Parkland informa sus resultados del segundo trimestre de 2023

EBITDA ajustado de $470 millones en el segundo trimestre

Se publica el Informe de Sostenibilidad 2022

CALGARY, Alberta, 5 de agosto de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía" o "nuestro") (TSX: PKI), anunció hoy sus resultados financieros y operativos para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023.

Aspectos destacados del T2 2023

EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado" 1 ) de $470 millones, un alza de 4% con respecto al segundo trimestre de 2022.

) de millones, un alza de 4% con respecto al segundo trimestre de 2022. Ganancias netas atribuibles a Parkland ("ganancias netas") de $78 millones ( $0.44 por acción, básicas), una disminución del 4% con respecto al segundo trimestre de 2022, y ganancias ajustadas atribuibles a Parkland ("ganancias ajustadas" 2 ) de $130 millones ( $0.74 por acción, básicas), una disminución del 22% con respecto al segundo trimestre de 2022.

millones ( por acción, básicas), una disminución del 4% con respecto al segundo trimestre de 2022, y ganancias ajustadas atribuibles a Parkland ("ganancias ajustadas" ) de millones ( por acción, básicas), una disminución del 22% con respecto al segundo trimestre de 2022. Efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas de $521 millones ( $2.97 por acción, básicas 3 ), un alza del 53% con respecto al segundo trimestre de 2022.

millones ( por acción, básicas ), un alza del 53% con respecto al segundo trimestre de 2022. Tasa de apalancamiento 4 de 3.3x y liquidez disponible 3 de $1,600 millones.

apalancamiento de 3.3x y liquidez disponible de millones. En julio, lanzó su propia oferta gastronómica, Bites ON the RUN de M&M Food Market, al interior de una tienda de conveniencia independiente ON the RUN en Montreal .

RUN de M&M Food Market, al interior de una tienda de conveniencia independiente ON RUN en . Al 31 de julio de 2023, había firmado o llegado a acuerdos para vender activos no estratégicos por un total aproximado de $100 millones.

"Me gustaría agradecer al equipo de Parkland por su ejecución segura y consistente durante este trimestre. Estamos propiciando un potente impulso en Parkland, que nos posiciona para ofrecer un año sólido en el extremo superior de nuestra guía para el EBITDA ajustado de 2023", expresó Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Estamos avanzando en cada parte de nuestra estrategia, impulsando el crecimiento orgánico a través de programas de marketing centrados en el cliente, capturando sinergias y eficiencias de costos, y avanzando en nuestros esfuerzos de optimización de la cartera. Confío en que cumpliremos nuestra meta de $2,000 millones de EBITDA ajustado para 2025 sin más adquisiciones, al tiempo que reducimos el apalancamiento y mejoramos el rendimiento para los accionistas".

Aspectos destacados del T2 2023

Canadá obtuvo un EBITDA ajustado de $150 millones, lo que supone un descenso del 14% con respecto al T2 2022 ( $174 millones). Los márgenes unitarios de combustible fueron inferiores a los máximos históricos comparables del segundo trimestre de 2022. El volumen de combustible aumentó con respecto al año anterior debido a un volumen de crecimiento de las ventas en el mismo establecimiento ("SSSG" 2) de la empresa del 9.3% y al beneficio incremental de las adquisiciones de 2022. El SSSG de las tiendas de conveniencia de alimentación y de empresa 2 aumentó en 3.1%, frente al (0.6) por ciento en el T2 2022.

millones, lo que supone un descenso del 14% con respecto al T2 2022 ( millones). Los márgenes unitarios de combustible fueron inferiores a los máximos históricos comparables del segundo trimestre de 2022. El volumen de combustible aumentó con respecto al año anterior debido a un volumen de crecimiento de las ventas en el mismo establecimiento ("SSSG" de la empresa del 9.3% y al beneficio incremental de las adquisiciones de 2022. El SSSG de las tiendas de conveniencia de alimentación y de empresa aumentó en 3.1%, frente al (0.6) por ciento en el T2 2022. Internacional obtuvo un EBITDA ajustado de $168 millones, un aumento del 93% con respecto al T2 2022 ( $87 millones). Los resultados se vieron impulsados por la consolidación de Sol, los mayores volúmenes en nuestros negocios comerciales minoristas y contratados, el crecimiento orgánico de nuestro negocio de aviación y las contribuciones de nuestra adquisición en Jamaica .

millones, un aumento del 93% con respecto al T2 2022 ( millones). Los resultados se vieron impulsados por la consolidación de Sol, los mayores volúmenes en nuestros negocios comerciales minoristas y contratados, el crecimiento orgánico de nuestro negocio de aviación y las contribuciones de nuestra adquisición en . EE. UU. obtuvo un EBITDA ajustado de $74 millones, un aumento del 45% con respecto al T2 2022 ( $51 millones). Los buenos resultados reflejan la capacidad de nuestro equipo de EE. UU. y se vieron reforzados por los sólidos márgenes de las unidades de combustible. Las condiciones favorables del mercado y las sólidas posiciones en el mismo nos permitieron aprovechar las oportunidades de margen.

millones, un aumento del 45% con respecto al T2 2022 ( millones). Los buenos resultados reflejan la capacidad de nuestro equipo de EE. UU. y se vieron reforzados por los sólidos márgenes de las unidades de combustible. Las condiciones favorables del mercado y las sólidas posiciones en el mismo nos permitieron aprovechar las oportunidades de margen. El refinado obtuvo un EBITDA ajustado de $109 millones, lo que supone un descenso del 34% con respecto al T2 2022 ( $164 millones), debido principalmente a la reducción de spreads de crack. El trabajo de mantenimiento programado se completó a principios de abril y la utilización del compuesto 5 fue del 91.0%.

millones, lo que supone un descenso del 34% con respecto al T2 2022 ( millones), debido principalmente a la reducción de spreads de crack. El trabajo de mantenimiento programado se completó a principios de abril y la utilización del compuesto fue del 91.0%. La empresa obtuvo unas ganancias no recurrentes por cambio de divisas de $25 millones en la liquidación de saldos de financiamiento durante el trimestre.

millones en la liquidación de saldos de financiamiento durante el trimestre. El índice total de frecuencia de lesiones registrables de Parkland5 en los últimos doce meses fue del 0.87, lo que supone un descenso del 18% en comparación con 1.06 en el segundo trimestre de 2022.

___________________________ 1 Medida del total de segmentos. Consulte la sección "Medidas del total de segmentos" de este comunicado de prensa. 2 Medida financiera o coeficiente financiero no GAAP. Consulte la sección "Medidas y coeficientes financieros no GAAP" de este comunicado de prensa. 3 Medida financiera complementaria. Consulte la sección "Medidas financieras complementarias" de este comunicado de prensa. 4 Medida de gestión del capital. Consulte la sección "Medidas de gestión de capital" de este comunicado de prensa. 5 Medida no financiera. Consulte la sección "Medidas no financieras" de este comunicado de prensa.

Informe de sostenibilidad 2022

Hoy hemos publicado nuestro cuarto Informe de Sostenibilidad. Titulado "Drive to Zero", describe nuestra estrategia y las medidas que estamos tomando para impulsar el crecimiento sostenible y la rentabilidad para los accionistas. El informe destaca las numerosas iniciativas exitosas que están en curso. Entre ellas se encuentran: esfuerzos líderes en la industria en el coprocesamiento de combustibles renovables y con bajas emisiones de carbono; entornos de trabajo más seguros, diversos e inclusivos; y la incorporación de métricas de sostenibilidad en la remuneración de los ejecutivos.

El Informe de Sostenibilidad de Parkland puede consultarse aquí:

https://www.parkland.ca/sustainability/sustainability-report

Visión general consolidada de la situación financiera

($ en millones, a menos que se indique lo contrario) Tres meses finalizados el 30 de junio, Resumen financiero 2023 2022 Ventas e ingresos operacionales 7,819 9,715 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado")(1) 470 450 Canadá 150 174 Internacional 168 87 Estados Unidos 74 51 Refinado 109 164 Corporativo (31) (26) Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 78 81 Ganancias (pérdidas) netas por acción – básicas ($ por acción) 0.44 0.52 Ganancias (pérdidas) netas por acción – diluidas ($ por acción) 0.44 0.52 Efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas en los últimos doce meses consecutivos (TTM)(2) 1,868 611 Efectivo TTM generado por (utilizado en) actividades operativas por acción(2) 10.99 3.97 Efectivo generado (utilizado) por actividades operativas 521 341 Efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas por acción(2) 2.97 2.19

(1) Medida del total de segmentos. Consulte la sección "Medidas del total de segmentos" de este comunicado de prensa. (2) Medida financiera complementaria. Sección "Medidas financieras complementarias" de este comunicado de prensa.

Detalles de la teleconferencia y transmisión web para el T2 2023

Parkland llevará a cabo una transmisión web y teleconferencia el viernes 4 de agosto de 2023 a las 6:30 a. m. MDT (8:30 a. m. EDT) para presentar los resultados. Para escuchar la transmisión web en vivo y ver la presentación, use el siguiente enlace: https://app.webinar.net/XDpG4K6kMy5

Los analistas e inversionistas interesados en participar en la sesión de preguntas y respuestas de la teleconferencia pueden hacerlo llamando al 1-888-390-0546 (número gratuito) (ID de la conferencia: 77390959). Los participantes internacionales pueden llamar al 1-800-389-0704 (número gratuito) (ID de la conferencia: 77390959).

Conéctese e inicie sesión aproximadamente 10 minutos antes del inicio de la llamada. La grabación de la transmisión web estará disponible en el enlace anterior dos horas después de que finalice la conferencia telefónica. Estará disponible por un año y también se publicará en www.parkland.ca.

MD&A y Estados financieros consolidados

La discusión y análisis de la dirección para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 (el "MD&A T2 2023") y los estados financieros consolidados para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 (los "Estados Financieros Consolidados T2 2023") proporcionan una explicación detallada de los resultados operativos de Parkland para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023. Una versión en inglés de estos documentos estará disponible en línea en www.parkland.ca y SEDAR después de que los resultados sean publicados por newswire a través del perfil de Parkland en www.sedarplus.ca. Las versiones en francés de los Estados Financieros Consolidados 2T 2023 y el MD&A 2T 2023 se publicarán en www.parkland.ca y SEDAR en cuanto estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor y minorista internacional de combustible que opera en veinticinco países. Nuestro propósito es impulsar lo que mueve a las personas y, cada día, proporcionamos a más de un millón de clientes los combustibles esenciales, los productos de conveniencia y los alimentos de calidad de los que dependen.

Tenemos aproximadamente 4,000 tiendas minoristas y ubicaciones comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe, y hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercialización para acelerar el crecimiento y el desempeño empresarial. Además de satisfacer las necesidades esenciales de combustible de nuestros clientes, ofrecemos una amplia variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Estas capacidades incluyen el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar, la producción de energías renovables y la recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos.

Nuestro modelo de negocio comprobado se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja de suministro impulsada por la escala y nuestra infraestructura integrada de refinería y suministro, adquiriendo con prudencia e integrándose con éxito. Nuestra estrategia se centra en desarrollar nuestro negocio actual en mercados resilientes, hacer crecer nuestros negocios de alimentos, conveniencia y energías renovables, y ayudar a los clientes a descarbonizarse. Nuestro negocio se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: el modelo de negocio, los objetivos y las estrategias de Parkland, incluida su ambición de alcanzar los $2,000 millones de EBITDA ajustado para 2025 sin más adquisiciones, reducir el apalancamiento y mejorar el rendimiento para los accionistas, así como la expectativa de Parkland de alcanzar el extremo superior de sus previsiones de EBITDA ajustado de 2023.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, excepto cuando la legislación sobre valores así lo exija. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre las que se incluyen, entre otras, las siguientes: las condiciones generales de la economía, el mercado y el negocio, incluida la duración y los efectos de la pandemia de la COVID-19 y del conflicto entre Rusia y Ucrania; las tendencias y condiciones micro y macroeconómicas, incluidos los aumentos en las tasas de interés, la inflación y los precios de los productos básicos; la capacidad de Parkland para cumplir sus objetivos comerciales, proyectos y estrategias, lo que incluye la finalización, el financiamiento y el calendario de los mismos, la realización de los beneficios derivados y el cumplimiento de nuestros objetivos y compromisos relacionados; los sistemas y programas de gestión y la estrategia de gestión de riesgos de Parkland; el entorno competitivo de nuestra industria; los precios minoristas, los márgenes y los diferenciales del refinado del petróleo; la disponibilidad y precios del suministro de productos derivados del petróleo; la volatilidad del petróleo crudo y los precios de los productos refinados; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros organismos reguladores, incluidas, entre otras, el aumento en la carga tributaria o el acceso restringido a los mercados; el impacto ambiental; los cambios en las leyes ambientales y reglamentarias, incluida la posibilidad de obtener o mantener los permisos necesarios; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Además, las hipótesis clave en las que se basa el Margen de Orientación del EBITDA Ajustado para 2023 incluyen: un aumento de los volúmenes de combustible y productos petrolíferos al por menor de aproximadamente el 10% en comparación con el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, lo que refleja la contribución anual de las adquisiciones de 2022, la integración y la captura de sinergias, y las iniciativas de crecimiento orgánico; el margen bruto de alimentos, tiendas de conveniencia y otros de aproximadamente el 30% del margen bruto minorista total y aproximadamente el 20% del margen bruto comercial total; un margen bruto ajustado de refinado de aproximadamente $40 por barril y una utilización media de la refinería de Burnaby de entre el 75% y el 85% basada en la capacidad de procesamiento de crudo de la refinería de Burnaby de 55,000 barriles al día; y un impacto en el EBITDA ajustado de aproximadamente $100 millones como resultado de los gastos de capital de reacondicionamiento y mantenimiento de la refinería en 2023 de aproximadamente $100 millones relacionados con lo mismo. Los principales supuestos en los que se basa la ambición de EBITDA ajustado para 2025 incluyen una estimación de $150 millones de sinergias y eficiencias de costos y $180 millones de crecimiento orgánico en comparación con los datos reales de 2022. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos en la "Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information" (Declaración precautoria relativa a la información prospectiva" y en los "Risk Factors" (Factores de riesgo) incluidos en el Formulario de Información Anual más reciente de Parkland y en la "Información prospectiva" y en los "Factores de riesgo" incluidos en el MD&A T2 2023, archivados en SEDAR y disponibles en la página web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración precautoria.

Medidas no financieras

Parkland utiliza una serie de medidas no financieras, como la utilización de compuestos y la tasa total de frecuencia de lesiones registrables, para medir el éxito de nuestros objetivos estratégicos y fijar objetivos de compensación variable para los empleados. Estas medidas no financieras no son medidas contables, no tienen medidas comparables con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y pueden no ser comparables con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de manera diferente. Consulte la sección 16 del MD&A T2 2023, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para conocer más detalles sobre las medidas no financieras utilizadas por Parkland.

Medidas financieras específicas

Este comunicado de prensa contiene el total de medidas por segmento, medidas financieras no GAAP y coeficientes financieros no GAAP, medidas financieras complementarias y de gestión de capital (en conjunto, "medidas financieras específicas"). La dirección de Parkland utiliza ciertas medidas financieras específicas para analizar el rendimiento operativo y financiero, el apalancamiento y la liquidez de la empresa. Estas medidas financieras especificadas no tienen ningún significado estandarizado en virtud de las NIIF y, por lo tanto, es poco probable que puedan compararse con medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas financieras especificadas no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse en sustitución de las medidas de rendimiento preparadas de acuerdo con las NIIF. Consulte la sección 16 del MD&A T2 2023, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para conocer más detalles sobre las medidas financieras específicas utilizadas por Parkland.

Medidas y coeficientes financieros no GAAP

La ganancia (pérdida) ajustada es una medida financiera no GAAP y la ganancia (pérdida) ajustada por acción es un coeficiente financiero no GAAP, cada uno de los cuales representa el rendimiento operativo básico subyacente de las actividades empresariales de Parkland a un nivel consolidado.

Las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción representan lo bien que se está desempeñando el negocio operativo de Parkland, teniendo en cuenta la depreciación y amortización, los intereses sobre arrendamientos y la deuda a largo plazo, la acumulación y otros costos financieros, así como los impuestos sobre la renta. La compañía utiliza estas medidas porque considera que las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son útiles para la gerencia y los inversionistas en la evaluación del desempeño general de la compañía, ya que excluyen ciertas partidas significativas que no reflejan las operaciones comerciales subyacentes de la compañía.

Las ganancias (pérdidas) ajustadas excluyen los costos que no se consideran representativos del desempeño operativo básico subyacente de Parkland, entre los que se incluyen: (i) costos relacionados con adquisiciones potenciales y completadas, (ii) costos de adquisición e integración de empleados no básicos, (iii) costos de integración y reestructuración de negocios, (iv) cambios en el valor razonable de pasivos de compensación basados en acciones, (v) ganancias y pérdidas no realizadas en (a) divisas, (b) activos y pasivos de gestión de riesgos, a menos que se relacionen con la actividad de ventas físicas subyacentes en el período actual y (c) derivados, (vi) ajustes de ganancias y pérdidas de divisas como resultado de acuerdos de cash pooling y actividades de refinanciamiento, (vii) las pérdidas y ganancias realizadas por tipo de cambio en los costos financieros devengados en moneda extranjera y las pérdidas y ganancias realizadas por gestión del riesgo de compensación en los instrumentos de gestión de riesgo del tipo de cambio relacionados, (viii) las variaciones de valor de la opción de venta de Sol, las opciones de reembolso, las responsabilidades medioambientales y las obligaciones de retirada de activos, (ix) pérdidas por depreciación de existencias compensadas con ganancias no realizadas por derivados de gestión de riesgos asociados, (x) deterioro del valor de activos no corrientes, (xi) pérdidas por modificación de deuda a largo plazo, (xii) impacto de la hiperinflación en los resultados, (xiii) ciertas ganancias y pérdidas realizadas en activos y pasivos de gestión de riesgos que están relacionadas con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro período, (xiv) ganancias y pérdidas por enajenación de activos, (xv) ajuste por el efecto de las condiciones de desempeño basadas en el mercado para las liquidaciones de adjudicaciones basadas en acciones liquidadas mediante instrumentos de capital, y (xvi) otras partidas de ajuste. Las ganancias (pérdidas) ajustadas y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción de Parkland también se ajustan para incluir la parte proporcional de Parkland en las ganancias (pérdidas) ajustadas de la empresa conjunta en la que participa. Con la entrada de Parkland en el Acuerdo de Intercambio de Acciones, con efecto a partir del 4 de agosto de 2022, Parkland no asigna una parte de las ganancias (pérdidas) ajustadas a NCI e incluye el 100% de los resultados internacionales como ganancias (pérdidas) ajustadas.

Por favor, consulte a continuación la conciliación de ganancias (pérdidas) ajustadas a ganancias (pérdidas) netas y el cálculo de ganancias (pérdida) ajustadas por acción.



Tres meses finalizados el 30 de junio, ($ en millones, a menos que se indique lo contrario) 2023 2022 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 78 81 Más: Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a NCI — 10 Ganancias (pérdidas) netas 78 91 Más:



Costos de adquisición, integración y otros 39 18 Pérdida por modificación de deuda a largo plazo — 2 (Ganancia) pérdida por tipo de cambio – no realizada 27 (6) (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros – no realizada (11) 20 Otras (ganancias) y pérdidas 14 60 Otras partidas de ajuste(1) 1 4 Normalización fiscal(2) (18) (12) Ganancias (pérdidas) ajustadas, incluyendo NCI 130 177 Menos: Ganancias (pérdidas) ajustadas atribuibles a NCI — 11 Ganancias (pérdidas) ajustadas 130 166 Cantidad promedio ponderada de acciones comunes (millones de acciones)(3) 176 156 Cantidad promedio ponderada de acciones comunes a los efectos de la dilución (en millones de acciones)(3) 178 157 Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción ($ por acción)



Básicas 0.74 1.07 Diluidas 0.73 1.06

(1) Otras partidas de ajuste para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 incluyen: (i) la parte de la depreciación y los impuestos sobre la renta de la empresa conjunta Isla de $3 millones (2022 - $3 millones); (ii) otros ingresos de $2 millones (2022 - $1 millón en gastos); (iii) ingresos por financiamiento de clientes de $1 millón (2022 - cero); (iv) ganancia por gestión de riesgos realizada relacionada con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro período de $4 millones (2022 - cero); y (v) ajuste de las ganancias y pérdidas por cambio de divisas relacionadas con los acuerdos de cash pooling de $1 millón (2022 - $2 millones). (2) El ajuste por normalización fiscal se aplicó a las partidas de ajuste de ganancias netas (pérdidas) que se consideraron diferencias temporales, como la adquisición, integración y otros costos, ganancias y pérdidas por fluctuaciones cambiarias no realizadas, ganancias y pérdidas no realizadas en gestión de riesgos y otros, ganancias y pérdidas por enajenación de activos, cambios en el valor razonable de las opciones de canje, cambios en las estimaciones de las disposiciones ambientales, pérdida por amortización de inventario respecto de la cual se compensan los derivados de la gestión de riesgos asociados con las ganancias no realizadas, y modificaciones de la deuda. El impacto fiscal se estimó utilizando las tasas impositivas efectivas aplicables a las jurisdicciones donde se producen las partidas relacionadas. (3) El número medio ponderado de acciones comunes se calcula de acuerdo con la política contable de Parkland que figura en la nota 2 de los Estados Financieros Consolidados Anuales.

El SSSG de las tiendas de alimentación y de conveniencia de la empresa se refiere al crecimiento de las ventas de un periodo a otro generado por las tiendas de alimentación y de conveniencia de las mismas empresas. Los efectos de la apertura y cierre de tiendas, los cierres temporales (incluidos los cierres por conversiones de ON the RUN / Marché Express), las ampliaciones de tiendas, las renovaciones de tiendas y las tiendas con cambios en los modelos de servicio alimentario en el período se excluyen para obtener una métrica comparable en la misma tienda. El crecimiento de las ventas en la misma tienda (SSSG) es una métrica comúnmente utilizada en la industria minorista que proporciona información significativa a los inversionistas a la hora de evaluar la salud y la fortaleza de las marcas y la red minorista de Parkland, lo que en última instancia repercute en los resultados financieros. El SSSG de las tiendas de alimentos y de conveniencia de la compañía no tiene ningún significado estandarizado prescrito en virtud de las NIIF y, por lo tanto, es poco probable que pueda compararse con medidas similares presentadas por otras compañías. Consulte a continuación la conciliación de ingresos de las tiendas de conveniencia (ingresos por tiendas de alimentos y de conveniencia) del segmento de Canadá con las ventas en la misma tienda ("SSS") de alimentos y de conveniencia de la compañía, y el cálculo del SSSG de las tiendas de alimentos y de conveniencia de la compañía.



Tres meses finalizados el 30 de junio, ($ en millones) 2023 2022 %(1) Ingresos de tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa 79 102

Añadir:





Valor en el punto de venta ("POS") de los bienes y servicios vendidos en las tiendas de alimentos y de conveniencia de la compañía operadas por minoristas y franquiciados(2) 316 256

Restar:





Ingresos por alquileres y regalías de minoristas, franquiciados y otros(3) (64) (52)

Ajustes de ingresos en la misma tienda(4) (excepto cigarrillos) (34) (16)

Ventas en la misma tienda de alimentos y tiendas de conveniencia de la compañía 297 290 2.5 % Restar:





Ajustes de ingresos en la misma tienda(4) (cigarrillos) (104) (103)

Ventas en la misma tienda de alimentos y tiendas de conveniencia de la compañía (excluyendo los cigarrillos) 193 187 3.1 %













Tres meses finalizados el 30 de junio, ($ en millones) 2022 2021 %(1) Ingresos de tiendas de alimentos y de conveniencia de la empresa 102 103

Más:





Valor en el punto de venta (POS) de los bienes y servicios vendidos en las tiendas de alimentos y de conveniencia de la compañía operadas por minoristas(2) 256 155

Restar:





Ingresos por alquiler de minoristas y otros(3) (36) (28)

Ajustes de ingresos en la misma tienda(4)(5) (excluyendo los cigarrillos) (124) (14)

Ventas en la misma tienda de alimentos y de conveniencia de la compañía 198 216 (8.2) % Restar:





Ajustes de ingresos en la misma tienda(4)(5) (cigarrillos) (96) (113)

Ventas en la misma tienda de alimentos y de conveniencia de la compañía (excluyendo los cigarrillos) 102 103 (0.6) %

(1) Los porcentajes se calculan en función de los importes reales y se ven afectados por el redondeo. (2) Los valores en los puntos de venta (POS) utilizados para calcular el SSSG de las tiendas de alimentos y de conveniencia de la compañía no son una medida financiera de Parkland y no forman parte de los estados financieros consolidados de Parkland, ya que Parkland obtiene ingresos por el alquiler de los minoristas en forma de un porcentaje de alquiler sobre las ventas de las tiendas de conveniencia. Los valores de los POS se calculan a partir de la información obtenida de los sistemas POS de Parkland en los puntos de venta minorista, incluidos los datos transaccionales, como las ventas, los costos y los volúmenes, que están sujetos a controles internos sobre la información financiera. También utilizamos estos datos para calcular los ingresos por alquiler de los minoristas en forma de porcentaje de alquiler sobre las ventas de las tiendas de conveniencia, que se registran como ingresos en nuestros estados financieros consolidados. (3) Incluye los ingresos por alquiler de los minoristas en forma de porcentaje de alquiler sobre las ventas de las tiendas de alimentos y de conveniencia de la compañía, regalías, cuotas de franquiciados y excluye los ingresos por cajeros automáticos, cuotas de licencia de sistema POS y otros. (4) Este ajuste excluye los efectos de las adquisiciones, la apertura y el cierre de tiendas, los cierres temporales (incluidos los cierres por conversiones ON the RUN / Marché Express), las ampliaciones de tiendas, las renovaciones de tiendas y las tiendas con cambios en los modelos de servicio alimentario, para obtener una métrica comparable de mismas tiendas. (5) Excluye las ventas de las adquisiciones completadas durante el año, ya que estas no afectarán la métrica hasta después de un año de las adquisiciones, cuando las ventas o el volumen generado establezcan la base de referencia para estas métricas.



Las medidas y coeficientes financieros no GAAP no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse en sustitución de las medidas de desempeño elaboradas de acuerdo con las NIIF. A menos que se indique lo contrario, estas medidas y coeficientes no GAAP se calculan y se publican de manera consistente de un período a otro. Consulte la sección 16 del MD&A T2 2023, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para conocer más detalles sobre las medidas y coeficientes financieros no GAAP de Parkland.

Medidas financieras complementarias

Parkland utiliza una serie de medidas financieras complementarias, como el efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas por acción, y la liquidez disponible para evaluar el éxito de nuestros objetivos estratégicos y fijar objetivos de compensación variable para los empleados. Estas medidas no se pueden comparar con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de manera diferente. Consulte la sección 16 del MD&A T2 2023, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para conocer más detalles sobre las medidas financieras complementarias utilizadas por Parkland.

Medidas de gestión del capital

La principal medida de gestión de capital de Parkland es el coeficiente de apalancamiento, que es utilizado internamente por el personal directivo clave para monitorear la solidez financiera general de Parkland, la flexibilidad de su estructura de capital y su capacidad para atender el servicio de la deuda y cumplir los compromisos actuales y futuros. El coeficiente de apalancamiento se calcula como una relación entre la deuda apalancada y el EBITDA apalancado (cada uno según se define en los Estados Financieros Consolidados del T2 2023) y no tiene ningún significado estandarizado prescrito en virtud de las NIIF. Por lo tanto, es poco probable que se pueda comparar con medidas similares presentadas por otras compañías. Consulte la sección 16 del MD&A T2 2023, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para conocer más detalles sobre las medidas de gestión del capital utilizadas por Parkland.

Medidas del total de segmentos

El EBITDA ajustado es una medida del total de segmentos utilizada por el responsable principal de las decisiones operacionales para tomar decisiones sobre la asignación de recursos al segmento y evaluar su desempeño. De conformidad con las NIIF, los ajustes y eliminaciones efectuados en la elaboración de los estados financieros de una entidad y las asignaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas sólo se incluirán en la determinación de las pérdidas o ganancias de los segmentos sobre las que se informe, si se incluyen en la medida de las pérdidas o ganancias del segmento que utilice el encargado de la toma de decisiones operativas. Como tal, es improbable que el EBITDA ajustado de Parkland sea comparable con medidas de nombre similar presentadas por otros emisores, que pueden calcular estas medidas de forma diferente. Parkland considera que el EBITDA ajustado es la medida clave del desempeño operativo básico subyacente de las actividades de los segmentos de negocio a nivel operacional. El EBITDA ajustado es utilizado por la dirección para fijar los objetivos de Parkland (incluyendo la orientación anual y los objetivos de remuneración variable) y se utiliza para determinar la capacidad de Parkland para atender el servicio de la deuda, financiar los gastos de capital y gestionar el pago de dividendos a los accionistas. Consulte la sección 16 del MD&A T2 2023, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa, para conocer más detalles sobre el total de las medidas de segmentos utilizadas por Parkland. Consulte la siguiente tabla para la conciliación del EBITDA ajustado con las ganancias (pérdidas) netas para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2022.



Tres meses finalizados el 30 de junio, ($ en millones) 2023 2022 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado") 470 450 Añadir: Atribuible a NCI — 28 EBITDA ajustado incluyendo NCI 470 478 Restar/(añadir):



Costos de adquisición, integración y otros 39 18 Depreciación y amortización 206 174 Costos financieros 98 80 (Ganancia) pérdida por tipo de cambio – no realizada 27 (6) (Ganancia) pérdida por gestión de riesgos y otros – no realizada (11) 20 Otras (ganancias) y pérdidas(1) 14 60 Otras partidas de ajuste(2) 1 4 Gastos (recuperación) del impuesto sobre la renta 18 37 Ganancias (pérdidas) netas 78 91 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 78 81 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a NCI — 10

(1) Otras (ganancias) y pérdidas para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 incluyen lo siguiente: (i) $5 millones de pérdida de valoración no monetaria (2022 - $16 millones de pérdida) debido al cambio en el valor razonable de las opciones de reembolso; y (ii) $9 millones de pérdida (2022 - $44 millones de pérdida) en Otras partidas, incluyendo (a) cero ganancias de valoración no monetaria (2022 - $44 millones de pérdida) debido al cambio en el valor de reembolso de la opción de venta de Sol y (b) $1 millón de pérdida (2022 - cero) en la amortización de ciertos activos relacionados con el complejo de diesel renovable. Consulte la Nota 12 de los Estados financieros consolidados condensados provisionales. (2) Otras partidas de ajuste para el período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2023 incluyen principalmente: (i) la parte de la depreciación y los impuestos sobre la renta de la empresa conjunta Isla de $3 millones (2022 - $3 millones); (ii) otros ingresos de $2 millones (2022 - $1 millón en gastos); (iii) ingresos por financiamiento de clientes de $1 millón (2022 - cero); (iv) ganancia realizada en la gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro período de $4 millones (2022 - cero); y (v) ganancia realizada en el cambio de divisas relacionada con los acuerdos de cash pooling de $1 millón (2022 - $2 millones en pérdida).

Parkland utiliza el margen bruto ajustado como una medida de las ganancias (pérdidas) de los segmentos para analizar el desempeño de las transacciones de compra y venta y el rendimiento al margen. El margen bruto ajustado excluye los efectos de las partidas significativas de ingresos y gastos que no se consideran representativas del desempeño del margen básico subyaciente de Parkland y que pueden repercutir en la calidad de los márgenes, como (i) las ganancias y pérdidas no realizadas en (a) divisas, (b) gestión de riesgos y otros a menos que se haya producido una actividad subyacente de ventas físicas, (ii) las pérdidas por depreciación de existencias para las que existe una compensación asociada de gestión de riesgos y otros con ganancias no realizadas, (iii) determinadas ganancias y pérdidas realizadas en activos y pasivos de gestión de riesgos que están relacionadas con la actividad subyacente de ventas físicas en otro período, y (iv) otras partidas de ajuste. Consulte la siguiente tabla para obtener un cálculo detallado del margen bruto ajustado para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2022.



Tres meses finalizados el 30 de junio, ($ en millones) 2023 2022 Ventas e ingresos operacionales 7,819 9,715 Costo de adquisiciones (6,873) (8,561) Ganancias (pérdidas) en gestión de riesgos y otros – realizadas 20 (197) Ganancias (pérdidas) por tipo de cambio - realizadas 2 (10) Otras partidas de ajuste al margen bruto ajustado (1) (5) 2 Margen bruto ajustado 963 949





Margen bruto ajustado del combustible y los productos derivados del petróleo 775 785 Margen bruto ajustado de tiendas de conveniencia y otros productos no relacionados con el combustible 188 164 Margen bruto ajustado 963 949

(1) Otras partidas de ajuste del margen bruto ajustado para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 incluyen (i) una ganancia realizada por gestión de riesgos relacionada con la actividad subyacente de ventas físicas en otro período de $4 millones (2022 - cero); y (ii) una ganancia realizada por el cambio de divisas relacionada con los acuerdos de cash pooling de $1 millón (2022 - $2 millones de pérdida).

Consultas de los inversionistas, Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios, Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

FUENTE Parkland Corporation

SOURCE Parkland Corporation