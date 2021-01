Parlacom lança ferramenta de AI (Inteligência Artificial) para autogestão de simcards

SÃO PAULO, 5 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Parlacom, provedora de soluções de IoT e M2M, lança no mercado o aplicativo "Doutor SIM". Com ele, o usuário de simcard de dados tem uma ferramenta de autogestão de diagnóstico de problemas, execução automatizada de correções e escalamento para operadoras.

Utilizando processos de análise de Big Data e lógica de Inteligência Artificial, o Doutor SIM agiliza a resolução de diversos problemas, bastando o cliente informar a linha sendo analisada. A ferramenta está disponível tanto em versão web, mobile, bem como, principalmente, em WhatsApp interativo com um chatbot dedicado ao Doutor SIM.

Simplificar e agilizar tarefas são ações que impactam o crescimento e sustentabilidade do negócio. O Doutor SIM é fundamental para evitar prolongamento de falhas e, proativamente, identificar problemas antes que eles aconteçam. Como consequência, a empresa realiza as ações corretivas necessárias, antes que o cliente final perceba qualquer falha mais grave.

Segundo os maiores clientes de M2M, especialmente empresas de rastreamento veicular e fintechs de meios de pagamento, os problemas mais frequentes de atendimento ao usuário final são as ativações e validação das primeiras conexões de simcards. Em 2020, estes foram os maiores problemas apresentados, responsáveis por quase 50% das reclamações de todos os setores.

"Com o imenso volume de milhões de registros de conexões que a Parlacom processa mensalmente, através de gestão de Big Data, em especial Inteligência Artificial e Machine Learning, conseguimos identificar erros e tendências de comportamento de simcards de um determinado cliente, não apenas fazendo correlação com simcards da própria base como correlação com outros simcards do mesmo segmento de mercado. Tudo é realizado com total privacidade e respeito à LGPD. Sabemos da real necessidade das empresas em reduzir custos com a operação e agilizar o suporte ao usuário final. Isso é fundamental no cenário atual em que reduzir custos é uma questão de competitividade" diz o CEO da Parlacom, Clóvis Lacerda.

A Parlacom é uma das maiores empresas de Tecnologia para TI e Telecom no processamento de transações de M2M e IoT do Brasil e no exterior. A Parlacom está integrada com todas as operadoras brasileiras, processando milhões de dispositivos móveis para milhares de empresas, além de total integração de suas plataformas com sistemas ligados por meio de sua extensa biblioteca de APIs.

www.parlacom.net.br

FONTE Parlacom

