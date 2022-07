Parlacom vai à LoRaWAN ® World Expo, em Paris, reforçar parcerias comerciais e somar novas tecnologias às suas soluções em conectividades

No encontro internacional, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de julho, a Parlacom vai estar ao lado de parceiros internacionais para agregar novas oportunidades de negócios ao mercado brasileiro

SÃO PAULO e CHARLOTTE, N.C., 5 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Acontece neste início de julho em Paris, na França, nos dias 6 e 7 de julho, a LoRaWAN ® World Expo, que reúne líderes do setor de todo o mundo, como empresas, fabricantes de dispositivos, integradores de sistemas, distribuidores, desenvolvedores e provedores de soluções. A Parlacom e a LeadingQuest estarão presentes representadas pelo seu CEO, Clovis Lacerda, com foco em ampliar a cadeia de soluções e serviços do segmento por meio do fortalecimento de oportunidades de negócios e buscar novas tecnologias junto a parceiros internacionais.

Clovis Lacerda destaca que o LoRaWAN ® World Expo é uma oportunidade para toda a cadeia LoRaWAN mostrar a sua versatilidade e o poder do LoRa como uma das soluções LPWA mais completas e consolidadas existentes atualmente. "A Parlacom vai participar para estar em contato com os nossos principais parceiros e clientes, e abordando a diversidade de tecnologias para o ecossistema mundial em torno do LoRaWAN, além de agregarmos novas oportunidades de soluções para apresentarmos ao mercado brasileiro", afirma.

Pioneira no desenvolvimento de sistemas de gerência de dados e tarifação em rede LoRaWan, a Parlacom disponibiliza a Plataforma Parla M2M e IoT para gerenciamento de conectividade, dados, analytics e tarifação (módulo ERP), que são customizadas e 100% white label para que empresas acelerem o tempo de entrada no mercado, a inteligência dos seus negócios e a rentabilidade em seus projetos. "Nossos clientes ficam surpresos pela nossa capacidade de, em apenas 45 dias, colocar em operação com segurança sua rede privada e serviços IoT de valor agregado", afirma Thelma Troise, Diretora Comercial.

Sobre a Parlacom

A Parlacom é líder e pioneira em soluções integradas de M2M e IoT. Simplificamos e tornamos lucrativo aquilo que é complexo. Nossa plataforma universaliza tudo de telecomunicações em um único lugar. Serviços de M2M, IoT, telefonia, voz e dados, independente da diversidade de fornecedores e tecnologias distintas. Como seu parceiro de tecnologia, sabemos o que mais importa para seus negócios, passando por gestão financeira com faturamento, controle e otimização de estoque, gestão de telecom. Nosso ROI é imediato e, como resultado, nossos clientes no Brasil e exterior estão conosco há muitos anos. Saiba mais sobre a Parlacom: https://m2m.parlacom.net/

Sobre a LoRaWAN ® World Expo

Reunindo todo ecossistema global do segmento de LoRaWAN, o evento visa a proporcionar novas parcerias, criando oportunidades de negócios durante a exposição, e a revelar formas de aprimoramento das soluções em IoT. Na edição deste ano, serão mais de 75 expositores de todo o mundo e 2 mil participantes, que além da exposição e as oportunidades de networking, ainda irão contar com uma agenda completa de painéis técnicos relacionados ao universo LoRaWAN e demonstrações práticas de aplicações dessa cadeia de soluções.

FONTE Parlacom

