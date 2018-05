Parlacom lança novos serviços de segurança para empresas de Meios de Pagamento

Um dos maiores desafios do mercado está na capacidade de oferecer novos mecanismos de segurança aliados à agilidade de sistemas operando na nuvem e, consequentemente, eliminando-se altos custos de infraestrutura. O Banco Central do Brasil acaba de publicar a Resolução nº 4.658, que "Dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem".

Segundo Clóvis Lacerda, CEO da Parlacom, "as empresas de meios de pagamento e fintechs podem rapidamente ampliar a oferta de serviços com mais agilidade, segurança e custos bem menores, já que, com a Parlacom, não precisarão de infraestrutura complexa, reduzindo drasticamente seu ROI".

Essa tem sido uma demanda crescente em um mercado cada vez mais competitivo, onde start-ups estão causando forte quebra dos modelos mais tradicionais da indústria.

A TRANSACT 2018 em Las Vegas mostrou o caminho irreversível da indústria na busca por mecanismos seguros e protegidos, onde "tokenização" e blockchain estão na vanguarda dos debates entre os especialistas. A virtualização desse ecossistema de meios de pagamento será a resposta à demanda de um mercado cada vez mais complexo, onde velocidade de implantação, custos mais baixos e rápido ROI farão a diferença competitiva.

Sobre a Parlacom

Parlacom, uma das maiores empresas de M2M no Brasil, oferece soluções globais de M2M e IoT para empresas de tecnologia. Sua plataforma é integrada com todas as operadoras brasileiras, processando mais de 1 milhão de simcards de centenas de empresas no Brasil e exterior.

Contato:

Sandro Tamman, Diretor Executivo

pr@parlacom.net

81-999660272

Sobre a TRANSACT

Feira e congresso promovidos pela ETA, a mais importante organização global na indústria de meios de pagamento

FONTE Parlacom

SOURCE Parlacom

Related Links

http://m2m.parlacom.net