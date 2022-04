PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore: pierwszy w Singapurze hotel - ogród; wdraża długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju poprzez ekologiczne innowacje

W ramach długofalowego zaangażowania w zrównoważony rozwój i budowę przedsiębiorstwa hotel konsekwentnie wprowadza zrównoważone praktyki w szerokim spektrum swojej działalności. Przyjmując podejście „rewitalizacji" w celu podniesienia wartości istniejących aktywów, zamiast zburzenia i odbudowy budynku podczas wartej 45 milionów dolarów singapurskich modernizacji obiektu w 2020 r. hotel zachował kultową konstrukcję zaprojektowaną przez architekta John Portman, unikając tym samym konieczności emisji ponad 51 300 ton metrycznych dwutlenku węgla, co odpowiada wycięciu 8,7 mln drzew.

Gospodarka energetyczna i wodna – w ramach usprawnień w zarządzaniu energią czujniki ruchu w pokojach gościnnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych wyłączają oświetlenie i klimatyzację, gdy goście są nieobecni. Niedawno na terenie hotelu zamontowano również 210 paneli słonecznych, które generują ponad 350 kWh energii elektrycznej dziennie, a więc ilości wystarczającej do zasilenia 540 przeciętnych gospodarstw domowych w Singapurze przez jeden dzień. Całkowite zużycie energii zmniejszono obecnie o 1,4%. Przewidywany okres użytkowania paneli słonecznych wynosi 25 lat, co pozwoli zaoszczędzić 450 tys. dolarów singapurskich i pomoże sfinansować kolejne inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem. Hotel zamontował również głowice prysznicowe o niskim przepływie, które zmniejszają zużycie wody z 27 do 9 litrów na minutę.

Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych – wewnętrzny system filtracji wody wyeliminował potrzebę stosowania wody butelkowanej, ograniczając emisję dwutlenku węgla związaną z produkcją i późniejszym przetwarzaniem odpadów z ponad 360 tys. plastikowych butelek rocznie. Słomki, pojemniki i sztućce wykorzystywane do jedzenia na wynos zostały zastąpione alternatywnymi produktami ulegającymi biodegradacji.

Gospodarka odpadami spożywczymi – Dokładniejsze planowanie posiłków, z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, pomaga zmniejszyć marnotrawienie żywności w hotelu o blisko 72%. Hotel zawsze stara się oferować warzywa sezonowe, tak aby mogły one pochodzić z upraw na Miejskiej Farmie lub przynajmniej być pozyskiwane od lokalnych dostawców.

Odpady żywnościowe są często poddawane recyklingowi lub maksymalizuje się wykorzystanie każdej części żywności. Na przykład w hotelowej restauracji Peppermint szefowie kuchni wykorzystują okrawki wołowiny z różnych dań z wołowiny do przygotowania makaronu Shredded Beef Ragu. Jeszcze jednym składnikiem, który hotel poddaje recyklingowi, jest skórka arbuza – białe części skórki są używane jak warzywo do dań typu stir-fried (mieszaj i smaż). Hotel posiada również niedawno zainstalowane energooszczędne komory fermentacyjne, które w sposób przyjazny dla środowiska rozkładają odpady spożywcze na płyn, który można bezpiecznie odprowadzić do kanalizacji.

Miejska Farma – W hotelu znajduje się jedna z największych farm miejskich w centralnej dzielnicy biznesowej Singapuru, na której uprawia się ponad 60 odmian warzyw, ziół i jadalnych kwiatów, które stanowią podstawę realizowanych przez hotel koncepcji „z gospodarstwa na stół", „z gospodarstwa do baru" i „z gospodarstwa do spa". Zużyte ziarna kawy są przetwarzane i wykorzystywane tam jako kompost.

Jak dotąd PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore został wyróżniony podczas konkurus World Travel Mart World Responsible Tourism Awards 2021 srebrną nagrodą w kategorii „Ograniczenie ilości odpadów plastikowych w środowisku" oraz zdobył nagrodę „Najlepszego zrównoważonego hotelu 2021" przyznawaną przez Savour BlackBookAsia Awards 2021.

Melvin Lim, dyrektor generalny PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, powiedział: „Wraz ze wzrostem zainteresowania kwestią zmian klimatycznych i świadomości wpływu biznesu na środowisko naturalne rośnie świadomość konieczności przyjęcia polityki ograniczenia tego wpływu. Zrównoważony rozwój jest obowiązkiem każdego z nas, dlatego wprowadzanie proekologicznych innowacji stanowi podstawę ekologicznych wartości, jakie przyświecają naszemu hotelowi. Zrównoważony rozwój jest najlepszym rozwiązaniem dla naszej planety, a nasi goście coraz częściej wymagają od nas wysokiego poziomu zaangażowania w tym obszarze."

Rabat klubowy

Zapraszamy wszystkich ekologicznych podróżników do skorzystania z 30% obniżki ceny naszych pokoi COLLECTION Club na pobyty w dni powszednie. Pokoje te, usytuowane na najwyższych piętrach hotelu, zapewniają wspaniałe widoki na miasto lub zatokę Marina Bay. Rezerwacja pod adresem https://panpacific.co/3pCJ711.

