Parque das Neblinas participa pela segunda vez da campanha Um Dia No Parque

A campanha incentiva a visitação em Unidades de Conservação e o bem-estar que o contato com a natureza oferece

SÃO PAULO, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Pela segunda vez, o Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo, participa da campanha "Um dia no Parque", promovida pela Coalização Pró-UCs (Pró Unidades de Conservação da Natureza). A iniciativa acontece no próximo dia 23 e tem como objetivo incentivar a visitação em áreas naturais. Neste ano, o tema "É hora de cuidar do lar" é uma continuidade à última edição e espera levar mais de 100 mil pessoas para o turismo em Unidades de Conservação no dia da campanha.

No Parque, o foco é na aproximação das crianças com o ambiente natural e, por isso, além das atividades de ecoturismo tradicionais - como canoagem, cicloturismo, trilhas autoguiadas e monitoradas -, haverá uma programação especial que inclui oficina de fotografia, contação de histórias e brincadeiras tradicionais na natureza.

A oficina de fotografia com celular será ministrada pela Eliza Carneiro, fotógrafa parceira do Instituto. Com a atividade, as crianças poderão exercitar seu olhar para o ambiente natural e suas surpresas. Já a contação de histórias ficará por conta de Fabio Lisboa, que promete envolver imaginação e criatividade em uma imersão no ambiente natural.

O dia também contará com nossos monitores para promover algumas atividades com e na natureza, como corda, amarelinha, plantio de mudas e confecção de bombas de sementes, além da participação do Grupo Escoteiro de Taiaçupeba, que interagirá com os visitantes com atividades desenvolvidas pelo próprio coletivo.

"Participar desta campanha é uma forma de endossar um movimento que busca cada vez mais a reconexão entre o ser humano e a natureza. É possível transformar uma experiência de ecoturismo em educação ambiental e sensibilização, incentivando o cuidado com o ambiente natural" afirma Cleia Araujo, analista de sustentabilidade do Instituto.

O Parque das Neblinas é uma reserva ambiental de 7 mil hectares de Mata Atlântica, localizada nos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, estado de São Paulo – cerca de 100km da capital. O ecoturismo no Parque tem como característica a sensibilização ambiental e a imersão na floresta nativa. Para melhorar a experiência, o espaço oferece um espaço para café e almoço com um cardápio que valoriza frutos típicos do bioma.

Confira a programação completa:

Oficina de fotografia + trilhas autoguiadas – R$ 80 por pessoa: o pacote contempla uma oficina de fotografia na natureza com o celular voltada a crianças a partir dos 7 anos, acompanhadas por um responsável e inclui o percurso de até seis trilhas.

Trilhas autoguiadas – R$ 45 por pessoa: em um percurso de até seis trilhas, quase todas margeando o rio Itatinga, é possível observar a rica biodiversidade da Mata Atlântica, como aves, micro-orquídeas, pegadas e vestígios de animais silvestres. Nível: fácil – 300 m a 8 km

Trilha do mirante – R$ 70 por pessoa: a trilha se inicia por um antigo carreador e adentra pela mata nativa, com muitas samambaias e micro-orquídeas pelo caminho. O fim do circuito é a represa do rio Itatinga, onde é possível avistar o litoral. Possui trecho íngreme de 600m, sendo descida na ida e subida na volta. Não recomendamos para crianças, pessoas com dificuldades de locomoção ou que não estejam acostumadas com a prática de atividades físicas. Nível: médio – 11 km ida e volta.

Trilha da pedra riscada – R$ 70 por pessoa: um antigo carreador, do período em que ainda havia cultivo de eucaliptos na área, que proporciona o avistamento de nascentes, micro-orquídeas, bromélias e pegadas de animais. Os primeiros 5km dão acesso à Cachoeira da pedra riscada que possui uma pequena queda d'água e um remanso para nadar. É necessário cruzar o rio Itatinga duas vezes e, em um destes pontos, é possível ver vestígios de uma antiga ponte de concreto caída. Nível: médio – 10 km ida e volta.

Canoagem percurso leve – R$ 30: ao contratar a autoguiada, é possível também incluir o percurso de 1 km no cristalino rio Itatinga, feito em caiaques duplos. Permite a contemplação da floresta por outro ângulo, além de proporcionar diversão e relaxamento. A atividade é recomendada para adultos e crianças a partir de seis anos, e deve ser contratada no dia diretamente com nosso parceiro local. Nível: fácil – 1km. A canoagem é contratada diretamente com o operador na data da visita.

Cicloturismo - R$ 45 por pessoa: o visitante pode trazer sua própria bicicleta e equipamento de proteção, e aproveitar o dia pedalando pelas estradas do Parque. É possível acessar a área de banho do rio Itatinga. A atividade é recomendada para todas as idades e o uso de capacetes é obrigatório. Nível: fácil.

Contação de histórias e brincadeiras tradicionais: oferecidas gratuitamente a todos os visitantes.

A Coalizão Pró-Unidades de Conservação é um grupo de instituições que se propõe a congregar empresas e organizações da sociedade civil comprometidas com a valorização e a defesa das Unidades de Conservação da Natureza. Integram a Coalizão: Rede Pró UC – Rede Nacional Pró Unidades de Conservação, Fundação SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional – CI Brasil, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, Instituto Semeia, WWF-Brasil, The Nature Conservancy - TNC Brasil, Imazon – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas e a UICN-Brasil – União Internacional para a Conservação da Natureza.

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

