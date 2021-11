Parkland inicia los pasos para pausar las operaciones de procesamiento de la refinería en respuesta a los cierres continuos del Oleoducto Trans Mountain

CALGARY, Alberta, 23 de noviembre, 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía", o "nuestro") (TSX: PKI) anunció hoy que, en respuesta a la crisis en curso en Columbia Británica, que tuvo como resultado el cierre del Oleoducto Trans Mountain el 14 de noviembre, ha iniciado pasos para pausar las operaciones de refinería en la planta de Burnaby ("la refinería") y mantener la refinería en modo "listo". El Oleoducto Trans Mountain es la principal fuente de materia prima de petróleo crudo para la refinería.

"Debido a la falta de suministro de petróleo crudo en el Oleoducto Trans Mountain, mantenemos la refinería en modo listo", señaló Ryan Krogmeier, vicepresidente sénior de Suministro, Comercio y Refinación. "El modo listo es un estado de preparación operacional que nos permite reanudar el procesamiento una vez haya suficiente materia prima de petróleo crudo disponible".

Mientras las operaciones de procesamiento de la refinería están en pausa, sus actividades de mezcla, transporte, terminales y bastidores siguen operacionales. Esto permite descargar los combustibles disponibles de los buques y el ferrocarril directamente en la refinería, desde donde se pueden almacenar y distribuir hacia la parte baja del continente y a la isla de Vancouver.

"Nos enfocamos en servir a nuestros clientes y comunidades", agregó Krogmeier. "Nuestros equipos trabajan incansablemente para adquirir e importar combustibles refinados disponibles. Apoyándonos en nuestras capacidades de suministro y la infraestructura de la refinería, tenemos confianza en que podremos mantener el suministro de combustible para nuestras sucursales minoristas y comerciales".

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un operador líder de tiendas de conveniencia y un proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos petrolíferos. Parkland presta sus servicios a clientes de Canadá, Estados Unidos, la región del Caribe y las Américas a través de tres canales: minorista, comercial y mayorista. Parkland optimiza su suministro de combustible a través de estos tres canales al operar y aprovechar una creciente cartera de relaciones de suministro e infraestructura de almacenamiento. Parkland provee marcas de combustible y ofertas de tiendas de conveniencia confiables y relevantes a nivel local en las comunidades a las que presta sus servicios.

Parkland genera valor para los accionistas al enfocarse en su estrategia comprobada de crecer de manera orgánica, concretar una ventaja de suministro, adquirir con prudencia e integrarse con éxito. Nuestra gente está en el centro de nuestra estrategia, así como nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que son adoptados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de palabras como "espera", "hará", "continúa", "confía" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, al reinicio de las operaciones de procesamiento en la refinería Burnaby, la importación de combustibles refinados y el suministro de nuestras sucursales minoristas y comerciales.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva, salvo cuando así lo que exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, condiciones generales económicas, de mercado y comerciales, así como los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre las condiciones económicas, de mercado y comerciales; la capacidad de los proveedores y de otras contrapartes de cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidas, entre otras, el aumento de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos bajo los títulos "Forward-Looking Information" (Información prospectiva) y "Risk Factors" (Factores de riesgo) incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021; en los apartados "Forward-Looking Information" y "Risk Factors" incluidos en la sección MD&A (análisis y discusión de la administración) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021; y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados todos en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.

Consultas de inversionistas y medios: Consultas de inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

