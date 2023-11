Parkland mejorará el rendimiento para los accionistas en un plan quinquenal renovado; aumentará el EBITDA ajustado, duplicará el flujo de caja y reducirá el apalancamiento

EBITDA ajustado1,2 de aproximadamente $2,500 millones en 2028, con un aumento previsto hasta $3,000 millones

El flujo de caja disponible por acción1,2 se duplicará para 2028

Reducir la relación de apalancamiento1,2 al extremo inferior del rango objetivo de 2 a 3 veces para fines de 2025

CALGARY, Alberta, 14 de noviembre de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía" o "nuestro") (TSX:PKI), celebrará hoy su Día del Inversionista 2023 en el que su equipo ejecutivo expondrá los planes de crecimiento continuo de la Compañía, sus objetivos y su estrategia de asignación de capital para los próximos cinco años.

Parkland Logo

"Desde nuestro Día del Inversionista 2021, hemos seguido construyendo e invirtiendo en nuestra plataforma de crecimiento", declaró Bob Espey, presidente y director ejecutivo. "Este año comprobamos la fortaleza de nuestro modelo de negocio al lograr un fuerte crecimiento orgánico y la captación de sinergias, lo que permitió aumentar la Previsión de EBITDA Ajustado, superar nuestros objetivos de desapalancamiento y acelerar nuestra ambición de $2,000 millones a 2024, un año antes de lo previsto".

"El éxito de la estrategia de Parkland se debe a nuestro equipo líder en la industria, que se centra en una ejecución segura y disciplinada", añadió Espey. "Nuestro negocio está creciendo y estamos comprometidos a satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Estamos reforzando nuestra base financiera, proporcionando un flujo de caja sustancial y, mediante una asignación disciplinada del capital, optimizaremos el rendimiento para nuestros accionistas".

Durante el Día del Inversionista de hoy, el equipo ejecutivo de Parkland debatirá:

Ventajas para el cliente

La estrategia de Parkland centrada en el cliente demuestra nuestro compromiso de convertirnos en la opción número uno en energía y conveniencia, para nuestros clientes Minoristas y Comerciales, en los mercados en los que operamos.

Nuestra plataforma de fidelización JOURNIE™ es una base de esta estrategia que amplía su conjunto de socios y su alcance geográfico. Seguirá unificando nuestras marcas y brindando ofertas personalizadas a los clientes a la vez que incentiva y recompensa la fidelidad de los mismos en nuestros puntos de venta minorista de combustible y recarga de vehículos eléctricos, en las tiendas de conveniencia ON the RUN y en las marcas de alimentos.

Además de su presencia minorista, Parkland atiende a una diversa gama de clientes Comerciales en cada uno de sus mercados. Nuestra amplia infraestructura patentada y nuestro equipo especializado suministran de forma segura y confiable a nuestros clientes productos que satisfacen sus necesidades energéticas actuales, así como sus cambiantes necesidades de bajas emisiones de carbono del mañana.

Ventaja de suministro

La estrategia de Parkland se sustenta en su experiencia demostrada en materia de suministro. Al suministrar aproximadamente 28,000 millones de litros de combustible al año, la escala de la Compañía, sus activos logísticos únicos y sus capacidades proporcionan un poder de compra y una opcionalidad que nos permiten lograr el costo de servicio más bajo. Nuestra optimización del suministro nos permite crear una gran ventaja competitiva y desbloquear un valor significativo en los mercados en los que operamos.

Asignación disciplinada del capital

Prevemos $6,000 millones en flujo de caja disponible acumulado de 2024 a 2028. Estamos posicionados para ofrecer un crecimiento sostenible, mejorar el rendimiento para los accionistas y fortalecer nuestro balance.

El programa de asignación de capital de la Compañía destinará aproximadamente $1,500 millones (25 por ciento) a dividendos y recompra de acciones, y $1,500 millones (25 por ciento) a iniciativas de crecimiento orgánico que refuercen nuestra posición en el mercado.

Con los restantes $3,000 millones (50 por ciento) de capital previsto, daremos prioridad a la reducción de nuestra Relación de Apalancamiento hasta el extremo inferior de nuestro rango objetivo de dos a tres veces para fines de 2025. Más allá de eso y de cara al futuro hasta 2028, esperamos que el capital sea asignado estratégicamente a oportunidades que generen el mayor rendimiento para los accionistas, incluyendo recompras adicionales de acciones y oportunidades de crecimiento inorgánico. Este marco subraya la dedicación de Parkland a la disciplina financiera y la agilidad estratégica, con el objetivo de ofrecer valor a largo plazo a nuestros accionistas.

Parkland permanece centrada en la ejecución de su estrategia, la captación de sinergias, la reducción de costos y el crecimiento orgánico. Durante el Día del Inversionista, Parkland expondrá la Previsión 2024 y Ambiciones 2028 de la Compañía.

Previsión 20242

EBITDA Ajustado de $2,000 millones +/- $50 millones

millones +/- millones Gastos de capital 1 de entre $475 millones y $525 millones.

de entre millones y millones. Flujo de caja disponible por acción de $5.00 .

. ROIC1 de más del 11 por ciento.

Ambiciones 2028

Flujo de caja disponible de $8.50 por acción, duplicándose desde $4.25 por acción en 2023 3 .

por acción, duplicándose desde por acción en 2023 . EBITDA Ajustado de $2,500 millones, impulsado por el crecimiento orgánico, la captación de sinergias y la eficiencia de costos. Vemos potencial para generar hasta $3,000 millones de EBITDA Ajustado en 2028, reflejando las disciplinadas oportunidades de crecimiento inorgánico según se indica en nuestro marco de asignación de capital.

__________ 1 Medida financiera especificada. Consulte la sección "Medida financiera especificada" de este comunicado de prensa. 2 Consulte la sección "Declaraciones prospectivas" de este comunicado de prensa para conocer los supuestos en los que se basan la Previsión 2024 y la Ambición 2028 de Parkland. 3 Últimos doce meses ("TTM") del T3 2023.

Detalles de la transmisión web del Día del Inversionista

La presentación del Día del Inversionista se retransmitirá por Internet, por video, a partir de las 9 a.m. hora del Este (7 a.m. hora de la Montaña) el 14 de noviembre de 2023. Para los analistas e inversionistas que ya se hayan registrado para asistir en persona o remotamente, esperamos su participación.

La presentación estará disponible en vivo en https://investorday.parklandevents.ca/ y se podrá volver a ver en www.parkland.ca/investors/presentations-webcasts una vez concluido el evento de hoy.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 25 países de América. Prestamos servicio a más de un millón de clientes cada día. Nuestra amplia red minorista satisface las necesidades de combustible y productos de conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran combustibles industriales a las empresas para que puedan prestar un mejor servicio a sus clientes. Tenemos aproximadamente 4,000 tiendas minoristas y ubicaciones comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe, y hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercialización para acelerar el crecimiento y el desempeño empresarial.

Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se incluyen el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar, la fabricación de energías renovables y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. El probado modelo de negocio de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja de suministro, y está impulsado por la escala, nuestra refinería integrada y la infraestructura de suministro, y el enfoque en la adquisición prudente y la integración efectiva.

Nuestra estrategia se enfoca en desarrollar nuestro negocio en mercados resilientes, haciendo crecer nuestros negocios de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable y ayudar a los clientes a descarbonizarse. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente, nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado constituyen información y declaraciones prospectivas (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). El uso de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: estrategias, objetivos e iniciativas empresariales; tendencias de mercado previstas; la Previsión de EBITDA Ajustado de Parkland para 2024, la Previsión de Gastos de Capital para 2024, la Previsión de Flujo de Caja Disponible por Acción para 2024, la Previsión de ROIC para 2024; la ambición de Flujo de Caja Disponible por Acción de Parkland para 2028, la ambición de EBITDA Ajustado para 2028 y el potencial previsto para generar hasta $3,000 millones de EBITDA Ajustado en 2028; la expectativa de Parkland de generar $6,000 millones en flujo de caja disponible acumulado entre 2024 y 2028, y los usos previstos para los mismos en virtud del programa de asignación de capital de Parkland, incluyendo la dirección de aproximadamente $1,500 millones (25 por ciento) a dividendos y recompra de acciones, $1,500 millones (25 por ciento) a iniciativas de crecimiento orgánico, y $3,000 millones (50 por ciento) a la reducción de la Relación de Apalancamiento de Parkland en 2x para 2025, y posteriormente a la recompra de acciones adicionales y oportunidades de crecimiento inorgánico.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la legislación sobre valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, incluyendo, entre otros, las condiciones generales económicas, de mercado y de negocios; las tendencias y condiciones micro y macroeconómicas, incluyendo el aumento de las tasas de interés, la inflación y los precios de los productos básicos; las preferencias y tendencias de los clientes; las ventajas competitivas de Parkland, incluidos los productos y marcas clave, la infraestructura propia y la ventaja de suministro, así como la capacidad para mantener dichas ventajas; la capacidad de Parkland para retener a los empleados clave; la capacidad de Parkland para ejecutar sus objetivos, proyectos y estrategias empresariales, incluida la finalización, el financiamiento y los plazos de los mismos, la obtención de los beneficios derivados de ellos y el cumplimiento de nuestros objetivos y compromisos relacionados con los mismos; la capacidad de Parkland para identificar compradores y completar desinversiones, de haberlas, en términos razonables para Parkland y en el momento oportuno; la capacidad de Parkland para ejecutar iniciativas orgánicas de aumento y crecer para cumplir con su Previsión 2024 y Ambiciones 2028 y los resultados esperados; los sistemas y programas de gestión de Parkland y su estrategia de gestión de riesgos; la capacidad de Parkland para pagar dividendos futuros y completar la recompra de acciones; el entorno competitivo de nuestra industria; los precios menoristas, los márgenes y los spreads del crack de refinado; la disponibilidad y los precios del suministro de productos petrolíferos; la volatilidad de los precios del crudo y de los productos refinados; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; medidas tomadas por las autoridades gubernamentales y otros agentes reguladores, incluyendo, entre otros, las alzas de impuestos o acceso restringido a los mercados; el impacto ambiental; cambios en las leyes ambientales y reglamentarias, incluyendo la capacidad de obtener o mantener los permisos requeridos; expectativas con respecto al pago de la deuda y el capital de trabajo no monetario; así como otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Además, la Previsión 2024 de EBITDA Ajustado refleja la integración continua de los negocios adquiridos y la captación de sinergia, así como las iniciativas de crecimiento orgánico, y los supuestos importantes clave incluyen: un aumento del margen bruto ajustado de los combustibles y productos petrolíferos menoristas y comerciales y del margen bruto ajustado de los alimentos, productos de conveniencia y otros de aproximadamente 5 por ciento en comparación con el año que finaliza el 31 de diciembre de 2023; la realización de $100 millones en eficiencias de costos de MG&A para 2024; y un margen bruto ajustado del refinado de aproximadamente $37 a $38 por barril y una utilización media de la Refinería de Burnaby de 85 a 90 por ciento basada en la capacidad de procesamiento de crudo de la Refinería de Burnaby de 55,000 barriles por día. La Previsión de flujo de caja disponible por acción para 2024 y la Previsión de ROIC para 2024 asumen que el capital invertido crece a un ritmo más lento que la ganancia neta operativa después de impuestos hasta 2024. La Previsión de gastos de capital 2024 responde principalmente al aumento del EBITDA Ajustado y supone que no se producirán cambios importantes en las operaciones subyacentes ni se planificará ninguna reestructuración importante en la Refinería de Burnaby. Las Ambiciones 2028 reflejan el crecimiento orgánico continuado de los gastos de capital de crecimiento atribuibles a Parkland en línea con los rendimientos históricos, la captación de sinergias de las adquisiciones completadas anteriormente, las eficiencias de costos identificadas, las adquisiciones potenciales (no identificadas, pero que reflejan los rendimientos esperados del mercado y similares a los rendimientos esperados de las iniciativas de crecimiento orgánico), las oportunidades de crecimiento inorgánico disciplinado, las importantes reestructuraciones planificadas en la Refinería de Burnaby en 2025 y 2028, las tasas de interés de la deuda bancaria a largo plazo y los bonos corporativos según lo establecido en los Estados Financieros Consolidados Intermedios para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023, con cualquier deuda vencida que se vaya a retirar en los periodos intermedios prorrogados a las tasas actuales vigentes en el mercado, los impuestos sobre la renta a las tasas esperadas del impuesto corporativo sobre la renta, incluido el impacto de la legislación Pilar II, y los principales supuestos y riesgos importantes incluyen: operaciones en curso sin ningún cambio importante de índole económica, legal, medioambiental o de impuestos sobre la renta y métricas por acción afectadas por recompras de acciones, con el supuesto de que las acciones ordinarias en circulación no cambien sustancialmente. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en "Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information" (Declaración cautelar relativa a la información prospectiva) y en "Risk Factors" (Factores de riesgo) incluidos en el Formulario de información anual de Parkland presentado más recientemente, y en la sección "Forward-Looking Information" (Información prospectiva) y Factores de riesgo incluidos en la Discusión y análisis de la dirección con fecha 1 de noviembre de 2023, correspondiente a los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023 ("MD&A T3 2023"), cada uno de ellos presentado en el Sistema de Análisis y Recuperación Electrónica de Datos + ("SEDAR+") y disponible en la página web de Parkland en www.parkland.ca.

Medidas financieras complementarias

Este comunicado de prensa hace referencia a ciertas relaciones y medidas financieras no GAAP y medidas financieras suplementarias (colectivamente "medidas financieras especificadas"). El flujo de caja disponible y la Previsión de flujo de caja disponible son medidas no GAAP; la Previsión de flujo de caja disponible por acción, la Ambición de flujo de caja disponible por acción y la Previsión de ROIC son relaciones financieras no GAAP; y la Previsión de EBITDA Ajustado, la Ambición de EBITDA Ajustado, la Previsión de relación de apalancamiento y la Previsión de gasto de capital son medidas financieras complementarias, que no tienen significados estandarizados prescritos por las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y pueden no ser comparables a medidas financieras similares utilizadas por otros emisores que pueden calcular estas medidas de forma diferente. Consulte más abajo para conocer más información sobre estas medidas financieras especificadas. Consulte la sección 16 del MD&A T3 2023 para un análisis de la Previsión de EBITDA Ajustado, la Previsión de la relación de apalancamiento y la Previsión de gastos de capital, incluida una explicación de su composición y, según corresponda, sus conciliaciones con las medidas NIIF más próximas, que se incorpora por referencia a esta presentación. Se advierte a los inversionistas que estas medidas no deben interpretarse como una alternativa a los beneficios netos u otras medidas financieras directamente comparables determinadas de acuerdo con las NIIF como una indicación del rendimiento de Parkland.

El Flujo de caja disponible es una medida financiera no GAAP y el Flujo de caja disponible por acción es una relación financiera no GAAP. La medida financiera comparable más directamente para el Flujo de caja disponible y el Flujo de caja disponible por acción es el efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas. Estas medidas representan la capacidad de Parkland de generar flujos de caja para su distribución a los accionistas y la inversión en el crecimiento del negocio. El Flujo de caja disponible se calcula como el efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas ajustado por partidas como (i) la variación neta del capital circulante no monetario, (ii) la variación de otros activos y otros pasivos, (iii) la variación de la gestión de riesgos y otros, (iv) los gastos de capital de mantenimiento, (v) los dividendos recibidos de inversiones de empresas asociadas y empresas conjuntas, (vi) los intereses de arrendamientos y deudas a largo plazo, y (vii) los pagos del principal de los arrendamientos. El Flujo de caja disponible por acción se calcula dividiendo el Flujo de caja disponible por el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación. La Previsión de flujo de caja disponible y la Previsión de flujo de caja disponible por acción son las métricas prospectivas de estas medidas históricas para 2024 y la Ambición de flujo de caja disponible por acción es la métrica prospectiva de la medida histórica para 2028. El Flujo de caja disponible por acción sustituyó al efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas por acción en la Previsión 2024 de Parkland. Consulte en la siguiente tabla un cálculo del Flujo de caja disponible histórico y del Flujo de caja disponible por acción, así como una conciliación con el efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas.



2021 2022 TTM T3 2023 Efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas $ 904 $ 1,326 $ 1,992 Se excluye: EBITDA Ajustado a NCI $ 92 $ 64 $ — Subtotal $ 812 $ 1,262 $ 1,992







Reversa: variación de otros pasivos y activos $ (11) $ 3 $ (16) Reversa: cambio en la gestión de riesgos y otros $ 15 $ 5 $ 87 Reversa: variación neta del capital circulante $ 342 $ 139 $ 286 Incluye: gastos de capital de mantenimiento $ 217 $ 253 $ 310 Incluye: dividendos de inversiones $ 14 $ 17 $ 22 Incluye: intereses de arrendamientos y deudas $ 223 $ 295 $ 350 Excluye: intereses de arrendamientos y deuda de NCI $ 4 $ 2 $ — Incluye: principal del arrendamiento $ 142 $ 177 $ 216 Excluir: capital de arrendamiento de NCI $ 18 $11 $ — Flujo de caja disponible $ 612 $ 708 $ 749







Media ponderada de acciones en circulación (básicas) 151 puntos 160 puntos 176 puntos Flujo de caja disponible por acción $ 4.05 $ 4.43 $ 4.25

El rendimiento del capital invertido ("ROIC") es una relación no GAAP y está compuesto por la ganancia operativa neta después de impuestos ("NOPAT") y el capital invertido. El NOPAT describe la rentabilidad de las operaciones básicas de Parkland, excluyendo el impacto del apalancamiento y los gastos no relacionados directamente con las operaciones. El capital invertido es una medida del monto total de capital desplegado por Parkland que incluye deuda y capital propio, neto de efectivo y equivalentes de efectivo (restringido y no restringido). El ROIC es utilizado por la dirección para evaluar la eficiencia de la Compañía en la asignación de capital. La medida financiera comparable más directamente con el ROIC es la ganancia neta. La Previsión del ROIC es la métrica prospectiva de esta medida histórica para 2024. Se asume que el NOPAT 2024 crecerá en proporción al EBITDA Ajustado La Previsión del ROIC del 11 por ciento+ asume que el capital invertido aumenta a un ritmo más lento que el NOPAT hasta 2024. El ROIC calculado aquí difiere del ROIC absoluto divulgado en la Circular de Información de la Gerencia. Consulte en la siguiente tabla el cálculo del ROIC histórico para 2021 y 2022, el cálculo del NOPAT y la conciliación con los beneficios netos y el cálculo del Capital invertido.

ROIC

2021 2022 En millones de C$ a menos que se indique lo contrario

Ganancias netas

$ 126 $ 346 Gasto por impuesto sobre la renta

$ 36 $ 70 Adquisición, integración y otros

$ 52 $ 117 Depreciación

$ 616 $ 743 Costos financieros

$ 323 $ 331 Cambio de divisas no realizado

$ (7) $ (8) Gestión del riesgo no realizado

$ 10 $ 39 Otras (ganancias) y pérdidas

$ 190 $ 23 Otras partidas de ajuste

$ 12 $ 26 EBITDA Ajustado, incluyendo NCI

$ 1,358 $ 1,687 Depreciación

$ (616) $ (743) EBIT Ajustado

$ 742 $ 944 Tasa impositiva media efectiva

23 % 23 % Impuestos

$ (171) $ (217) Ganancia neta operativa después de impuestos

$ 571 $ 727 Capital medio invertido

$ 7,300 $ 8,722 ROIC

7.8 % 8.3 %







Capital invertido 2020 2021 2022 Deuda a largo plazo - Parte corriente $ 114 $ 124 $ 173 Deuda a largo plazo $ 3,861 $ 5,432 $ 6,799 Capital propio $ 2,266 $ 2,332 $ 3,037 Opción de venta Sol $ 503 $ 589 $ — Menos: efectivo y equivalentes de efectivo $ (296) $ (326) $ (716) Total $ 6,448 $ 8,151 $ 9,293

Consultas de los inversionistas, Valerie Roberts, directora de Relaciones con los Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]; Consultas de los medios, Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2274935/Parkland_Corporation_Parkland_to_enhance_shareholder_returns_in.jpg

FUENTE Parkland Corporation