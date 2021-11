Parkland logra resultados récord en el tercer trimestre con un EBITDA ajustado de $364 millones; $1,000 millones en los primeros nueve meses

"Quiero felicitar a todo el equipo de Parkland por lograr los resultados trimestrales y anuales más sólidos de la historia de Parkland", señaló Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Respaldados por nuestras marcas de calidad y la capacidad constante de anticipar y satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes, incluido satisfacer una creciente necesidad de combustibles con bajas emisiones de carbono, logramos un EBITDA ajustado de $1,000 millones durante los primeros nueve meses del año, demostrando la fortaleza y la trayectoria de crecimiento de nuestra compañía".

"Cada segmento de nuestra empresa mostró un excelente desempeño", agregó Espey. "A partir de estos resultados récord en nuestros segmentos estadounidenses e internacionales, la recuperación económica en curso de Canadá tras la COVID y los volúmenes récord de procesamiento conjunto en Burnaby, nuestros equipos nos han preparado para un excelente cierre de año. Seguimos enfocados en mantener nuestra fortaleza financiera y tenemos gran confianza en lograr la cota superior de nuestra guía de EBITDA ajustado anual, así como nuestra ambición de crecimiento a largo plazo".

Aspectos destacados de los segmentos en el tercer trimestre de 20212

Nuestro segmento canadiense logró un EBITDA ajustado de $105 millones, un 18 % menos que en el tercer trimestre de 2020. La disminución de los márgenes unitarios de combustible, la reducción de los beneficios del programa de asistencia salarial relacionada con la COVID y el cambio en la combinación de productos se vieron parcialmente compensados por la recuperación de volúmenes y el crecimiento de las ganancias brutas de las mercancías. El crecimiento de las ventas en la misma tienda ("SSSG") en el segmento de las tiendas de conveniencia fue de 1.7 %, excluida la venta de cigarrillos, lo que se vio impulsado por el crecimiento en las categorías de alto margen, incluidas las bebidas, el centro de la tienda y el servicio de alimentos. Seguimos optimizando los resultados al aprovechar nuestras marcas patentadas, incluida ON the RUN y 59th Street, en los centros minoristas de propiedad de la empresa y en nuestro programa de recompensas JOURNIE TM , que ahora cuenta con más de 2.5 millones de miembros.

Nuestro segmento internacional logró un EBITDA ajustado récord de $83 millones, lo que significa un aumento del 8 % en relación con el tercer trimestre de 2020. Los resultados se basaron en un negocio de base sólida, la exitosa integración de la empresa conjunta Isla Dominicana de Petroleo Corp. y otras adquisiciones, además de la recuperación de volúmenes en tierra y aviación, impulsada por la lenta recuperación de la industria del turismo.

Nuestro segmento de Estados Unidos logró un EBITDA ajustado récord de $44 millones, un aumento del 110 % en comparación con el tercer trimestre de 2020. Los resultados se vieron impulsados por el impacto de las adquisiciones y las sinergias, la concreción de negocios nuevos, incluidas las cuentas nacionales, y una sólida temporada de conducción de verano, que compensó la debilidad del abastecimiento de combustible marítimo en nuestro mercado de Florida debido a la COVID.

Nuestro segmento de suministro logró un EBITDA ajustado de $161 millones, lo que significa un incremento del 30 % en comparación con el tercer trimestre de 2020. Seguimos operando de manera confiable y segura la refinería de Burnaby, que proporciona un uso de compuestos del 101 % (92 % en el tercer trimestre de 2020), y procesamos conjuntamente un récord de 33 millones de litros de materia biológica, lo que generó un ahorro en costos de cumplimiento del año a la fecha de más de $35 millones3. La recuperación de los volúmenes de combustible dio lugar a la obtención de sólidos márgenes en nuestro negocio de logística integrada. El mantenimiento planificado de la refinería de Burnaby comenzó a principios de octubre y la refinería quedó sustancialmente operativa a finales de octubre de 2021.

El gasto de EBITDA ajustado corporativo de $29 millones fue consistente con el del tercer trimestre de 2019 anterior a la COVID y constituyó un aumento con respecto a los $12 millones del tercer trimestre de 2020, lo que refleja un menor beneficio de parte del programa de asistencia salarial y los costos administrativos relacionados con la COVID para apoyar el retorno parcial a las actividades comerciales previas a la pandemia y los programas de crecimiento.

Desarrollo de nuestra empresa: una trayectoria de adquisiciones disciplinadas y beneficiosas

Desde finales del año pasado, hemos anunciado o cerrado 13 adquisiciones innovadoras por una inversión de cerca de $850 millones, que incluyen ajustes en los precios de compra. La relación entre la deuda total financiada y el EBITDA del instrumento de crédito de 3.2 veces al 30 de septiembre de 2021 refleja el cierre de tres adquisiciones anunciadas anteriormente. No hay vencimientos de instrumentos crediticios ni de bonos hasta 2026 y la compañía cuenta con una importante liquidez financiera. Entre los aspectos más destacados del tercer trimestre se incluyen los siguientes:

Se anuncia la adquisición de Pétroles Crevier Inc. con sede en Montreal . Esta adquisición, cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2022, ampliará nuestra red de venta minorista existente en Quebec y ampliará nuestra presencia en mercados clave.

Se firman y se cierran acuerdos para adquirir Master Petroleum, de Colorado, Red Carpet Carwash, de Dakota del Norte, y Bradenton Fuel Oil, de Florida, los cuales aprovechan estratégicamente nuestras capacidades existentes en esas regiones.

Nuestro viaje hacia la sostenibilidad

A medida que avanzamos en nuestro viaje hacia la sostenibilidad, nos comprometemos a ofrecer actualizaciones regulares sobre nuestros esfuerzos ambientales, sociales y de gobernanza como parte de nuestro proceso normal de divulgación. Entre los aspectos destacados del tercer trimestre de 2021 se incluyen los siguientes:

Como parte de nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes a descarbonizar sus operaciones y necesidades esenciales de movilidad, logramos otro récord de procesamiento conjunto en la refinería Burnaby. La refinería procesó conjuntamente cerca de 33 millones de litros de materia prima biológica canadiense durante el tercer trimestre de 2021, por un total de 82 millones de litros durante los primeros nueve meses de 2021. Estamos en vías de lograr nuestra meta de 100 millones de litros, lo que tendrá el efecto equivalente a retirar de las carreteras más de 80.000 vehículos de pasajeros en 2021.

En consonancia con nuestro compromiso referente a la renovación de la Junta, nombramos a dos nuevos miembros: Angela John y Richard Hookway. Juntos aportan amplia experiencia global en el suministro, tecnologías con bajo nivel de emisiones de carbono y en la creación de valor en toda la cadena de valor de nivel final. Esperamos que Parkland y nuestros accionistas se beneficien enormemente de sus contribuciones. En julio de 2021, lanzamos un programa de Liderazgo en Diversidad e Inclusión para una selección de nuestros vicepresidentes, directores y gerentes en todas las regiones, quienes completaron más de 500 horas de capacitación. También organizamos eventos por el Mes del Orgullo, eventos por el Mes de la Herencia Hispana y otros eventos organizados por nuestra red de mujeres.

y . Juntos aportan amplia experiencia global en el suministro, tecnologías con bajo nivel de emisiones de carbono y en la creación de valor en toda la cadena de valor de nivel final. Esperamos que Parkland y nuestros accionistas se beneficien enormemente de sus contribuciones. En julio de 2021, lanzamos un programa de Liderazgo en Diversidad e Inclusión para una selección de nuestros vicepresidentes, directores y gerentes en todas las regiones, quienes completaron más de 500 horas de capacitación. También organizamos eventos por el Mes del Orgullo, eventos por el Mes de la Herencia Hispana y otros eventos organizados por nuestra red de mujeres.

A lo largo de septiembre, los empleados de todas nuestras geografías operativas se reunieron para reconocer el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación en Canadá. Esto incluyó un evento virtual organizado por líderes sénior y al que asistieron aproximadamente 800 empleados, entre quienes figuró un antiguo director electo, sobreviviente de un internado y autor. El evento fue diseñado para educar a nuestros empleados sobre la historia de los pueblos indígenas canadienses.

El segundo informe de sostenibilidad de Parkland se publicará en el cuarto trimestre y ofrecerá una mayor divulgación, que incluirá los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

Cambios en el Plan de reinversión de dividendos

El 2 de noviembre de 2021, la compañía anunció una reducción del Plan mejorado de reinversión de dividendos ("DRIP mejorado") consistente en una disminución del descuento por acción del 5 % al 2 %, que entrará en vigor de inmediato.

Visión general consolidada de la situación financiera

($ en millones, a menos que se indique lo contrario) Tres meses finalizados el 30 de septiembre, Nueve meses finalizados el 30 de septiembre, Resumen financiero 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Volumen de combustible y productos derivados del petróleo (en millones de litros)(1) 6,267 5,301 5,622 17,563 15,939 16,483 Ventas e ingresos operacionales(1) 6,006 3,498 4,605 15,260 10,505 13,674 Margen bruto ajustado(2)(3) 779 674 679 2,143 1,754 2,104 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado")(2)(3) 364 338 302 1,000 720 963 Canadá(4) 105 128 104 322 323 292 Internacional 83 77 63 216 198 208 Estados Unidos(5) 44 21 17 95 64 41 Suministro(4)(5) 161 124 146 451 201 507 Corporativo (29) (12) (28) (84) (66) (85) Ganancias netas atribuibles a Parkland 115 76 24 89 29 206 Ganancias netas por acción – básicas ($ por acción) 0.76 0.51 0.16 0.59 0.19 1.41 Ganancias netas por acción – diluidas ($ por acción) 0.75 0.50 0.16 0.59 0.19 1.38 Ganancias ajustadas atribuibles a Parkland ("ganancias ajustadas")(3) 107 93 65 295 81 259 Ganancias ajustadas por acción - básicas ($ por acción)(3) 0.70 0.62 0.44 1.96 0.54 1.77 Ganancias ajustadas por acción - diluidas ($ por acción)(3) 0.70 0.62 0.44 1.94 0.54 1.74 Efectivo generado en un período de 12 meses por actividades operacionales(2)(6) 746 1,458 1,105 746 1,458 1,105 Flujo de caja distribuible en un periodo de 12 meses(3)(6) 712 485 594 712 485 594 Flujo de caja distribuible por acción en un periodo de 12 meses(3)(6) 4.72 3.28 4.15 4.72 3.28 4.15 Dividendos 48 47 45 143 137 133 Dividendos por acción(2) 0.3087 0.3036 0.2985 0.9227 0.9074 0.8921 Cantidad promedio ponderada de acciones comunes (en millones de acciones) 152 149 148 151 149 147 Total de activos 10,646 8,978 9,157 10,646 8,978 9,157 Pasivos financieros no corrientes(2) 5,215 4,168 4,278 5,215 4,168 4,278

(1) Ciertos importes dentro de los ingresos por ventas y explotación, y los volúmenes de combustible y productos derivados del petróleo se reformularon y reclasificaron para que se ajustaran a la presentación utilizada en el período en curso. (2) 4 Medición de las ganancias de los segmentos o indicador clave de desempeño. Vea la sección 14 del MD&A. (3) Medida financiera no GAAP. Vea la sección 14 del MD&A. (4) Para fines comparativos, la información correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2019 se reformuló debido a un cambio en la presentación de los segmentos. Los segmentos Canadá minorista y Canadá comercial, que antes se presentaban por separado como segmentos individuales, y la empresa canadiense de distribución, que anteriormente se presentaba en el segmento de suministro, ahora se incluyen en "Canadá", lo que refleja el cambio en la estructura organizacional que se llevó a cabo en 2020. (5) Para efectos comparativos, la información correspondiente a los períodos anteriores se reformuló debido a un cambio en la presentación de los segmentos. Las actividades de suministro y comercio en los Estados Unidos, anteriormente presentadas en el segmento de suministro, ahora se incluyen en el segmento Estados Unidos, lo que refleja el cambio en la estructura organizacional llevado a cabo en los primeros nueve meses de 2021. (6) Montos presentados a lo largo de un período de doce meses ("TTM"). (7) Calculado en función de la cantidad promedio ponderada de acciones.

Inscripción disponible para el Día del Inversionista 2021, el 16 de noviembre de 2021

Parkland llevará a cabo su presentación del Día del Inversionista 2021 el 16 de noviembre de 2021 a las 7:00 a. m., MST (9:00 a. m. EST). El evento se llevará a cabo en el Fairmont Royal York en Toronto, Ontario, y se transmitirá simultáneamente por la web mediante video para quienes no puedan asistir en persona. El evento incluirá presentaciones del equipo de liderazgo de Parkland sobre nuestra estrategia de crecimiento y transición energética a largo plazo, asignación de capital y perspectivas financieras.

Para garantizar un evento presencial seguro e interesante, respetaremos los protocolos COVID de Ontario. Se invita a los analistas e inversionistas que deseen asistir al evento, ya sea de manera presencial o virtual, a registrarse por medio del siguiente enlace: https://parkland.fluid.events/ParklandInvestorDay

Conferencia telefónica y detalles de la transmisión web del tercer trimestre de 2021

Parkland llevará a cabo una transmisión web y una conferencia telefónica el miércoles 3 de noviembre a las 6:30 a. m. MDT (8:30 a. m. EDT) para comentar los resultados. Para escuchar la transmisión web en vivo y ver la presentación, use el siguiente enlace:

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1502999&tp_key=0713d330d0

Los analistas e inversionistas institucionales interesados en participar en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia pueden hacerlo llamando al 1-888-390-0546 (número gratuito) (ID de la conferencia: 88891002). Los participantes internacionales pueden llamar al 1-587-880-2171 (número con cargo) (ID de la conferencia: 88891002).

Conéctese e inicie sesión aproximadamente 10 minutos antes del inicio de la llamada. La grabación de la transmisión web estará disponible dos horas después de que finalice la conferencia telefónica en el enlace anterior. Estará disponible por un año y también se publicará en www.parkland.ca

MD&A y Estados financieros consolidados

Los estados financieros y la sección de MD&A correspondientes al tercer trimestre de 2021 proporcionan una explicación detallada de los resultados operacionales de Parkland para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021. La versión en inglés de estos documentos estará disponible en línea en www.parkland.ca y SEDAR después de que los resultados sean publicados por los noticieros bajo el perfil de Parkland en www.sedar.com. Los estados financieros y la sección de MD&A correspondientes al tercer trimestre de 2021 se publicarán en francés en www.parkland.ca y SEDAR tan pronto como estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un operador líder de tiendas de conveniencia y un proveedor y comerciante independiente de combustibles y productos petrolíferos. Parkland presta sus servicios a clientes de Canadá, Estados Unidos, la región del Caribe y las Américas a través de tres canales: minorista, comercial y mayorista. Parkland optimiza su suministro de combustible a través de estos tres canales al operar y aprovechar una creciente cartera de relaciones de suministro e infraestructura de almacenamiento. Parkland provee marcas de combustible y ofertas de tiendas de conveniencia confiables y relevantes a nivel local en las comunidades a las que presta sus servicios.



Parkland genera valor para los accionistas al enfocarse en su estrategia comprobada de crecer de manera orgánica, concretar una ventaja de suministro, adquirir con prudencia e integrarse con éxito. En el núcleo de nuestra estrategia se sitúa nuestro personal, así como nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que son adoptados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilicen en este comunicado de prensa, las palabras "espere", "hará", "podría"," creer", "continuar", "buscar" y expresiones similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otros factores, objetivos y estrategias comerciales, la expectativa de Parkland de lograr el extremo superior de su guía de EBITDA ajustado para 2021, así como alcanzar su objetivo de procesamiento conjunto para 2021 y sus ambiciones de crecimiento a largo plazo, los beneficios y las sinergias que, según lo esperado, derivarán de las adquisiciones, las fechas de cierre previstas para las transacciones anunciadas, el tiempo esperado para que Parkland publique su segundo informe de sostenibilidad y la capacidad de Parkland de avanzar en su agenda de crecimiento.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo lo que pueda exigir la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, los siguientes: las condiciones generales de la economía, el mercado y las empresas, incluida la duración y el impacto de la pandemia de la COVID; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias comerciales, que incluyen, entre otros, la capacidad de Parkland para identificar de manera constante objetivos de adquisición que aumenten su valor e integrarlos con éxito, implementar con éxito las iniciativas de crecimiento orgánico y financiar dichas adquisiciones e iniciativas en términos razonables; la capacidad de Parkland para aumentar su ventaja de suministro aprovechando su escala e infraestructura; la capacidad de la industria; el desempeño competitivo de otras empresas; los márgenes de refinado y comercialización; la capacidad de los proveedores para cumplir con los compromisos; las acciones de las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y la evolución de las normativas ambientales y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Vea también los riesgos e incertidumbres descritos en "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en el formulario de información anual de Parkland, con fecha 5 de marzo de 2021, y en los apartados "Información Prospectiva" y "Factores de Riesgo" incluidos en la sección de análisis y discusión de la administración (MD&A) del tercer trimestre de 2021, con fecha 2 de noviembre de 2021, y en la sección MD&A del cuarto trimestre de 2020, con fecha 4 de marzo de 2021, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland, www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración precautoria.

Medidas financieras no GAAP

Este comunicado de prensa se refiere a ciertas medidas financieras no GAAP (principios contables generalmente aceptados; PCGA) que no están determinadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). El EBITDA ajustado y el margen bruto ajustado son medidas de las ganancias de los segmentos y medidas financieras no GAAP. La relación entre la deuda total financiada y el EBITDA del instrumento de crédito, las ganancias ajustadas, el flujo de efectivo distribuible y el flujo de efectivo distribuible por acción atribuible a Parkland son medidas financieras no GAAP. Estas medidas no tienen los significados estandarizados prescritos por las NIIF y pueden no ser comparables con medidas financieras similares utilizadas por otros emisores. La gerencia las considera como medidas complementarias importantes del desempeño de Parkland y cree que con frecuencia son utilizadas por analistas de valores, inversionistas y otras partes interesadas en la evaluación de las empresas de nuestro sector. Consulte la Sección 14 de la MD&A del tercer trimestre de 2021 para analizar las medidas no GAAP, las razones por las que Parkland las considera apropiadas para el análisis complementario y sus conciliaciones con la medida más próxima aplicable de las NIIF.

Además de las medidas financieras no GAAP, Parkland utiliza diversos indicadores clave de desempeño (KPI) operacionales como el SSSG de las tiendas de conveniencia de la compañía, el uso de refinerías y de refinerías compuestas, a fin de medir el éxito de los objetivos estratégicos y establecer metas variables de compensación para los empleados. Estos indicadores KPI no son medidas contables, no tienen medidas comparables con las NIIF y pueden no ser comparables con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que estos podrían calcular esas métricas de manera diferente. Para conocer más detalles, consulte la Sección 14 de la MD&A del tercer trimestre de 2021.

Se advierte a los inversionistas que estas medidas no deben interpretarse como una alternativa a las ganancias netas determinadas de acuerdo con las NIIF como una indicación del desempeño de Parkland.

Consultas de los inversionistas, Valerie Roberts, directora de Relaciones con el Inversionista, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

