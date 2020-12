Parlacom anuncia parceria com a Algar Telecom

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Parlacom, uma das primeiras provedoras de solução IoT/M2M comunica sua parceria com a Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do grupo Algar. Isso se traduz em mais soluções e oportunidades para os clientes em todo o Brasil.

Há 66 anos no mercado, a Algar Telecom se destaca por sua qualidade e confiabilidade. Com escritórios nas principais cidades do Brasil, oferece atendimento 100% consultivo e soluções de Voz, Dados, Internet, TI e Infra, Outsourcing e Videoconferência. Por meio dessa parceria, a Parlacom comercializa o portfólio de TI da Algar Telecom para clientes do B2B.

Os resultados alcançados abrem caminho para a expansão com foco exclusivo no atendimento B2B, ampliando o leque de produtos a plataforma de gestão de ativos e serviços oferecidos.

Outro ponto importante é a identificação com os valores do grupo Algar. O lema "Gente servindo Gente" demonstra a importância do cliente para a empresa. O atendimento é feito por consultores especializados que desejam entender as necessidades de cada cliente que sempre podem contar com um profissional capacitado para garantir a melhor solução.

"Como resultado dessa parceria, vamos entregar soluções completas, mais agilidade e eficiência operacional para garantir o melhor da tecnologia, além de apontar novidades e tendências no setor para que nossos clientes tenham sempre o que há de mais inovador para apoiar e alavancar seus negócios. Estamos analisando o mercado para pensar em novas estratégias que possam apoiar o futuro do ecossistema corporativo como um todo", destaca o CEO da empresa, Clovis Lacerda.

A ideia é aprimorar e desenvolver soluções para auxiliar empresas que estão passando pela transformação digital. Desse modo, essa parceria traz a qualidade da empresa do grupo Algar, agregando valor para a Parlacom, que conta com o apoio do setor de pré-vendas na construção de propostas e no desenvolvimento de projetos para os clientes.

Sobre a Parlacom

A Parlacom, é uma das maiores empresas de Tecnologia para TI e Telecom no processamento de transações de M2M e IoT do Brasil e no exterior. A Parlacom está integrada com todas as operadoras brasileiras, processando mais de 3 milhões de dispositivos móveis para milhares de empresas, além de total integração de suas plataformas com sistemas ligados por meio de sua extensa biblioteca de APIs.

www.parlacom.net.br

Contato: Sandro Tamman, Diretor Executivo [email protected]

Whatsapp SP: +55 11 996754948

Whatsapp EUA: +1 5712439970

FONTE Parlacom

Related Links

http://www.parlacom.net.br



SOURCE Parlacom