. Consulte la sección "Medidas financieras complementarias" de este comunicado de prensa.

Conferencia telefónica y detalles de la transmisión web del T1 2023

Parkland llevará a cabo una transmisión web y una conferencia telefónica el jueves 4 de mayo de 2023 a las 6:30 a. m. MDT (8:30 a. m. EDT) para comentar los resultados. Para escuchar la transmisión web en vivo y ver la presentación, use el siguiente enlace: https://app.webinar.net/nog8aEnNBqP

Los analistas e inversionistas interesados en participar en la sesión de preguntas y respuestas de la teleconferencia pueden hacerlo llamando al 1-888-390-0546 (número gratuito) (ID de la conferencia: 79037941). Los participantes internacionales pueden llamar al 1-800-389-0704 (número gratuito) (ID de la conferencia: 79037941).

Conéctese e inicie sesión aproximadamente 10 minutos antes del inicio de la llamada. La grabación de la transmisión web estará disponible dos horas después de que finalice la conferencia telefónica en el enlace anterior. Estará disponible por un año y también se publicará en www.parkland.ca.

MD&A y Estados financieros consolidados

La discusión y análisis de gestión para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023 (el "MD&A T1 2023"), y los estados financieros consolidados para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023 (los "Estados financieros consolidados del T1 2023) proporcionan una explicación detallada de los resultados operativos de Parkland. La versión en inglés de estos documentos estará disponible en línea en www.parkland.ca y SEDAR después de que los resultados sean publicados por cables de noticias bajo el perfil de Parkland en www.sedar.com. La versión en francés del MD&A T1 2023 y de los Estados financieros consolidados T1 2023 se publicará en www.parkland.ca y SEDAR tan pronto como estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor y minorista internacional de combustible con operaciones en veinticinco países. Nuestro propósito es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Cada día les proporcionamos a más de un millón de clientes los combustibles esenciales, los artículos de conveniencia y los alimentos de calidad de los que dependen.

Con alrededor de 4,000 sucursales minoristas y comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe, hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el desempeño de la empresa. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Estas incluyen el comercio de carbono y energías renovables, energía solar, fabricación de energías renovables y carga ultrarrápida de vehículos eléctricos.

Nuestro modelo de negocio comprobado se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja de suministro impulsada por la escala y nuestra refinería integrada e infraestructura de suministro, adquisiciones prudentes e integraciones exitosas. Nuestra estrategia se enfoca en desarrollar nuestro negocio existente en mercados resilientes, haciendo crecer nuestros negocios de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, y ayudando a los clientes a descarbonizar. Nuestro negocio se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, al modelo comercial, los objetivos y las estrategias de Parkland, incluida su ambición de alcanzar $2,000 millones de EBITDA ajustado para 2025 sin más adquisiciones, reducir el apalancamiento y mejorar el rendimiento para los accionistas.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas, salvo cuando lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre las que se incluyen, entre otras, las siguientes: las condiciones generales de la economía, el mercado y el negocio, incluida la duración y los efectos de la pandemia de la COVID-19 y del conflicto entre Rusia y Ucrania; las tendencias y condiciones micro y macroeconómicas, incluidos los aumentos en las tasas de interés, la inflación y los precios de los productos básicos; la capacidad de Parkland para cumplir sus objetivos comerciales, proyectos y estrategias, lo que incluye la finalización, el financiamiento y el calendario de los mismos, la realización de los beneficios derivados y el cumplimiento de nuestros objetivos y compromisos relacionados; los sistemas y programas de gestión y la estrategia de gestión de riesgos de Parkland; el entorno competitivo de nuestra industria; los precios minoristas, los márgenes y los diferenciales del refinado del petróleo; la disponibilidad y precios del suministro de productos derivados del petróleo; la volatilidad del petróleo crudo y los precios de los productos refinados; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros organismos reguladores, incluidas, entre otras, el aumento en la carga tributaria o el acceso restringido a los mercados; el impacto ambiental; los cambios en las leyes ambientales y reglamentarias, incluida la posibilidad de obtener o mantener los permisos necesarios; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Las suposiciones relacionadas con la ambición de Parkland de alcanzar $2,000 millones de EBITDA ajustado para 2025 incluyen aproximadamente $150 millones de sinergias a partir de adquisiciones completadas y eficiencias de costos, así como $180 millones de crecimiento orgánico en comparación con los resultados financieros de 2022. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en los apartados de Declaración precautoria sobre información prospectiva ("Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information") y "Factores de Riesgo" incluidos en el Formulario de información anual de Parkland más reciente, así como en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" en la sección MD&A T1 2003 archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración precautoria.

Medidas no financieras

Parkland utiliza varias medidas no financieras, entre ellas la utilización de compuestos y la tasa total de lesiones registrables para medir el éxito de nuestros objetivos estratégicos y establecer metas variables de compensación para los empleados. Estas medidas no financieras no son medidas contables, no tienen medidas comparables con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y pueden no ser comparables con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de manera diferente. Consulte la sección 16 del MD&A T1 2023, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas no financieras utilizadas por Parkland.

Medidas financieras específicas

Este comunicado de prensa contiene el total de medidas por segmento, medidas y coeficientes financieros no GAAP, medidas financieras complementarias y de gestión de capital (en conjunto, "medidas financieras específicas"). La gerencia de Parkland utiliza ciertas medidas financieras específicas para analizar el desempeño operativo y financiero, el aprovechamiento y la liquidez de la empresa. Estas medidas financieras específicas no tienen ningún significado estandarizado en virtud de las NIIF y, por lo tanto, es poco probable que sean comparables con medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas financieras específicas no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse en reemplazo de medidas de desempeño preparadas en conformidad con las NIIF. Consulte la sección 16 del MD&A T1 2023, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas financieras específicas utilizadas por Parkland.

Medidas y coeficientes financieros no GAAP

Las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son una medida financiera no GAAP y una relación financiera no GAAP, respectivamente, que representan el desempeño operativo básico subyacente de las actividades comerciales de Parkland a un nivel consolidado.

Las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción representan lo bien que se está desempeñando el negocio operativo de Parkland, teniendo en cuenta la depreciación y amortización, los intereses sobre arrendamientos y la deuda a largo plazo, la acumulación y otros costos financieros, y los impuestos sobre la renta. La compañía utiliza estas medidas porque considera que las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son útiles para la gerencia y los inversionistas en la evaluación del desempeño general de la compañía, ya que excluyen ciertas partidas significativas que no reflejan las operaciones comerciales subyacentes de la compañía.

Las ganancias (pérdidas) ajustadas excluyen los costos que no se consideran representativos del desempeño operativo básico subyacente de Parkland, entre los que se incluyen: i) los costos relacionados con las adquisiciones posibles y concluidas; ii) los costos no básicos de adquisición e integración de los empleados; iii) los costos de integración y reestructuración de las empresas; iv) los cambios en el valor razonable de los pasivos por retribuciones basadas en acciones; v) las ganancias y pérdidas no realizadas en relación con (a) el tipo de cambio, (b) activos y pasivos de gestión de riesgos, a menos que guarden relación con la actividad subyacente de venta física en el ejercicio en curso y (c) los derivados; vi) las ganancias y pérdidas realizadas por fluctuaciones cambiarias como resultado de acuerdos de mancomunación de efectivo y actividades de refinanciamiento; vii) las ganancias y pérdidas realizadas por fluctuaciones cambiarias derivadas de los costos financieros devengados en moneda extranjera y las pérdidas y ganancias realizadas por la compensación de gestión de riesgos derivadas de los correspondientes instrumentos de gestión del riesgo cambiario; viii) los cambios en los valores de la opción de venta de Sol, las opciones de reembolso de los bonos sénior no garantizados de Parkland, las responsabilidades ambientales y las obligaciones de retiro de activos, ix) las pérdidas por depreciación de existencias para las cuales hay derivados de gestión de riesgos asociados compensados con ganancias no realizadas; x) el deterioro de activos no corrientes, xi) la pérdida por modificación de la deuda a largo plazo, xii) el impacto en las ganancias por la contabilidad de la hiperinflación, xiii) ciertas ganancias y pérdidas realizadas en activos y pasivos de gestión de riesgos relacionadas con la actividad de venta física subyacente en otro período; xiv) las ganancias y pérdidas por enajenación de activos; xv) el ajuste por el efecto de las condiciones de desempeño basadas en el mercado para la liquidación de adjudicaciones basadas en acciones liquidadas mediante instrumentos de capital; y xvi) otros elementos de ajuste. Las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción de Parkland también se ajustan para incluir la parte proporcional de Parkland de las ganancias (pérdidas) ajustadas de sus empresas conjuntas participadas. Al mismo tiempo que Parkland suscribe el Acuerdo de Intercambio de Acciones, a partir del 4 de agosto de 2022, Parkland no asigna una parte de las ganancias (pérdidas) ajustadas a NCI e incluye el 100 % de los resultados internacionales como ganancias (pérdidas) ajustadas.

Por favor, consulte a continuación la conciliación de ganancias (pérdidas) ajustadas a ganancias (pérdidas) netas y el cálculo de ganancias (pérdida) ajustadas por acción.



Tres meses finalizados el 31 de marzo de ($ en millones, a menos que se indique lo contrario) 2023 2022 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 77 55 Agregar: ganancias netas (pérdidas) atribuibles a NCI — 13 Ganancias (pérdidas) netas 77 68 Más:



Costos de adquisición, integración y otros 27 13 (Ganancia) pérdida por tipo de cambio – no realizada 7 6 (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros – no realizada (32) 11 Otras (ganancias) y pérdidas 21 72 Otras partidas de ajuste(1) 21 6 Normalización fiscal(2) (7) (26) Ganancias (pérdidas) ajustadas, incluido NCI 114 150 Restar: ganancias (pérdidas) ajustadas atribuibles a NCI — 14 Ganancias (pérdidas) ajustadas 114 136 Cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias (millones de acciones)(3) 175 155 Cantidad promedio ponderada de acciones comunes a los efectos de la dilución (en millones de acciones)(3) 177 156 Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción ($ por acción)



Básicas 0.65 0.88 Diluidas 0.64 0.87

(1) Otras partidas de ajuste para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023 incluyen: (i) el efecto de las condiciones de desempeño basadas en el mercado para la liquidación de adjudicaciones basadas en acciones liquidadas mediante instrumentos de capital de $13 millones (2022-nulo), y (ii) la parte de depreciación e impuestos sobre la renta para la empresa conjunta Isla de $3 millones (2022 - $4 millones). (2) El ajuste por normalización fiscal se aplicó a las partidas de ajuste de ganancias netas (pérdidas) que se consideraron diferencias temporales, como la adquisición, integración y otros costos, ganancias y pérdidas por fluctuaciones cambiarias no realizadas, ganancias y pérdidas no realizadas en gestión de riesgos y otros, ganancias y pérdidas por enajenación de activos, cambios en el valor razonable de las opciones de canje, cambios en las estimaciones de las disposiciones ambientales, pérdida por amortización de inventario respecto de la cual se compensan los derivados de la gestión de riesgos asociados con las ganancias no realizadas, y modificaciones de la deuda. El impacto fiscal se estimó utilizando las tasas impositivas efectivas aplicables a las jurisdicciones donde se producen las partidas relacionadas. (3) La cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias se calcula de acuerdo con la política contable de Parkland incluida en la Nota 2 de los Estados financieros consolidados anuales.

El SSSG de alimentos y tiendas de conveniencia de la empresa se refiere al crecimiento de las ventas entre períodos generado por las tiendas minoristas de alimentos y tiendas de conveniencia en las mismas plantas de la compañía. Se excluyen los efectos de abrir y cerrar tiendas, cierres temporales (incluidos los cierres para las conversiones de ON The RUN / Marché Express), ampliaciones de tiendas, renovaciones de tiendas y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos en el período para derivar una métrica comparable en la misma tienda. El crecimiento de las ventas en la misma tienda es una métrica comúnmente utilizada en la industria minorista que proporciona información significativa a los inversionistas para evaluar las condiciones y la fortaleza de las marcas y la red minorista de Parkland, que en última instancia impacta el desempeño financiero. El SSSG de alimentos y tiendas de conveniencia de la empresa no tiene ningún significado estandarizado prescrito en virtud de las NIIF y, por lo tanto, es poco probable que sea comparable con medidas similares presentadas por otras empresas. Consulte a continuación una conciliación de los ingresos de las tiendas de conveniencia (ingresos del negocio de alimentos y tiendas de conveniencia) del segmento Canadá con las ventas en la misma tienda del negocio de alimentos y tiendas de conveniencia de la empresa ("SSS") y el cálculo del SSSG de las tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa.



Tres meses finalizados el 31 de marzo de ($ en millones) 2023 2022 %(1) Ingresos de tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa 70 100

Más:





Valor en el punto de venta ("POS") de los bienes y servicios vendidos en tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa operadas por minoristas y franquiciados(2) 278 165

Restar:





Ingresos por alquileres y regalías de minoristas, franquiciados y otros(3) (55) (34)

Ajustes de ingresos en la misma tienda(4) (excepto los cigarrillos) (80) (21)

Ventas en la misma tienda de alimentos y tiendas de conveniencia de la compañía 213 210 1.6 % Restar:





Ajustes de ingresos en la misma tienda(4) (cigarrillos) (87) (92)

Ventas en la misma tienda de alimentos y tiendas de conveniencia de la compañía (excluyendo los cigarrillos) 126 118 6.8 %



Tres meses finalizados el 31 de marzo de ($ en millones) 2022 2021 %(1) Ingresos de tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa 100 92

Más:





Valor en el punto de venta ("POS") de los bienes y servicios vendidos en tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa operadas por minoristas(2) 165 129

Restar:





Ingresos por alquiler de minoristas y otros(3) (25) (24)

Ajustes de ingresos en la misma tienda(4)(5) (excepto los cigarrillos) (60) (7)

Ventas en la misma tienda de alimentos y tiendas de conveniencia de la compañía 180 190 (5.5) % Restar:





Ajustes de ingresos en la misma tienda(4)(5) (cigarrillos) (91) (103)

Ventas en la misma tienda de alimentos y tiendas de conveniencia de la compañía (excluyendo los cigarrillos) 89 87 1.7 %

(1) Los porcentajes se calculan en función de los importes reales y se ven afectados por el redondeo. (2) Los valores POS utilizados para calcular el SSSG de tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa no son una medida financiera de Parkland y no forman parte de los estados financieros consolidados de Parkland. (3) Incluye los ingresos por alquiler de los minoristas en forma de alquiler por porcentaje sobre las ventas de tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa, regalías, tarifas de franquiciados y excluye los ingresos de cajeros automáticos, derechos de licencia del sistema POS y otros. (4) Este ajuste excluye los efectos de adquisiciones, apertura y cierre de tiendas, cierres temporales (incluidos los cierres para las conversiones de ON the RUN / Marché Express), ampliaciones y renovaciones de tiendas, y tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos, para derivar una métrica comparable de la misma tienda. (5) Excluye las ventas de adquisiciones completadas durante el año, ya que estas no afectarán la métrica hasta después de la finalización de un año de las adquisiciones cuando las ventas o el volumen generado establezcan la base de referencia para estas métricas.











Las medidas y coeficientes financieros no GAAP no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse para reemplazar las medidas de desempeño preparadas en conformidad con las NIIF. A menos que se indique lo contrario, estas medidas y coeficientes no GAAP se calculan y se publican de manera consistente de un periodo a otro. Consulte la sección 16 del MD&A T1 2023, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa para obtener más información sobre las medidas y coeficientes financieros no GAAP utilizados por Parkland.

Medidas financieras complementarias

Parkland utiliza una serie de medidas financieras complementarias, incluido el efectivo generado (utilizado) por actividades operativas por acción y liquidez disponible para evaluar el éxito de nuestros objetivos estratégicos y establecer metas variables de compensación para los empleados. Estas medidas no se pueden comparar con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de manera diferente. Consulte la sección 16 del MD&A T1 2023, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas financieras complementarias utilizadas por Parkland.

Medidas de gestión del capital

La principal medida de gestión de capital de Parkland es la relación de apalancamiento, que es utilizada internamente por el personal directivo clave para monitorear la fortaleza financiera general de Parkland, la flexibilidad de la estructura de capital y la capacidad de afrontar deudas y cumplir con los compromisos actuales y futuros. La relación de apalancamiento se calcula como una relación de la deuda apalancada y el EBITDA apalancado (cada uno según se define en los Estados financieros consolidados del T1 de 2023) y no tiene ningún significado estandarizado prescrito en virtud de las NIIF. Por lo tanto, es poco probable que se pueda comparar con medidas similares presentadas por otras compañías. Consulte la sección 16 del MD&A T1 2023, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas de gestión de capital utilizadas por Parkland.

Medidas del total de segmentos

El EBITDA ajustado es un total de medidas por segmento utilizadas por el responsable de las decisiones operativas para tomar decisiones sobre la asignación de recursos al segmento y evaluar su desempeño. De acuerdo con las NIIF, los ajustes y eliminaciones realizados al preparar los estados financieros y las asignaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas de una entidad se incluirán en la determinación de las pérdidas o ganancias declaradas de los segmentos solo si se incluyen en la medida de las ganancias o pérdidas del segmento que utilice el responsable de las decisiones operativas. Como tal, es poco probable que el EBITDA ajustado de Parkland sea comparable con medidas con nombres similares presentadas por otros emisores, quienes pueden calcular estas medidas de otra manera. Parkland considera el EBITDA ajustado como la medida clave para el desempeño operativo central subyacente de las actividades del segmento de la empresa a nivel operativo. La gerencia utiliza el EBITDA ajustado con el fin de establecer metas para Parkland (incluidas las previsiones anuales y los objetivos de compensación variable) y a fin de determinar la capacidad de Parkland para atender deudas, financiar los gastos de capital y efectuar pagos de dividendos a los accionistas. Consulte la sección 16 del MD&A T1 2023, que se incorpora como referencia en este comunicado de prensa, para obtener más información sobre las medidas del total de los segmentos utilizadas por Parkland. Consulte el siguiente cuadro para ver la conciliación del EBITDA ajustado con las ganancias netas (pérdidas) para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2022.



Tres meses finalizados el 31 de marzo de ($ en millones) 2023 2022 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado") 395 387 Agregar: atribuible a NCI — 27 EBITDA ajustado incluyendo NCI 395 414 Restar:



Costos de adquisición, integración y otros 27 13 Depreciación y amortización 190 155 Costos financieros 104 70 (Ganancia) pérdida por tipo de cambio – no realizada 7 6 (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros – no realizada (32) 11 Otras (ganancias) y pérdidas(1) 21 72 Otras partidas de ajuste(2) 21 6 Gastos (recuperación) del impuesto sobre la renta (20) 13 Ganancias (pérdidas) netas 77 68 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 77 55 Ganancias netas (pérdidas) atribuibles a NCI — 13

(1) Otras (ganancias) y pérdidas para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023 incluyen las siguientes: i) ganancia de valoración nula no monetaria (2022 - pérdida de $4 millones) debido al cambio en el valor de canje de la opción de venta Sol; ii) ganancia de valoración no monetaria de $9 millones (2022 - pérdida de $86 millones) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de canje; y (iii) pérdida de $30 millones (2022 - ganancia de $18 millones) en otras partidas, incluyendo $23 millones (2022 - nulo) en la amortización de ciertos activos relacionados con el complejo de diésel renovable. Consulte la Nota 12 de los estados financieros consolidados resumidos provisionales. (2) Otras partidas de ajuste para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023 incluyen principalmente: (i) el efecto de las condiciones de desempeño basadas en el mercado para la liquidación de adjudicaciones basadas en acciones liquidadas mediante instrumentos de capital de $13 millones (2022 - nulo), y (ii) la parte de depreciación e impuestos sobre la renta para la empresa conjunta Isla de $3 millones (2022 - $4 millones).

Parkland utiliza el margen bruto ajustado como una medida de las ganancias (pérdidas) de los segmentos para analizar el desempeño de las transacciones de compra y venta y el rendimiento al margen. El margen bruto ajustado excluye los efectos de partidas significativas de ingresos y gastos que no se consideran representativos del desempeño subyacente del margen básico de Parkland y pueden generar un impacto en la calidad de los márgenes, como (i) ganancias y pérdidas no realizadas por (a) tipo de cambio, (b) gestión de riesgos y de otro tipo, a menos que se haya llevado a cabo la actividad de venta física subyacente; (ii) pérdidas por amortización de existencias respecto de las cuales se ha compensado la gestión de riesgos asociada y otras ganancias no realizadas; (iii) ciertas ganancias y pérdidas realizadas en activos y pasivos de gestión de riesgos relacionadas con la actividad de venta física subyacente en otro período; y (iv) otras partidas de ajuste. Consulte el cuadro que figura a continuación para ver la conciliación del margen bruto ajustado.



Tres meses finalizados el 31 de marzo de ($ en millones) 2023 2022 Ventas e ingresos operacionales 8,156 7,606 Costo de las compras (7,265) (6,563) Ganancias (pérdidas) en gestión de riesgos y otros – realizadas 39 (183) Ganancias (pérdidas) por tipo de cambio - realizadas 6 8 Otras partidas de ajuste al margen bruto ajustado 2 — Margen bruto ajustado 938 868





Margen bruto ajustado del combustible y los productos derivados del petróleo 766 734 Margen bruto ajustado de conveniencia y otros productos no relacionados con el combustible 172 134 Margen bruto ajustado 938 868

Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

