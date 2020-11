Parlacom lança modulo de Gestão de Pagamentos

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Parlacom apresenta ao mercado o módulo de gestão de pagamentos, o Parlapay. É uma completa solução para automação e gestão de cobranças de serviços pontuais ou recorrentes, nas modalidades cartão de crédito e boleto bancário. O lançamento do módulo marca mais uma importante iniciativa da Parlacom como provedora e integradora de soluções, complementando a bem sucedida plataforma de gestão de ativos e serviços há 10 anos oferecida para empresas do segmento de Tecnologia. Agora, expande o leque de oportunidades para todo o Mercado B2B e B2C onde o controle de pagamentos são uma dor de cabeça para prestadores de serviços de todos os segmentos.

O Parlapay é de fácil implementação, seguindo modelo 100% baseado em nuvem e com consumo de APIs. Modelos estatísticos permitem que empresas tenham acesso a diversos relatórios, permitindo análises e tomadas de decisão com foco na redução da inadimplência e melhoria do fluxo de caixa. O Parlapay permite o envio de notificações aos seus clientes de forma rápida e automática por e-mail, ou utilizar as APIs existentes para integrar em seus sistemas legados.

"O Parlapay permite que nossos clientes tenham uma ferramenta robusta para desenvolvimento através de APIs. Vem na hora certa em apoio ao mercado, fazendo com que diversos segmentos se beneficiem ao ter uma solução eficaz oferecida pela Parlacom. Conhecemos a relevância do setor financeiro para a sustentabilidade dos negócios, e o nosso modulo foi desenvolvido para prover uma solução que atue de forma rápida, segura e que automatize os processos de gestão de cobrança." diz o CEO da Parlacom, Clovis Lacerda.

O Parlapay tem certificação PCI Compliance, seguindo todas as exigências de segurança da indústria financeira. Os dados são criptografados e arquivados em servidores seguros, protegidos em redes isoladas por firewall. Tudo isso para aumentar a segurança e oferecer o método mais eficaz de seguro de pagamentos para nossos clientes.

Sobre a Parlacom

Uma das maiores empresas de Tecnologia de M2M e IoT do Brasil, a Parlacom está integrada com todas as operadoras brasileiras, processando mais de 3 milhões de dispositivos móveis para milhares de empresas no Brasil e no exterior, além de total integração com sistemas legados por meio de sua extensa biblioteca de APIs.

