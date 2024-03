Parkland presenta resultados sólidos para el cuarto trimestre de 2023, resultados récord al cierre del ejercicio y aumenta los dividendos por duodécimo año consecutivo

El EBITDA ajustado del cuarto trimestre1 asciende a 463 millones de dólares y el EBITDA ajustado de todo el ejercicio asciende a 1.913 millones de dólares

Beneficios netos por acción en el cuarto trimestre y anuales de 0,49 y 2,68 dólares, respectivamente

Los dividendos anualizados aumentaron 0,04 dólares por acción (3 %) hasta alcanzar la suma de 1,40 dólares por acción

CALGARY, ALBERTA, 4 de marzo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Empresa" o "nuestro/a") (TSX: PKI), ha anunciado hoy sus resultados financieros y operativos correspondientes al trimestre y el ejercicio finalizados el 31 de diciembre de 2023.

"Quiero felicitar al equipo de Parkland por un año excelente", declaró Bob Espey, presidente y director ejecutivo de Parkland. "Registramos aproximadamente 300 millones de dólares en EBITDA ajustado incremental en 2023 con respecto al año anterior, y hemos acelerado nuestra Guía de EBITDA ajustado2 para 2024 de 2.000 millones de dólares, con un capital invertido significativamente menor de lo esperado. Estamos firmemente enfocados en nuestro ambicioso plan de aportar valor a largo plazo a nuestros accionistas, que presentamos en nuestro Día del Inversor."

"Parkland continúa avanzando en el proceso de renovación de su Directorio", agregó Espey. "Me gustaría darle la bienvenida a Michael Jennings y a James Neate al Directorio de Parkland y me complace el reciente nombramiento de Mariame McIntosh Robinson. Cada uno de ellos aporta a Parkland una experiencia significativa en muchas áreas y sus conocimientos y puntos de vista serán invaluables."

Aspectos destacados del cuarto trimestre de 2023

EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado") de 463 millones de dólares, consistente con el cuarto trimestre de 2022.

Ganancias netas atribuibles a Parkland de 86 millones de dólares (0,49 dólares por acción, base), que representa un aumento del 25 % con respecto al cuarto trimestre de 2022 y ganancias ajustadas atribuibles a Parkland ("Ganancias ajustadas" 2 ) de 151 millones de dólares (0,86 dólares por acción, base), que representa un aumento del 29 %, con respecto al cuarto trimestre de 2022.

) de 151 millones de dólares (0,86 dólares por acción, base), que representa un aumento del 29 %, con respecto al cuarto trimestre de 2022. Flujo de caja disponible 2 de 181 millones de dólares, un 53 % más que en el cuarto trimestre de 2022, y Efectivo procedente de actividades operativas de 417 millones de dólares, un 34 % menos que en el cuarto trimestre de 2022, debido a movimientos favorables de capital de trabajo no monetario del periodo anterior.

de 181 millones de dólares, un 53 % más que en el cuarto trimestre de 2022, y Efectivo procedente de actividades operativas de 417 millones de dólares, un 34 % menos que en el cuarto trimestre de 2022, debido a movimientos favorables de capital de trabajo no monetario del periodo anterior. Reembolso de 106 millones de dólares de nuestra línea de crédito con liquidez disponible 3 de 1.300 millones de dólares el 31 de diciembre de 2023.

de 1.300 millones de dólares el 31 de diciembre de 2023. JOURNIETM Rewards aumentó a 5,8 millones de miembros, reflejando la expansión en determinados mercados internacionales y el lanzamiento de nuestra asociación con Aeroplan.

Aspectos destacados de 2023

EBITDA ajustado récord de 1.913 millones de dólares, un 18 % más que en 2022.

Ganancias netas atribuibles a Parkland de 471 millones de dólares (2,68 dólares por acción, básico), que representa un aumento del 52 % con respecto a 2022, y ganancias ajustadas de 626 millones de dólares (3,56 dólares por acción, básico), que representa un aumento del 34 % con respecto a 2022.

Flujo de caja disponible de 812 millones de dólares (4,61 dólares por acción, básico), un 15 % más que en 2022, y Efectivo procedente de (utilizado en) actividades operativas de 1.780 millones de dólares, un 34 % más que en 2022.

Reembolso de 747 millones de dólares de nuestra línea de crédito y reducción de nuestro índice de endeudamiento4 2,8 veces (3,4 veces en el cuarto trimestre de 2022), lo que demuestra el compromiso continuo de Parkland para reducir el nivel de endeudamiento.

Aspectos destacados de los segmentos en el cuarto trimestre de 2023

Canadá registró un EBITDA ajustado de 190 millones de dólares, consistente con el cuarto trimestre de 2022 (197 millones de dólares). El Crecimiento del Volumen de Ventas de una misma Tienda de la Empresa ("Volumen de SSSG de la Empresa" 5 ) fue del 6,9 % y el SSSG de Food and Company C-Store (excepto cigarrillos) 2 fue del 1,2 %. En Canadá los ingresos de Food and Company C-store ascendieron a 92 millones de dólares, consistente con la cifra del cuarto trimestre de 2022 (88 millones de dólares).

) fue del 6,9 % y el SSSG de Food and Company C-Store (excepto cigarrillos) fue del 1,2 %. En Canadá los ingresos de Food and Company C-store ascendieron a 92 millones de dólares, consistente con la cifra del cuarto trimestre de 2022 (88 millones de dólares). El EBITDA ajustado internacional fue de 157 millones de dólares, un 43 % más que en el cuarto trimestre de 2022 (110 millones de dólares). El rendimiento se debió principalmente a mayores volúmenes en nuestro negocio comercial y a los sólidos márgenes por unidad de combustible, gracias al crecimiento orgánico y a la captación de sinergias.

EE. UU. registró un EBITDA ajustado de 39 millones de dólares, un 15 % menos que en el cuarto trimestre de 2022 (46 millones de dólares). La disminución se debió principalmente a márgenes por unidad de combustible más bajos en nuestro negocio comercial, parcialmente compensados por los sólidos márgenes de las tiendas C-Store y la reducción de los costos operativos.

La refinación registró un EBITDA ajustado de 106 millones de dólares, un 17 % menos que en el cuarto trimestre de 2022 (128 millones de dólares). La utilización del compuesto 5 fue del 90 % en el cuarto trimestre de 2023, en comparación con el 98 % del cuarto trimestre de 2022. La disminución se debió principalmente a un corte del suministro eléctrico de terceros.

fue del 90 % en el cuarto trimestre de 2023, en comparación con el 98 % del cuarto trimestre de 2022. La disminución se debió principalmente a un corte del suministro eléctrico de terceros. El índice total de frecuencia de lesiones registrables5 de Parkland en los últimos doce meses fue de 1,07, en comparación con el 1,05 al 31 de diciembre de 2022.

Aumento de la distribución a los accionistas

Los dividendos trimestrales de Parkland aumentarán de 0,34 a 0,35 dólares por acción ordinaria, con efecto a partir de la distribución de dividendos trimestral pagaderos el 15 de abril de 2024 a los accionistas registrados al cierre de las operaciones el 22 de marzo de 2024. Se prevé la declaración y pago de dividendos en forma trimestral.

Parkland adquirió y canceló aproximadamente 583.000 acciones ordinarias de Parkland por 26 millones de dólares, en virtud de su programa de oferta de emisor de curso normal (la "NCIB") en el cuarto trimestre de 2023. Además, Parkland recompró aproximadamente 700.000 acciones ordinarias por 31 millones de dólares en enero de 2024, en virtud de su plan automático de compra de acciones. El disciplinado marco de asignación de capital de Parkland equilibra la reducción del nivel de endeudamiento, el crecimiento orgánico y la mejora de la rentabilidad para los accionistas, y la Empresa espera seguir utilizando oportunamente su programa de la NCIB.

___________________________________ 1 Medida del total de segmentos. Véase la sección "Total de medidas de segmentos" de este comunicado de prensa. 2 Medida financiera sin ajuste a los PCGA o índice financiero no conforme a los PCGA. Véase la sección "Medidas e índices financieros sin ajuste a los PCGA" de este comunicado de prensa. 3 Medida financiera complementaria. Véase la sección "Medidas financieras complementarias" de este comunicado de prensa. 4 Medida de gestión del capital. Véase la sección "Medidas de gestión del capital" del presente comunicado de prensa. 5 Medida no financiera. Véase la sección "Medidas no financieras" de este comunicado de prensa.

Actualización sobre la refinería

Luego de una paralización inicial debido al frío extremo a mediados de enero, un problema técnico con una unidad de procesamiento provocó una paralización no planificada a partir del 21 de enero de 2024. Hemos finalizado los trabajos de inspección y reparación, incluidas las actividades de mantenimiento programadas previamente para febrero de 2024. Esperamos reanudar las operaciones habituales a principios de marzo de 2024 y la interrupción total de la refinería será de aproximadamente ocho semanas durante el primer trimestre de 2024.

Hemos desarrollado un sólido plan de recuperación y esperamos cumplir nuestra previsión de EBITDA ajustado para 2024 entre 1.950 y 2.050 millones de dólares. Los planes incluyen la mejora de las operaciones y la optimización del abastecimiento de la refinería, así como reducciones continuas de los costos operativos y cotos de marketing, generales y administrativos (MG&A) en todo el negocio.

Resumen financiero consolidado

(en millones de dólares, salvo que se indique lo contrario) Tres meses finalizados el 31 de diciembre, Ejercicio finalizado el 31 de diciembre, Resumen financiero 2023 2022 2023 2022 Ventas e ingresos operativos 7,746 8,719 32,452 35,462 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado")(1) 463 455 1,913 1,620 Canadá 190 197 713 702 Internacional 157 110 678 383 EE. UU. 39 46 186 126 Refinación 106 128 441 516 Corporativo (29) (26) (105) (107) Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 86 69 471 310 Ganancias netas (pérdidas) por acción - base ($ por acción) 0.49 0.39 2.68 1.94 Ganancias (pérdidas) netas por acción - diluidas ($ por acción) 0.48 0.39 2.63 1.92 Efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas en los últimos doce meses ("TTM")(2) 1,780 1,326 1,780 1,326 Efectivo TTM generado por (utilizado en) actividades operativas por acción(2) 10.13 8.29 10.13 8.29 Flujo de caja disponible TTM(3) 812 708 812 708 Flujo de caja disponible TTM por acción(3) 4.61 4.43 4.61 4.43 Rendimiento TTM del capital invertido(3) 9.8 % 8.4 % 9.8 % 8.4 %

(1) Medida del total de segmentos. Consulte la sección "Medidas del total de segmentos" de este comunicado de prensa. (2) Medida financiera complementaria. Consulte la sección "Medidas financieras complementarias" de este comunicado de prensa. (3) Medida financiera o índice financiero sin ajuste de PCGA. Consulte la sección 17 de la MD&A del cuarto trimestre de 2023.

Información de la conferencia telefónica y de la transmisión por Internet del cuarto trimestre de 2023.

Asamblea General de Accionistas

MD&A y estados financieros consolidados anuales

La Discusión y el Análisis de Gestión (Management's Discussion and Analysis - MD&A, por sus siglas en inglés) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 ("MD&A del cuarto trimestre de 2023") y los Estados Financieros Anuales Consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 (los "Estados Financieros Anuales Consolidados de 2023") proporcionan una explicación detallada de los resultados operativos de Parkland correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Una versión en inglés de estos documentos estará disponible en línea en www.parkland.ca y en el System for Electronic Data Analysis and Retrieval + ("SEDAR+") luego de la publicación de los resultados por la agencia de noticias, bajo el perfil de Parkland en www.sedarplus.ca. Las versiones en francés de la MD&A del cuarto trimestre de 2023 y de los Estados Financieros Anuales Consolidados de 2023 se publicarán en www.parkland.ca y SEDAR+ en cuanto estén disponibles.

Acerca de Parkland Corporation

Parkland es un distribuidor internacional de combustible, comercializador y minorista de conveniencia con operaciones en 26 países de América. Prestamos servicios a más de un millón de clientes cada día. Nuestra amplia red minorista satisface las necesidades de combustible y conveniencia de los consumidores cotidianos. Nuestras operaciones comerciales suministran combustibles industriales a las empresas para que puedan prestar un mejor servicio a sus clientes. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de nuestros clientes, ofrecemos una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Entre ellas se incluyen el abastecimiento, la fabricación y la mezcla de combustibles renovables, el comercio de carbono y energías renovables, la energía solar y la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Tenemos aproximadamente 4,000 sucursales minoristas y ubicaciones comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe y hemos desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercialización para acelerar el crecimiento y el desempeño empresarial.

Nuestra estrategia se centra en dos pilares: nuestra Ventaja para el Cliente y nuestra Ventaja de Suministro. A través de nuestra Ventaja para el Cliente, aspiramos a ser la primera opción de nuestros clientes, cultivando su fidelidad a través de marcas propias, ofertas diferenciadas, nuestra extensa red, precios competitivos, un servicio confiable y nuestro atractivo programa de fidelización. Nuestra Ventaja de Suministro se basa en conseguir el costo de servicio más bajo entre los comercializadores y distribuidores independientes de combustible en los mercados difíciles de servir en los que operamos, a través de nuestros activos bien posicionados, una escala significativa y profundas capacidades de suministro y logística. Nuestro negocio se sustenta en nuestra gente y en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, que están profundamente arraigados en toda nuestra organización.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones del presente comunicado de prensa constituyen información y afirmaciones de carácter prospectivo (denominadas colectivamente, "declaraciones prospectivas"). Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "se espera", "se hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "persigue" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto a, entre otras cosas: estrategias, objetivos e iniciativas del negocio; las previsiones del EBITDA ajustado de Parkland para 2024; las expectativas de Parkland con respecto a la paralización de la refinería Burnaby y la reanudación de las operaciones en la refinería Burnaby, incluido el cronograma relacionado; los planes de Parkland para mejorar las operaciones y optimizar el suministro en la refinería Burnaby; las expectativas de Parkland con respecto a los montos futuros de dividendos y el cronograma y la frecuencia de los pagos, y con respecto a la realización de recompras adicionales de acciones, si las hubiera, utilizando su programa NCIB; y los planes de Parkland para aplicar reducciones continuas de los costos operativos y de MG&A.

Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No puede garantizarse que estas expectativas sean correctas, por lo que no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, excepto cuando la legislación sobre valores así lo exija. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland, incluidos, entre otros: las condiciones generales de la economía, el mercado y los negocios; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias, objetivos e iniciativas empresariales, incluida la finalización, financiación y cronograma de los mismos, la obtención de los beneficios derivados de ellos y el cumplimiento de nuestros objetivos y compromisos relacionados con las mismas; la capacidad de Parkland para reiniciar los procedimientos y reanudar las operaciones normales en la refinería de Burnaby con éxito y dentro del plazo previsto; la capacidad de Parkland para pagar dividendos en el futuro y completar las recompras de acciones; y las suposiciones y riesgos descriptos en la "Declaración cautelar sobre la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el Formulario de información anual de Parkland para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, y en "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el MD&A del cuarto trimestre de 2023, que se incorporan por referencia en el presente documento, cada uno de ellos archivado en SEDAR+ y disponible en el sitio web de Parkland en http://www.parkland.ca. Además, las previsiones de EBITDA ajustado para 2024 reflejan la integración continua de los negocios adquiridos, la captación de sinergias y las iniciativas de crecimiento orgánico, y las principales hipótesis materiales incluyen: un aumento del margen bruto ajustado de combustible y productos petrolíferos minoristas y comerciales de aproximadamente el 5 % y del margen bruto ajustado de alimentos, productos de conveniencia y otros de aproximadamente el 5 %, en comparación con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; la obtención de 100 millones de dólares de eficiencias de costos de MG&A para finales de 2024; un margen bruto ajustado de refinación de aproximadamente 41 a 43 dólares por barril y una utilización promedio del compuesto de la Refinería Burnaby del 80 % al 85 % en función de la capacidad de procesamiento de crudo de la Refinería Burnaby de 55,000 barriles por día; el impacto de la paralización no prevista de la Refinería Burnaby y la reanudación de las operaciones habituales durante el primer trimestre de 2024; mejoras en las operaciones y optimización del suministro en la Refinería Burnaby durante 2024; y la aplicación de reducciones continuas de los costos operativos y de MG&A en todo el negocio. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente matizadas por esta declaración cautelar.

Medidas financieras específicas

Este comunicado de prensa contiene medidas totales de segmentos, medidas financieras e índices financieros no incluidos en los PCGA, medidas financieras complementarias y medidas de gestión del capital (denominadas colectivamente, "medidas financieras específicas"). La dirección de Parkland utiliza ciertas medidas financieras específicas para analizar el rendimiento operativo y financiero, el apalancamiento y la liquidez del negocio. Estas medidas financieras específicas no tienen un significado normalizado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y, por lo tanto, es poco probable que puedan compararse con medidas similares presentadas por otras empresas. Las medidas financieras específicas no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse en sustitución de las medidas de rendimiento elaboradas de conformidad con las NIIF. Para obtener más información sobre las medidas financieras específicas utilizadas por Parkland, consulte la sección 17 de la MD&A del cuarto trimestre de 2023, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa.

Índices y medidas financieras que no se ajustan a los PCGA

Las ganancias (pérdidas) ajustadas es una medida financiera que no se ajusta a los PCGA y las ganancias (pérdidas) ajustadas por acción es un índice financiero que no se ajusta a los PCGA, cada uno de los cuales representa el rendimiento operativo básico subyacente de las actividades empresariales de Parkland a nivel consolidado. La medida financiera que se puede comparar más directamente con Ganancias (pérdidas) ajustadas y Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son las Ganancias (pérdidas) netas.

Las Ganancias (pérdidas) ajustadas y las Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción representan el rendimiento del negocio operativo de Parkland, teniendo en cuenta la depreciación y amortización, los intereses de los arrendamientos y la deuda a largo plazo, la periodificación y otros costos financieros, y los impuestos sobre las ganancias. La Empresa utiliza estas medidas porque cree que las Ganancias (pérdidas) ajustadas y las Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción son útiles para la dirección y los inversores a la hora de evaluar el rendimiento general de la Empresa, ya que excluyen ciertas partidas significativas que no reflejan las operaciones empresariales subyacentes de la Empresa.

Para obtener una definición detallada y la composición de las Ganancias (pérdidas) ajustadas, consulte la sección 17 de la MD&A correspondiente al cuarto trimestre de 2023, que se incorpora por referencia a este comunicado de prensa.

Consulte a continuación la conciliación de las Ganancias (pérdidas) ajustadas con las Ganancias (pérdidas) netas y el cálculo de las Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción.



Tres meses finalizados el

31de diciembre, Ejercicio finalizado el

31de diciembre, (en millones de dólares, salvo que se indique lo contrario) 2023 2022 2023 2022 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 86 69 471 310 Más: Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a NCI — — — 36 Ganancias (pérdidas) netas 86 69 471 346 Más:







Costos de adquisición, integración y otros 42 41 146 117 Pérdida por modificación de la deuda a largo plazo — — — 2 (Ganancias) pérdidas tipo de cambio - no realizadas — 8 35 (8) (Ganancias) pérdidas por gestión de riesgos y otros - no realizadas 28 9 (34) 39 Otras (ganancias) y pérdidas 5 (21) 3 23 Otros elementos de ajuste(1) 6 21 48 26 Normalización fiscal(2) (16) (10) (43) (46) Ganancias (pérdidas) ajustadas incluyendo NCI 151 117 626 499 Menos: Ganancias (pérdidas) ajustadas atribuibles a NCI — — — 31 Ganancias (pérdidas) ajustadas atribuibles a Parkland ("Ganancias (pérdidas) ajustadas") 151 117 626 468 Número medio ponderado de acciones ordinarias (millones de acciones)(3) 176 173 176 160 Número medio ponderado de acciones ordinarias ajustado a los efectos de dilución (millones de acciones)(3) 180 174 179 161 Ganancias (pérdidas) ajustadas por acción ($ por acción)







Base 0.86 0.67 3.56 2.93 Diluidas 0.84 0.67 3.50 2.91

(1) Otras partidas de ajuste para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023 incluyen: (i) la parte de depreciación, impuestos sobre las ganancias y otros ajustes por inversiones en joint ventures y empresas asociadas de 9 millones de dólares (2022 - 2 millones de dólares); (ii) otros ingresos de 2 millones de dólares (2022 - 4 millones de dólares); (iii) ganancia realizada de gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo de 2 millones de dólares (2022 - 7 millones de dólares de pérdida); (iv) impacto de la contabilidad de la hiperinflación de 2 millones de dólares de pérdida (2022 - 1 millón de dólares de ganancia); (v) ajuste de las pérdidas y ganancias por tipo de cambio relacionadas con los acuerdos de cash pooling de 1 millón de dólares (2022 - 1 millón de dólares); (vi) ganancias no realizadas por gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en el periodo actual de cero (2022 - 10 millones de dólares); y (vii) pérdidas por depreciación de existencias para las que existen derivados de gestión de riesgos asociados que se compensa con ganancias no realizadas de cero (2022 - 2 millones de dólares). Otras partidas de ajuste para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 incluyen: (i) otros ingresos de 23 millones de dólares (2022 - 8 millones de dólares); (ii) la parte de depreciación, impuestos sobre la renta y otros ajustes de las inversiones en joint ventures y empresas asociadas de 20 millones de dólares (2022 - 11 millones de dólares); (iii) el efecto de las condiciones de rendimiento basadas en el mercado para las liquidaciones de primas basados en acciones liquidadas en acciones de 13 millones de dólares (2022 - cero); (iv) ganancias por gestión de riesgos realizada relacionada con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo de 6 millones de dólares (2022 - 4 millones de dólares de pérdidas); (v) impacto de la contabilidad de la hiperinflación de 2 millones de dólares de pérdidas (2022 - 1 millón de dólares de ganancias); y (vi) ajuste de las ganancias y pérdidas por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de cash pooling de cero (2022 - 2 millones de dólares). (2) El ajuste de normalización fiscal se aplicó a las ganancias (pérdidas) netas ajustando las partidas que se consideraban diferencias temporales, como los costos de adquisición, integración y otros, las ganancias y pérdidas no realizadas por tipo de cambio, las ganancias y pérdidas no realizadas por gestión de riesgos y otros, las ganancias y pérdidas por enajenación de activos, los cambios en el valor razonable de las opciones de reembolso, los cambios en las estimaciones de las provisiones medioambientales, las pérdidas por depreciación de existencias para las que existen derivados de gestión de riesgos asociados que se compensan con ganancias no realizadas, el deterioro del valor de activos no corrientes y las modificaciones de deuda. El impacto fiscal se estimó utilizando las tasas impositivas efectivas aplicables a las jurisdicciones donde se producen las partidas relacionadas. (3) El número medio ponderado de acciones ordinarias se calcula de acuerdo con la política contable de Parkland que figura en la Nota 2 de los Estados Financieros Anuales Consolidados.

El SSSG de Food and Company C-Store es un índice financiero que no se ajusta a los PCGA y se refiere al crecimiento interanual de las ventas generado por las tiendas minoristas de alimentos y productos de conveniencia en los mismos emplazamientos de la Empresa. Los efectos de la apertura y cierre de tiendas, cierres temporales (incluidos los cierres por (incluidos los cierres por ONtheRUN / Marché Express conversions), las ampliaciones de tiendas, las renovaciones de tiendas y las tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos en el período se excluyen para obtener una métrica comparable de las mismas tiendas. El crecimiento de las ventas en las mismas tiendas es una métrica comúnmente utilizada en el sector minorista que proporciona información significativa a los inversores a la hora de evaluar la salud y la fortaleza de las marcas y la red minorista de Parkland, lo que en última instancia repercute en los resultados financieros. La medida financiera que se puede comparar más directamente con el SSSG de Food and Company C-Store son los ingresos de las tiendas de alimentos y productos de conveniencia dentro de los ingresos por ventas y operativos. El SSSG de Food and Company C-Store no tiene un significado normalizado prescrito por las NIIF y, por lo tanto, es improbable que pueda compararse con medidas similares presentadas por otras empresas. Consulte a continuación la conciliación de los ingresos de las tiendas de conveniencia (ingresos de Food and C-Store) del segmento de Canadá con las ventas de las mismas tiendas ("SSS", por sus siglas en inglés) de Food and Company C-Store y el cálculo del SSSG de Food and Company C-Store.



Tres meses finalizados el 31 de diciembre, (en millones de dólares) 2023 2022 %(1) Ingresos de Food and Company C-Store 92 88

Más:





Valor en el punto de venta ("POS") de bienes y servicios vendidos en Food and Company C-Store operados por minoristas y franquiciados(2)(3) 324 323

Menos:





Ingresos por alquileres y regalías de minoristas, franquiciados y otros(3)(4) (67) (67)

Ajustes de ingresos en la misma tienda(5) (excepto cigarrillos) (20) (19)

Ventas en las mismas tiendas de Food and Company C-Store (cigarrillos incluidos) 329 325 1.1 % Menos:





Ajustes de ingresos en la misma tienda(5) (cigarrillos) (102) (100)

Ventas en las mismas tiendas de Food and Company C-Store (excepto cigarrillos) 227 225 1.2 %



Tres meses finalizados el 31 de diciembre, (en millones de dólares) 2022 2021 %(1) Ingresos de Food and Company C-Store 88 93

Más:





Valor en el punto de venta ("POS") de bienes y servicios vendidos en Food and Company C-Store operado por minoristas(2) 306 141

Menos:





Ingresos por alquileres de minoristas y otros(4) (43) (26)

Ajustes de ingresos en la misma tienda(4)(5)(6) (excepto cigarrillos) (164) (15)

Ventas en la misma tienda de Food and Company C-Store (cigarrillos incluidos) 187 193 (3.5) % Menos:





Ajustes de ingresos en la misma tienda(5)(6) (cigarrillos) (87) (99)

Ventas en la misma tienda de Food and Company C-Store (excepto cigarrillos) 100 94 6.0 %

(1) Los porcentajes se calculan a partir de los importes reales y se ven afectados por el redondeo. (2) Los valores de los puntos de venta utilizados para calcular el SSSG de Food and Company C-Store no son una medida financiera de Parkland y no forman parte de los estados financieros consolidados de Parkland, ya que Parkland obtiene ingresos por alquiler de los minoristas en forma de un porcentaje de alquiler sobre las ventas de las tiendas de conveniencia. Los valores de los puntos de venta se calculan sobre la base de la información obtenida de los sistemas de puntos de venta de Parkland en los establecimientos minoristas, incluidos los datos transaccionales, como ventas, costos y volúmenes, que están sujetos a controles internos sobre la información financiera. También utilizamos estos datos para calcular los ingresos por alquiler de los minoristas en forma de porcentaje de alquiler sobre las ventas de las tiendas de conveniencia, que se registran como ingresos en nuestros estados financieros consolidados. (3) Incluye las repercusiones de las adquisiciones cuando se dispone de la información pertinente una vez finalizadas las actividades de integración del sistema correspondiente. (4) Incluye los ingresos por alquileres de los minoristas en forma de un porcentaje de alquiler sobre las ventas de Food and Company C-Store, regalías, comisiones de franquicia y excluye los ingresos por cajeros automáticos, comisiones de licencias de sistemas de punto de venta y otros. (5) Este ajuste excluye los efectos de las adquisiciones, la apertura y el cierre de tiendas, los cierres temporales (incluidos los cierres por ON the RUN / Marché Express conversations), las ampliaciones de tiendas, las renovaciones de tiendas y las tiendas con cambios en los modelos de servicio de alimentos, para obtener una métrica comparable de las mismas tiendas. (6) Excluye las ventas procedentes de adquisiciones completadas durante el año, ya que éstas no afectarán la métrica hasta que se cumpla un año de las adquisiciones, cuando las ventas o el volumen generados establezcan la base de referencia para estas métricas.





El Flujo de caja disponible es una medida financiera que no se ajusta a los PCGA y el Flujo de caja disponible por acción es un índice financiero que no se ajusta a los PCGA. La medida financiera que puede compararse más directamente con el Flujo de caja disponible y el Flujo de caja disponible por acción es el efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas. Parkland utiliza estas medidas para controlar su capacidad de generar flujo de caja para la asignación de capital, incluidas las distribuciones a los accionistas, la inversión en el crecimiento del negocio y la reducción del nivel de endeudamiento. El Flujo de caja disponible se calcula como el efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas ajustado por partidas como (i) variación neta en (a) capital de trabajo no monetario y (b) otros activos y otros pasivos, (ii) inversiones de capital de mantenimiento, (iii) dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y joint ventures, (iv) intereses de alquileres y deuda a largo plazo y (v) pagos sobre los montos de capital de alquileres. El Flujo de caja disponible por acción se calcula dividiendo el Flujo de caja disponible por el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación. Consulte en la tabla siguiente el cálculo del Flujo de caja disponible histórico y del Flujo de caja disponible por acción, así como una conciliación con el efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas.



Tres meses finalizados Últimos doce

meses finalizados el 31 de diciembre de 2023(4) (en millones de dólares, salvo que se indique lo contrario) 31 de marzo de

2023 30 de junio de

2023(1) 30 de septiembre de

2023 31 de diciembre de

2023 Efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas 314 521 528 417 1,780 Reversión: Variación de otros activos y otros pasivos 11 (11) 7 (4) 3 Reversión: Variación neta del capital de trabajo no monetario(2) 18 (145) (14) 17 (124) Incluidos: Inversiones en activos de capital de mantenimiento atribuibles a Parkland(4) (79) (61) (52) (93) (285) Incluidos: Dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y joint ventures 16 2 4 3 25 Incluidos: Intereses de alquileres y deudas a largo plazo (92) (89) (83) (88) (352) Incluidos: Pagos del monto de capital de los alquileres (51) (56) (57) (71) (235) Flujo de caja disponible 137 161 333 181 812 Número promedio ponderado de acciones ordinarias (en millones)(3)







176 Flujo de caja disponible por acción







4.61



Tres meses finalizados Doce últimos meses finalizados el 31 de diciembre de 2022(4) (en millones de dólares, salvo que se indique lo contrario) 31 de marzo de

2022 30 de junio de

2022 30 de septiembre de

2022 31 de diciembre de

2022 Efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas (48) 341 404 629 1,326 Excluidos: EBITDA ajustado atribuible a NCI, neto de impuestos (26) (27) (11) — (64)

(74) 314 393 629 1,262 Reversión: Variación de otros activos y otros pasivos (2) (1) 23 (23) (3) Reversión: Variación neta del capital de trabajo no monetario 420 88 (132) (232) 144 Incluidos: Inversiones en activos de capital de mantenimiento atribuibles a Parkland(4) (29) (44) (62) (118) (253) Incluidos: Dividendos recibidos de inversiones en empresas asociadas y joint ventures — 12 5 — 17 Incluidos: Intereses de alquileres y deudas a largo plazo (64) (69) (76) (86) (295) Excluidos: Intereses de alquileres y deuda a largo plazo atribuibles a NCI 1 1 — — 2 Incluidos: Pagos sobre el monto de capital de los alquileres (37) (38) (50) (52) (177) Excluidos: Pagos sobre el monto de capital de los alquileres atribuibles a NCI 5 4 2 — 11 Flujo de caja disponible 220 267 103 118 708 Número promedio ponderado de acciones ordinarias (en millones)(3)







160 Flujo de caja disponible por acción







4.43

(1) A efectos comparativos, algunos importes de la variación neta del capital de trabajo no monetario correspondientes al periodo de tres meses finalizado el 30 de junio de 2023 se han revisado para ajustarlos a la presentación del periodo actual. (2) A partir del cuarto trimestre de 2023, los "Cambios en la gestión de riesgos y otros" se incluyen dentro de los cambios netos en el capital de trabajo no monetario. A efectos comparativos, algunos importes de la variación neta del capital de trabajo no monetario se revisaron para ajustarlos a la presentación del periodo actual. (3) El número promedio ponderado de acciones ordinarias indicado es consistente con la Nota 3 de los Estados Financieros Anuales Consolidados. (4) Medidas financieras complementarias. Consulte la sección 17 de la MD&A del cuarto trimestre de 2023.

El rendimiento del capital invertido ("ROIC") es un índice sin ajuste a los PCGA y se compone de la Utilidad Operativa Neta después de Impuestos ("NOPAT") dividido por el capital promedio invertido. NOPAT describe la rentabilidad de las operaciones básicas de Parkland, excluyendo el impacto del endeudamiento y otras partidas de ingresos y gastos que no se consideran representativas del rendimiento operativo básico subyacente de Parkland. NOPAT se basa en el EBITDA ajustado, incluido el NCI, menos el gasto por depreciación y el gasto fiscal estimado utilizando tasa fiscal promedio prevista que se estima utilizando tasas fiscales legales en cada jurisdicción en la que opera Parkland. El capital promedio invertido es el monto de capital desplegado por Parkland que representa el promedio de deuda inicial y final y el patrimonio, incluidas las reservas de capital, neto de efectivo y equivalentes de efectivo. La dirección utiliza el ROIC para evaluar la eficiencia de la Empresa en la inversión de capital. La medida financiera que puede compararse más directamente con el ROIC son las ganancias netas. Consulte la siguiente tabla para ver el cálculo del ROIC histórico para 2022 y 2023, el cálculo del NOPAT y la conciliación con las ganancias netas y el cálculo del capital invertido.



Últimos doce meses finalizados el

31 de diciembre de ROIC 2023 2022 Ganancias (pérdidas) netas 471 346 Más/(menos):



Gasto (recupero) por impuesto a las ganancias 37 70 Costos de adquisición, integración y otros 146 117 Depreciación y amortización 823 743 Costos financieros 384 331 Pérdidas (ganancias) no realizadas por tipo de cambio 35 (8) Pérdidas (ganancias) no realizadas por gestión de riesgos y otros (34) 39 Otras (ganancias) y pérdidas 3 23 Otras partidas de ajuste 48 26 EBITDA ajustado incluyendo NCI 1,913 1,687 Menos: Depreciación (823) (743) EBIT ajustado 1,090 944 Tasa fiscal promedio efectiva 16.7 % 22.5 % Menos: Impuestos (182) (212) Utilidades operativas netas después de impuestos 908 732 Capital invertido inicial 9,293 8,151 Capital invertido final 9,152 9,293 Capital invertido promedio 9,223 8,722 Rendimiento del capital invertido 9.8 % 8.4 %

Capital invertido 31 de diciembre de (en millones de dólares, salvo que se indique lo contrario) 2023 2022 2021 Deuda a largo plazo - porción corriente 191 173 124 Deuda a largo plazo 6,167 6,799 5,432 Patrimonio 3,181 3,037 2,332 Opción de venta Sol — — 589 Menos: Efectivo y Equivalentes de efectivo (387) (716) (326) Total 9,152 9,293 8,151

Las medidas financieras e índices sin ajuste por los PCGA no deben considerarse de forma aislada ni utilizarse en sustitución de las medidas de rendimiento elaboradas de conformidad con las NIIF. Salvo que se indique lo contrario, estas medidas e índices sin ajuste por los PCGA se calculan y divulgan de forma consistente de un periodo a otro. Para obtener más detalles sobre las medidas y índices financieros de Parkland sin ajuste por los PCGA, consulte la sección 17 de la MD&A del cuarto trimestre de 2023, que se incorpora como referencia a este comunicado de prensa.

Medidas de gestión del capital

La medida principal de gestión de capital de Parkland es el Índice de Endeudamiento, que es utilizado internamente por el personal directivo clave para supervisar la solidez financiera general de Parkland, la flexibilidad de la estructura de capital y la capacidad para cumplir el pago de la deuda y cumplir los compromisos actuales y futuros. El Índice de Endeudamiento se calcula como una relación entre la Deuda Apalancada y el EBITDA Apalancado (tal y como se definen en los Estados Financieros Anuales Consolidados de 2023) y no tiene ningún significado normalizado prescrito por las NIIF. Por lo tanto, es poco probable que sea comparable con medidas similares presentadas por otras empresas. Para obtener más detalles sobre las medidas de gestión del capital utilizadas por Parkland, consulte la sección 17 de la MD&A del cuarto trimestre de 2023, que se incorpora como referencia al presente comunicado de prensa.



31 de diciembre de 2023 31 de diciembre de 2022 Deuda Apalancada 4,976 5,480 EBITDA Apalancado 1,780 1,602 Índice Apalancado 2.8 3.4



31 de diciembre de 2023 31 de diciembre de 2022 Deuda a largo plazo 6,358 6,972 Menos:



Obligaciones de arrendamiento (1,048) (828) Efectivo y equivalentes de efectivo (387) (716) Más:



Cartas de crédito 53 52 Deuda Apalancada 4,976 5,480



Tres meses finalizados Últimos doce

meses terminados el

31 de diciembre de 2023

31 de marzo de

2023 30 de junio de

2023 30 de septiembre de

2023 31 de diciembre de

2023 EBITDA ajustado incluyendo NIC 395 470 585 463 1,913 Compensación de incentivo en acciones 8 6 5 11 30 Reversión: Impacto de las NIIF 16(1) (61) (68) (71) (82) (282)

342 408 519 392 1,661 Otros ajustes(2)







119 EBITDA Apalancado







1,780

(1) Incluye el impacto de los arrendamientos operativos antes de la adopción de las NIIF 16, anteriormente reconocido en los costos operativos, que se alinea con la opinión de la dirección sobre el impacto en los resultados. (2) Ajustes para normalizar el EBITDA en relación con acontecimientos no recurrentes, como la finalización de las reparaciones y los cortes de energía de terceros.



Tres meses finalizados Últimos doce

meses finalizados el

31 de diciembre de 2022

31 de marzo de

2022 30 de junio de

2022 30 de septiembre de

2022 31 de diciembre de

2022 EBITDA ajustado incluyendo NCI 414 478 340 455 1,687 Compensación de incentivo en acciones 9 5 7 9 30 Reversión: Impacto de las NIIF 16(1) (44) (46) (49) (58) (197)

379 437 298 406 1,520 Ajuste pro forma de adquisición(2)







51 Otros ajustes(3)







31 EBITDA Apalancado







1,602

(1) Incluye el impacto de los arrendamientos operativos antes de la adopción de las NIIF 16, anteriormente reconocido en los costos operativos, que se alinea con la opinión de la dirección sobre el impacto en los resultados. (2) Los importes correspondientes a los últimos doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2022 incluyen el impacto de las estimaciones de EBITDA proforma previas a las adquisiciones, basadas en las ganancias, costos y sinergias previstos de las adquisiciones. (3) Ajustes para normalizar el EBITDA en relación con acontecimientos no recurrentes, como la finalización de cambios, averías mecánicas y cortes de energía de terceros.

Medidas del total de segmentos

El EBITDA ajustado es una medida del total de segmentos utilizada por la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas para determinar la asignación de recursos al segmento y evaluar su rendimiento. De conformidad con las NIIF, los ajustes y las eliminaciones que se efectúan al elaborar los estados financieros de una entidad y las asignaciones de ingresos, gastos y ganancias o pérdidas se incluirán en la determinación de las ganancias o las pérdidas de los segmentos sobre las que se informe, sólo si se incluyen en la medida de las ganancias o las pérdidas del segmento utilizada por la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas. Por ello, es improbable que el EBITDA ajustado de Parkland sea comparable con medidas de nombre similar presentadas por otros emisores, que pueden calcular estas medidas de forma diferente. Parkland considera que el EBITDA ajustado es la medida clave del rendimiento operativo básico subyacente de las actividades de los segmentos de negocio a nivel operativo. El EBITDA ajustado es utilizado por la dirección para establecer los objetivos de Parkland (incluidos los objetivos de orientación anual y de compensación variable) y se utiliza para determinar la capacidad de Parkland para pagar la deuda, financiar las inversiones en activos de capital y prever el pago de dividendos a los accionistas. Para obtener más detalles sobre las medidas del total de segmentos utilizadas por Parkland, consulte la sección 17 de la MD&A del cuarto trimestre de 2023, que se incorpora como referencia a este comunicado de prensa. Consulte la siguiente tabla para la conciliación del EBITDA ajustado con las ganancias (pérdidas) netas para los tres meses y el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2022.



Tres meses finalizados el

el 31 de diciembre de Ejercicio finalizado el

el 31 de diciembre de (en millones de dólares) 2023 2022 2023 2022 EBITDA ajustado atribuible a Parkland ("EBITDA ajustado") 463 455 1,913 1,620 Más: Atribuible a NCI — — — 67 EBITDA ajustado incluyendo NCI 463 455 1,913 1,687 Menos/(más):







Costos de adquisición, integración y otros 42 41 146 117 Depreciación y amortización 222 212 823 743 Costos financieros 89 94 384 331 (Ganancias) pérdidas por tipo de cambio - no realizadas — 8 35 (8) (Ganancias) pérdidas por gestión de riesgos y otros - no realizadas 28 9 (34) 39 Otras (ganancias) y pérdidas(1) 5 (21) 3 23 Otras partidas de ajuste(2) 6 21 48 26 Gasto (recupero) por impuesto a las ganancias (15) 22 37 70 Ganancias (pérdidas) netas 86 69 471 346 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Parkland 86 69 471 310 Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a NCI — — — 36

(1) Otras (ganancias) y pérdidas de los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023 incluyen lo siguiente: (i) pérdidas de 25 millones de dólares (2022 - ganancias de 13 millones de dólares) en Otros, incluido cero (2022 - ganancia de 19 millones de dólares) en relación con los cambios en el valor de rescate de la Opción de Venta de Sol, que se dio de baja al adquirir Parkland el 25 % restante de las acciones emitidas y en circulación de Sol en el Canje de Acciones el 18 de octubre de 2022; (ii) pérdida de valoración no monetaria de 11 millones de dólares (2022 - ganancia de 6 millones de dólares) debido al cambio en las estimaciones de la provisión medioambiental; (iii) ganancia de valoración no monetaria de 14 millones de dólares (2022 - pérdida de 2 millones de dólares) debido al cambio en el valor justo de las opciones de rescate; (iv) ganancia de 15 millones de dólares (2022 - ganancia de 2 millones de dólares) en la enajenación de activos; y (v) ganancia de 2 millones de dólares (2022 - 2 millones de dólares) en Otros ingresos. Otras (ganancias) y pérdidas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 incluyen lo siguiente: (i) pérdida de 57 millones de dólares (2022 - ganancia de 23 millones de dólares) en Otros, incluidos 27 millones de dólares asociados a la amortización de determinados activos relacionados con el complejo de diésel renovable, y cero (2022 - ganancia de 30 millones de dólares) en relación con los cambios en el valor de rescate de la Opción de Venta de Sol, que se dio de baja al adquirir Parkland el 25% restante de las acciones emitidas y en circulación de Sol el 18 de octubre de 2022; (ii) pérdida de 14 millones de dólares (2022 - ganancia de 17 millones de dólares) debido al cambio en las estimaciones de la provisión medioambiental; (iii) ganancia de valoración no monetaria de 31 millones de dólares (2022 - pérdida de 67 millones de dólares) debido al cambio en el valor justo de las opciones de rescate; (iv) ganancia de 23 millones de dólares (2022 - ganancia de 7 millones de dólares) en Otros ingresos; y (v) ganancia de 14 millones de dólares (2022 - pérdida de 3 millones de dólares) en la enajenación de activos. Consultar la Nota 23 de los Estados Financieros Anuales Consolidados. (2) Otras partidas de ajuste para los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023 incluyen: (i) la porción de depreciación, impuesto a las ganancias y otros ajustes por inversiones en joint ventures y empresas asociadas de 9 millones de dólares (2022 - 2 millones de dólares); (ii) otros ingresos de 2 millones de dólares (2022 - 4 millones de dólares); (iii) ganancia realizada por gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en otro periodo de 2 millones de dólares (2022 - pérdida de 7 millones de dólares); (iv) pérdida por el impacto de la contabilidad de la hiperinflación de 2 millones de dólares (2022 - ganancia de 1 millón de dólares); (v) ajuste de las pérdidas y ganancias por tipo de cambio relacionadas con los acuerdos de cash pooling de 1 millón de dólares (2022 - 1 millón de dólares); (vi) ganancia no realizada por gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en el periodo actual de cero (2022 - 10 millones de dólares); y (vii) pérdida por depreciación de existencias para la que existen derivados de gestión de riesgos asociados que se compensan con ganancias no realizadas de cero (2022 - 2 millones de dólares). Otras partidas de ajuste para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 incluyen: (i) otros ingresos de 23 millones de dólares (2022 - 8 millones de dólares); (ii) la porción de depreciación, impuesto a las ganancias y otros ajustes por inversiones en joint ventures y empresas asociadas de 20 millones de dólares (2022 - 11 millones de dólares); (iii) el efecto de las condiciones de rendimiento basadas en el mercado para las liquidaciones de primas basados en acciones liquidadas en acciones de 13 millones de dólares (2022 - cero); (iv) ganancia realizada por gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo de 6 millones de dólares (2022 - pérdida de 4 millones de dólares); (v) pérdida por el impacto de la contabilidad de la hiperinflación de 2 millones de dólares (2022 - ganancia de 1 millón de dólares); y (vi) ajuste de las ganancias y pérdidas por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de cash pooling de cero (2022 - 2 millones de dólares).

Parkland utiliza el margen bruto ajustado como medida de las ganancias (pérdidas) de los segmentos para analizar el rendimiento de las transacciones de compra y venta y el rendimiento del margen. La medida financiera que se puede comparar más directamente son los ingresos por ventas y operativos. Consulte la definición detallada del margen bruto ajustado en la sección 17 de la MD&A del cuarto trimestre de 2023, que se incorpora como referencia al presente comunicado de prensa.

Consulte la siguiente tabla para obtener un cálculo detallado del margen bruto ajustado para los tres meses y el ejercicio finalizados el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2022.



Tres meses finalizados el

el 31 de diciembre de Ejercicio finalizado el

31 de diciembre de (en millones de dólares) 2023 2022 2023 2022 Ingresos por ventas y operativos 7,746 8,719 32,452 35,462 Costo de las compras (6,850) (7,682) (28,484) (31,441) Ganancias (pérdidas) por gestión de riesgos y otros -- realizadas 122 (56) 51 (336) Ganancias (pérdidas) por tipo de cambio - realizadas 2 (1) (7) (16) Otras partidas de ajuste del margen bruto ajustado(1) (8) 15 (11) 7 Margen bruto ajustado 1,012 995 4,001 3,676 Margen bruto ajustado del combustible y los productos derivados del petróleo 814 807 3,254 3,013 Margen bruto ajustado de alimentos, productos de conveniencia y otros 198 188 747 663 Margen bruto ajustado 1,012 995 4,001 3,676

(1) Otras partidas de ajuste del margen bruto ajustado correspondiente a los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2023 incluyen (i) pérdida por el impacto de la contabilidad de la hiperinflación de 5 millones de dólares (2022 - ganancia de 1 millón de dólares); (ii) ganancia realizada por gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en otro periodo de 2 millones de dólares (2022 - pérdida de 7 millones de dólares); (iii) ajuste de las pérdidas y ganancias por tipo de cambio relacionadas con acuerdos de cash pooling de 1 millón de dólares (2022 - 1 millón de dólares); (iv) ganancia no realizada por gestión de riesgos relacionada con la actividad de ventas físicas subyacente en el periodo actual de cero (2022 - 10 millones de dólares); y (v) pérdida por depreciación de existencias para la que existen derivados de gestión de riesgos asociados que se compensan con ganancias no realizadas de cero (2022 - 2 millones de dólares). Otras partidas de ajuste del margen bruto ajustado para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 incluyen (i) ganancia realizada por gestión de riesgos en relación con la actividad de ventas físicas subyacentes en otro periodo de 6 millones de dólares (2022 - pérdida de 4 millones de dólares); (ii) pérdida por el impacto de la contabilidad de la hiperinflación de 5 millones de dólares (2022 - ganancia de 1 millón de dólares); y (iii) ajuste de las ganancias y pérdidas por tipo de cambio relacionado con los acuerdos de cash pooling de cero (2022 - 2 millones de dólares).





Medidas financieras complementarias

Parkland utiliza una serie de medidas financieras complementarias, como la Guía del EBITDA Ajustado, la liquidez disponible, el efectivo TTM generado por (utilizado en) actividades operativas y el efectivo TTM generado por (utilizado en) actividades operativas por acción, y estas medidas quizás no puedan compararse con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que otros emisores pueden calcular estas medidas de forma diferente. Para obtener más detalles sobre las medidas financieras complementarias utilizadas por Parkland, incluida la composición de dichas medidas, consulte la sección 17 del MD&A del cuarto trimestre de 2023, que se incorpora como referencia a este comunicado de prensa.

Medidas no financieras

Parkland utiliza una serie de medidas no financieras, como la utilización de compuestos y la tasa de frecuencia total de lesiones registrables, para medir el éxito de nuestros objetivos estratégicos y establecer objetivos de compensación variable para los empleados. Estas medidas no financieras no son medidas contables, no tienen medidas NIIF comparables y quizás no puedan compararse con medidas similares presentadas por otros emisores, ya que otros emisores pueden calcular estas medidas de forma diferente. Para obtener más detalles sobre las medidas no financieras utilizadas por Parkland, consulte la sección 17 de la MD&A del cuarto trimestre de 2023, que se incorpora como referencia a este comunicado de prensa.

