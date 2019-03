Parlacom lança apps em nova versão para M2M e IoT

SÃO PAULO, 12 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Parlacom lançou as mais recentes versões dos aplicativos M2M e IoT para Iphone e Android. Dentre inúmeras novidades, os aplicativos têm suporte para dispositivos IoT, onde toda a monitoração e "analytics" são fornecidos em tempo real na tela do celular.

Além das atuais funcionalidades para simcards M2M de todas as operadoras GSM no mercado, os apps contam com recursos avançados de leitor de código de barras e de GPS interno, transformando o aparelho celular em um dispositivo rastreado em tempo real. Com essas funcionalidades de mobilidade, abrem-se diversas possibilidades em automação de pessoal de campo, como equipe de vendas ou equipes de suporte técnico/operacional, com atividades acompanhadas em tempo real na central de logística da empresa.

Segundo Sandro Tamman, Diretor Executivo da Parlacom, "com essas novas versões dos nossos aplicativos, nossos clientes têm acesso total aos índices de performance mais críticos da operação, podendo tomar decisões importantes em tempo real".

Como um dos grandes diferenciais, o acesso a essas funcionalidades também pode ser feito por meio de tablets ou até mesmo do próprio desktop, em um ambiente responsivo e universalmente compatível com qualquer terminal de computador. Com isso, a experiência do usuário é a mesma, independente do modo de acesso aos recursos, em especial aos gráficos de estatística, analytics e KPIs (Key Performance Indicators).

Uma das funcionalidades mais procuradas no mercado é a capacidade de se gerar versões específicas para cada cliente, com marca e nome próprios. Essa tem sido a filosofia de design das soluções da Parlacom: Plataformas ricas em APIs para integração, soluções multiempresas, multiusuário em multihierarquia, e a capacidade de "white label" todas as soluções para o cliente final.

Ambas as versões estão disponíveis no Google Play (versão Android) e Apple Store (Iphone), bastando pesquisar pela palavra-chave "Parlacom".

Sobre a Parlacom

A Parlacom, uma das maiores empresas de M2M no Brasil, oferece soluções globais de M2M e IoT para companhias de tecnologia. Sua plataforma está integrada com todas as operadoras brasileiras, processando mais de 1 milhão de simcards para centenas de empresas no Brasil e no exterior. Mais informações disponíveis em www.parlacom.net.br.

Contato: Sandro Tamman, Diretor Executivo pr@parlacom.net - 081-999660272.

