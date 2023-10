Parque das Neblinas completa 19 anos de transformação e conservação

A reserva protege 1.330 espécies da biodiversidade e tem importante papel como zona de amortecimento da Serra do Mar

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Há 19 anos, em outubro de 2004, o Parque das Neblinas, reserva da Suzano e gerida pelo Instituto Ecofuturo, era oficialmente inaugurado. Com 7 mil hectares em diferentes estágios de regeneração, o Parque é hoje uma das Unidades de Conservação privadas com o maior número de espécies registradas no bioma Mata Atlântica: são 1.330 espécies de fauna e flora e é um rico campo de estudos a ser explorado.

A história de transformação do território, onde a reserva foi implantada, começa muito antes da sua inauguração: a área teve sua vegetação desmatada pela indústria siderúrgica, nas décadas de 1940 e 1950, para produção de carvão. Depois, no lugar da mata nativa, eucaliptos foram plantados para o mesmo fim. O futuro do local foi mudado quando a Suzano identificou, na década de 1990, seu potencial para ser uma unidade de conservação.

Ao longo de duas décadas, o Instituto Ecofuturo transformou uma área degradada em uma das maiores reservas privadas da Mata Atlântica no Brasil. Além de ter tornado o local um grande "laboratório" para estratégias de restauração e conservação ambiental, com programas de educação ambiental, pesquisa científica, manejo sustentável, ecoturismo e envolvimento comunitário.

A importância dessa conexão com a comunidade é evidente na composição da equipe, que inclui monitores e empresas locais que operam dentro da reserva. Iniciativas como o projeto Oficinas de Manejo, desenvolvido com proprietários rurais do entorno da reserva, e o programa Meu Ambiente, que já formou mais de 300 educadores e impactou mais de 9 mil alunos da rede pública de ensino da região.

Paulo Groke, diretor do Ecofuturo, enfatiza: "A região da Serra do Mar, no estado de São Paulo, concentra o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do País e é neste contexto em que está localizado o Parque das Neblinas. Por essa localização estratégica, o Parque desempenha importante papel para a proteção dos recursos hídricos da bacia do rio Itatinga e do Alto Tietê, e funciona como zona de amortecimento para o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do País, o Parque Estadual da Serra do Mar de São Paulo (PESM) e a Serra de Paranapiacaba".

O Parque das Neblinas é o projeto físico de sustentabilidade mais longevo da Suzano e demonstra o pioneirismo da empresa no compromisso com a conservação de áreas naturais. É responsável por conservar a fauna e flora da região, colaborando para o conhecimento sobre o meio ambiente, fomentando pesquisas científicas e idealizando projetos de sustentabilidade junto ao Instituto Ecofuturo.

Acesse o site para conhecer mais sobre a história do Parque: http://www.ecofuturo.org.br/blog/projeto/parque-das-neblinas/nossa-visao/

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

Planin – Assessoria de Imprensa da Suzano

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe – www.planin.com

Contato: Eduarda Lopes, Thallyta Nunes e Lethicia Almeida

[email protected] - Tel.: (11) 2138-8949

Contato: +55 11 96931-9384, Telefone: (11) 2138-8900, E-mail: [email protected]

FONTE Ecofuturo Institute

SOURCE Ecofuturo Institute