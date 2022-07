Parkland publica su Informe de sostenibilidad 2021 y continúa con su estrategia "Drive to Zero"

CALGARY, Alberta, 13 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Parkland Corporation ("Parkland", "nosotros", la "Compañía" o "nuestro") (TSX: PKI) publicó su Informe de sostenibilidad 2021 (el "Informe 2021"). El Informe 2021 resalta nuestros avances en la estrategia Drive to Zero e incluye nuestras metas de lograr cero incidentes de seguridad y derrames, conservar cero tolerancia al racismo, la discriminación, la corrupción, el soborno y el comportamiento antiético, y apoyar las metas de nuestros gobiernos de lograr cero emisiones netas para 2050.

El 2021 fue un año histórico para Parkland en el que formalizamos nuestra estrategia de sostenibilidad para toda la empresa. Esto marcó un cambio radical en la forma en que nuestra organización aborda las principales cuestiones estratégicas en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), y estableció las bases y los objetivos sobre los que podemos mejorar continuamente.

"El año pasado, cuando lanzamos nuestra estrategia de sostenibilidad para toda la empresa, establecimos objetivos ambiciosos y medibles para garantizar el éxito a largo plazo", señaló Christy Elliott, directora de Sostenibilidad. "Nuestros pilares de Personas, Medioambiente, Socios y Crecimiento responsable son la base que nos permite mejorar y ampliar continuamente nuestras prácticas en materia de sostenibilidad. Estamos emocionados por compartir el trabajo que hemos realizado durante los últimos meses dando continuidad a nuestro Drive to Zero".

Entre los aspectos más destacados del Informe 2021 se incluyen los siguientes:

Continuamos el fortalecimiento de nuestra cultura de seguridad y logramos un desempeño sólido, con una frecuencia total de lesiones registrables de 1.14 para 2021. Esto representa una mejora de casi el 55 % desde 2017.

En 2021, coprocesamos un récord de 86 millones de litros de materias primas biológicas en nuestra refinería Burnaby . Esto tuvo un efecto ambiental equivalente a retirar más de 70,000 vehículos de las carreteras.

Con nuestro Informe 2021, establecimos una nueva cadencia anual para la publicación de futuros informes de sostenibilidad que está mucho más alineada con nuestro calendario de informes anuales.

Para conocer las iniciativas de Parkland en materia de sostenbilidad y leer el Informe 2021, visite: https://www.parkland.ca/en/sustainability/overview

Acerca de Parkland

El propósito de Parkland es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Atendemos las necesidades esenciales de nuestras comunidades y les proporcionamos a nuestros clientes los combustibles de los que dependen para trasladarse, alimentos de calidad y artículos de conveniencia, a la vez que los ayudamos a alcanzar sus metas de reducir su impacto ambiental. A través de nuestra cartera de marcas confiables de relevancia local, atendemos con excelencia a más de un millón de clientes por día en Canadá, los Estados Unidos, la región del Caribe, Centroamérica y Suramérica.

Además de aprovechar nuestras capacidades de suministro y almacenamiento para proporcionar los combustibles de los que dependen nuestros diversos clientes, también los orientamos durante la transición energética. Desde carga de vehículos eléctricos, combustibles renovables, energía solar y cumplimiento de las normativas y comercio de compensación de emisiones de carbono, somos líderes a la hora de ayudar a nuestros clientes a reducir su impacto ambiental.

La estrategia comprobada de Parkland se centra en el crecimiento orgánico, nuestra ventaja en materia de suministro, la prudencia en las adquisiciones y la integración exitosa. Nos enfocamos en desarrollar nuestro negocio existente en mercados resilientes, en el crecimiento y en la diversificación de nuestro negocio minorista de soluciones de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, así como en ayudar a nuestros clientes comerciales a descarbonizar sus operaciones. Nuestra estrategia se basa en nuestra gente, así como en nuestros valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en nuestra organización.

Declaraciones prospectivas y nota acerca de las mediciones financieras especificadas

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso de las palabras "espera", "hará", "podría", "haría", "cree", "continúa", "busca" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, a lo siguiente: el negocio, los objetivos y las estrategias de Parkland, incluida su estrategia de sostenibilidad para toda la empresa y sus metas; las metas y los planes relacionados con esto, incluidos, entre otros, "Drive to Zero" de Parkland y el apoyo a la meta de nuestros gobiernos de lograr cero emisiones netas para 2050; la publicación futura de los informes de sostenibilidad de Parkland, así como su frecuencia, calendario y lanzamientos; y la estrategia de transición energética de Parkland, incluso en lo que respecta al desarrollo, diversificación y descarbonización de su negocio, así como sus metas y planes al respecto.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No es posible otorgar garantía alguna de que estas expectativas demostrarán ser correctas y no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en esta presentación. Estas declaraciones prospectivas hacen referencia exclusivamente a la fecha de esta presentación. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, entre otros, las condiciones generales económicas, de mercado y comerciales, incluida la duración y el impacto de la pandemia de COVID-19 y del conflicto Rusia-Ucrania; la capacidad de Parkland para ejecutar sus estrategias empresariales, incluidas las relacionadas con la sostenibilidad y la transición energética; la capacidad de Parkland para alcanzar sus metas y objetivos relacionados con sus estrategias de sostenibilidad y transición energética; la capacidad de la industria; las medidas competitivas de otras compañías; los márgenes de refinería y de mercado; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros entes reguladores, incluidas, entre otras, aumentos de los impuestos o acceso restringido a los mercados; los cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en las secciones "Declaración cautelar con respecto a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidas en el Formulario de información anual revisado de Parkland, con fecha 17 de marzo de 2022, y en las secciones "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidas en la Discusión y análisis de la administración sobre el primer trimestre de 2022, con fecha 4 de mayo de 2022, cada uno de ellos archivado en SEDAR y disponible en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca.

Consultas de los inversionistas: Valerie Roberts, directora de Relaciones con Inversionistas, 403-956-9282, [email protected]. Consultas de los medios: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected].

FUENTE Parkland Corporation

