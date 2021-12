Parkland intensifica operaciones de procesamiento en la Refinería Burnaby

"Estamos agradecidos con Parkland y el equipo de la Refinería Burnaby por garantizar que los residentes de la parte baja continental y la isla de Vancouver en Columbia Británica siguieran contando con un acceso confiable durante las últimas semanas a los combustibles de los que dependen", expresó el Hble. Bruce Ralston, ministro de Energía, Minas e Innovación con Bajas Emisiones de Carbono. "Durante tiempos de crisis se nos recuerda el valor de la alianza entre nuestras comunidades y los negocios esenciales que las apoyan".

Situación operacional y orientación de la refinería

El cierre del oleoducto el 14 de noviembre de 2021 generó un desabastecimiento de las materias primas de petróleo crudo disponibles en la Refinería Burnaby. Como resultado directo, las operaciones de procesamiento se redujeron significativamente a partir del 15 de noviembre de 2021, se pausaron entre el 22 de noviembre de 2021 y el 10 de diciembre de 2021, y empezaron a intensificarse a partir del 11 de diciembre de 2021.

Impulsado principalmente por el cierre del oleoducto y en espera del continuo y exitoso restablecimiento de las operaciones de procesamiento, ahora esperamos que el EBITDA ajustado para 2021 (atribuible a Parkland) esté cerca del punto medio de nuestras previsiones de $1,250 millones.

Parkland sigue confiando en sus previsiones para 2022 y reafirma nuestro EBITDA ajustado previamente divulgado (atribuible a Parkland) de $1,450 millones +/- 5 %. Esto representa un aumento de cerca del 16 % con respecto a la previsión para 2021, y de aproximadamente el 50 % con respecto a 2020.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un operador líder de tiendas de conveniencia y un proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos petrolíferos. Parkland presta sus servicios a clientes de Canadá, Estados Unidos, la región del Caribe y las Américas a través de tres canales: minorista, comercial y mayorista. Parkland optimiza su suministro de combustible a través de estos tres canales al operar y aprovechar una creciente cartera de relaciones de suministro e infraestructura de almacenamiento. Parkland provee marcas de combustible y ofertas de tiendas de conveniencia confiables y relevantes a nivel local en las comunidades a las que presta sus servicios.

Parkland genera valor para los accionistas al enfocarse en su estrategia comprobada de crecer de manera orgánica, concretar una ventaja de suministro, adquirir con prudencia e integrarse con éxito. Nuestra gente está en el centro de nuestra estrategia, así como nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que son adoptados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de palabras como "espera", "hará", "podría"," creer", "continuar", "buscar" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a las previsiones del EBITDA ajustado para 2021 y 2022.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo lo que exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: las condiciones generales de la economía, el mercado y las empresas, incluida la duración y el impacto de la pandemia de la COVID; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias comerciales, que incluyen, entre otras, la capacidad de Parkland para identificar de manera constante objetivos de adquisición que aumenten su valor e integrarlos con éxito, implementar con éxito las iniciativas de crecimiento orgánico y financiar dichas adquisiciones e iniciativas en términos razonables; la capacidad de Parkland para reducir las emisiones de GEI en sus negocios de refinado y marketing, la capacidad de Parkland para aumentar su ventaja de suministro aprovechando su escala e infraestructura; la capacidad de la industria; el desempeño competitivo de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las acciones de las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidas, entre otras, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y la evolución de las normativas ambientales y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en los apartados "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración (MD&A) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021, y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración cautelar.

FUENTE Parkland Corporation

