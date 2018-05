Parlacom patrocina e participa do Congresso "Tudo sobre IoT"

Data Analytics é uma série de ferramentas usadas para extrair lógica significativa de uma massa enorme de dados. Estes resultados vem geralmente na forma de tendências, padrões e estatísticas que auxiliam empresas em tomadas de decisões estratégicas. Com Data Analytics em IoT, empresas farão uso efetivo de seu volume de dados capturados por milhares de dispositivos, a cada segundo.

Segundo Sandro Tamman, Diretor Executivo da Parlacom e palestrante no Congresso, "Anaytics em IoT permitirá que as empresas conheçam mais sobre as preferências e escolhas do cliente, permitindo o desenvolvimento de serviços e ofertas de acordo com demandas e expectativas, resultando em melhor lucratividade. Ao oferecer melhores serviços, as empresas aumentam a capacidade de obter uma vantagem competitiva no mercado. A Parlacom se posiciona como o parceiro ideal no fornecimento de recursos avançados em IoT".

Segundo Thelma Troise, idealizadora do "Tudo Sobre IoT", "O sucesso do IoT está em Analytics. Dados não trabalhados são lixos digitais sem utilidade, se não forem processados estatisticamente. O sucesso das aplicações de IoT é trabalhar com Analytics para converter os dados coletados em informações úteis e, aos poucos, evoluir para que as máquinas comecem a ter autonomia na decisão."

Sobre a Parlacom

Parlacom, uma das maiores empresas de M2M no Brasil, oferece soluções globais de M2M e IoT para empresas de tecnologia. Sua plataforma é integrada com todas as operadoras brasileiras, processando mais de 1 milhão de simcards de centenas de empresas no Brasil e exterior. www.parlacom.net.br

Contato: Sandro Tamman, Diretor Executivo pr@parlacom.net, 81-999660272.

Sobre o Congresso do "Tudo sobre IoT"

O Congresso tem como objetivo principal potencializar as oportunidades da "Internet das Coisas", posicionando o país com uma referência para a America Latina, atraindo a atenção de profissionais e empresas para que a economia do Brasil tenha participação significativa nos bilhões de dólares que serão gerados nos próximos 3 anos.

Contato: Thelma Troise - contato@tudosobreiot.com.br

FONTE Parlacom

