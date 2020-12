Parlacom é a alternativa ideal para reduzir custos com Telecom

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Parlacom, provedora de soluções de IoT e M2M, disponibiliza ao mercado o módulo de Gestão de Telecom. Com ele, é possível reduzir custos nas faturas com as operadoras, ter margem de lucro otimizada, assim evitando gastos com ativos inexistentes.

A gestão inadequada dos recursos de Telecom leva a contratos mal negociados e em desacordo com o perfil de uso da empresa. Outra consequência negativa são os desperdícios causados pela falta de controle dos ativos.

Em tempos em que cortar gastos é importante para o desenvolvimento do negócio, a Gestão de Telecom é fundamental para evitar problemas de cobranças indevidas em contas, multas e cortes por atrasos em pagamentos, ofertas que não são cumpridas pelas operadoras, esforço este que causa perda de tempo ao negociar e contestar valores e tarifas com operadoras.

Segundo dados da Anatel, foram registradas, no último ano, mais de 3 milhões de reclamações contra as prestadoras de telecomunicações. Ainda segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, o setor mais reclamado no último ano foi justamente o de operadoras de telecomunicações, com 37%, sendo que cobranças e contestações foram os maiores problemas apresentados, responsáveis por quase 50% das reclamações de todos os setores.

"Com a auditoria de contas, conseguimos identificar erros contratuais em contas de telefonia. As cobranças indevidas são uma das maiores reclamações destes clientes, que conseguiram economizar com seus serviços de telecomunicação até 20% com uma Gestão de Telecom efetiva. Sabemos da real necessidade das empresas, principalmente no cenário atual em que reduzir custos é uma questão de sobrevivência" diz o CEO da Parlacom, Clóvis Lacerda

Diante disso, a Parlacom oferece mecanismos de controle para prevenir e atuar em cima de falhas que possam atrapalhar o processo e gerar cobranças indevidas.

Sobre a Parlacom

A Parlacom, é uma das maiores empresas de Tecnologia para TI e Telecom no processamento de transações de M2M e IoT do Brasil e no exterior. A Parlacom está integrada com todas as operadoras brasileiras, processando mais de 3 milhões de dispositivos móveis para milhares de empresas, além de total integração de suas plataformas com sistemas ligados por meio de sua extensa biblioteca de APIs.

