Parsable recauda US$ 60 millones, llevando el financiamiento total a US$ 133 millones para acelerar el trabajo conectado a escala empresarial

SAN FRANCISCO, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Parsable, la empresa de la Plataforma del Trabajador Conectado™ , anunció hoy que ha recaudado US$ 60 millones en la ronda de financiamiento de la Serie D. Con este nuevo financiamiento, Parsable podrá acelerar su crecimiento en Asia, la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y América Latina; invertir en su red de socios e integraciones mundiales en rápida expansión; y profundizar aún más en la fortaleza empresarial y las capacidades de su plataforma, con el objetivo final de aumentar la seguridad, la productividad y la producción de calidad para los trabajadores industriales esenciales de primera línea.

Los nuevos inversionistas Activate Capital y Glade Brook Capital Partners codirigieron la ronda. También participaron nuevos inversionistas como Alumni Ventures Group, Cisco Investments, Downing Ventures, Evolv Ventures y Princeville Capital. La ronda también incluye un amplio apoyo de inversionistas financieros existentes como Lightspeed Venture Partners, Future Fund y B37 Ventures, así como las continuas inversiones estratégicas de los grupos de inversión de Honeywell y Saudi Aramco Energy Ventures. Esta última ronda eleva el financiamiento total de Parsable hasta la fecha a más de US$ 133 millones.

Este nivel de inversión es un testimonio de la oportunidad de mercado y una validación de que el enfoque de la plataforma de Parsable, altamente segura y a escala empresarial, es lo que el mercado desea en lugar de utilizar soluciones puntuales.

La Plataforma de Trabajador Conectado de Parsable proporciona herramientas digitales modernas que ayudan a conectar a los trabajadores de primera línea con los expertos, la información, los sistemas y las máquinas necesarios para impulsar la seguridad, la productividad y la calidad en las operaciones industriales y de fabricación a escala.

Entre los clientes de Parsable se encuentran empresas emblemáticas como Corteva Agriscience, Grupo Bimbo, Georgia-Pacific, Henkel, Shell, Suntory y Yara, además de muchos otros productores mundiales líderes en la fabricación de bienes de consumo envasados (CPG), papel y embalaje, transporte y energía. La Plataforma del Trabajador Conectado de Parsable se ha implementado a nivel mundial y ya tiene usuarios en más de 130 países, y está disponible en 14 idiomas.

"Parsable es una parte clave de nuestra iniciativa digital general y de nuestro plan estratégico para equipar a nuestros empleados con las tecnologías digitales adecuadas para desbloquear nuevos niveles de transparencia, coherencia y colaboración. A medida que la automatización industrial se vuelve más frecuente dentro de nuestro negocio, tener esa conexión perfecta entre nuestros trabajadores humanos, máquinas y sistemas es fundamental, y es aquí donde Parsable juega un papel de liderazgo", comentó Raúl Obregón, director de información y transformación de Grupo Bimbo.

La Plataforma de Trabajador Conectado de Parsable, la primera en su género, guía a los trabajadores de primera línea y sus actividades a través de procedimientos de trabajo estándar digitales y de medios enriquecidos, permite la colaboración remota y en tiempo real, y activa acciones automatizadas en sistemas y máquinas comerciales. Luego, las empresas pueden recopilar y analizar datos nuevos y poderosos sobre el trabajo en la primera línea, incluido el cumplimiento de los criterios de seguridad y calidad. Como resultado, las organizaciones pueden medir rápidamente y con mayor precisión la ejecución del trabajo, mejorar continuamente los procesos de trabajo y acelerar las eficiencias y la excelencia operacional en múltiples equipos y sitios a escala.

En el último año, Parsable ha expandido rápidamente su presencia y uso en todo el mundo, incluyendo:

Crecimiento mundial de usuarios registrados en 11 veces más que el año anterior.

180 % de crecimiento mundial anual en sitios implementados.

190 % de crecimiento mundial anual en casos de uso de seguridad implementados.

155 % de crecimiento mundial en procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad realizados por clientes de CPG entre marzo de 2020 y mayo de 2020, durante el pico inicial de la pandemia de la COVID-19.

"Activate se fundó en 2017 para invertir en empresas innovadoras que utilizan soluciones digitales para transformar la economía industrial en un futuro más conectado, inteligente y resiliente. Después de 18 meses de analizar el panorama de las plataformas digitales para procedimientos y para el 'trabajador conectado', identificamos a Parsable como el líder indiscutible del mercado", comentó David Lincoln, socio gerente de Activate Capital. "A medida que las empresas aceleran la adopción de la IIoT y la transformación digital, vemos a Parsable como el líder en operaciones conectadas e inteligentes. Estamos emocionados de unirnos al equipo y ser parte de su crecimiento". Lincoln se unirá a la junta directiva de Parsable.

"Glade Brook se complace en codirigir el financiamiento de la Serie D de Parsable. Parsable es el líder en SaaS, empoderando al trabajador conectado en entornos industriales y de fabricación", indicó Paul Hudson, socio fundador y director de inversiones de Glade Brook Capital Partners. "Creemos que Parsable está bien posicionado para crecer en una categoría que define el negocio de software y ofrecer un ROI extraordinario a sus clientes y socios". Hudson se unirá a la junta directiva de Parsable.

Lorrissa Horton, vicepresidenta y gerente general de WebEx Teams en Cisco, se unirá como observadora en la junta directiva de Parsable.

Garantizando la resiliencia a largo plazo de las cadenas de suministro mundiales

Más del 48 % de los encuestados en una encuesta reciente del Foro Económico Mundial ( WEF ) realizada a los principales expertos en riesgo del mundo, dijeron estar preocupados por una interrupción de las cadenas de suministro mundiales como resultado de la pandemia de salud. Otro informe del WEF afirma que la crisis de la COVID-19 ha afectado a más del 75 % de la producción manufacturera mundial. Parsable es miembro del WEF y participante activo de su plataforma "Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production Platform" (Modelando el futuro de la plataforma de fabricación y producción avanzada).

"A pesar de estos tiempos de incertidumbre, lograr este nivel de financiamiento demuestra que las empresas con visión de futuro y la comunidad inversora son optimistas sobre la importancia de los trabajadores industriales humanos en la economía mundial. Empoderar a los trabajadores de primera línea con herramientas digitales modernas, accesibles pero poderosas para aumentar la seguridad, el rendimiento y la calidad es esencial para la resiliencia y flexibilidad a largo plazo de nuestras cadenas de suministro", enfatizó Lawrence Whittle, director ejecutivo de Parsable.

Whittle continuó: "Los sistemas heredados y las soluciones puntuales simplemente no están diseñadas para el tipo de agilidad y escala que ahora se necesita para lograr la excelencia operativa. La Plataforma de Trabajador Conectado de Parsable cumple todos los requisitos de flexibilidad, exhaustividad, facilidad de uso y rapidez en la obtención de valor, y estamos entusiasmados con este próximo nivel de crecimiento mundial masivo".

"Estamos en un punto de inflexión en la digitalización de la cadena de suministro y los procesos de fabricación. Estos tiempos sin precedentes han acelerado el surgimiento de una nueva 'normalidad' que prioriza lo digital. Al conectar su Plataforma de Trabajador Conectado a Microsoft Teams, Parsable ha redefinido la forma en que las empresas industriales mundiales y los equipos de primera línea trabajan juntos y aprovechan los datos en toda la cadena de suministro", indicó Çağlayan Arkan, vicepresidente de fabricación de Microsoft. El Conector para Trabajo de Primera Línea de Parsable para Microsoft Teams permite la colaboración entre los usuarios de Microsoft Teams y los trabajadores industriales en la planta de fabricación o en el campo, permitiéndoles acceder fácilmente y compartir la información que necesitan para hacer bien su trabajo.

Para obtener más información sobre Parsable, visite https://www.parsable.com/es/bienvenidos .

Acerca de Parsable

Parsable (www.parsable.com) ayuda a las empresas industriales más grandes del mundo a hacer bien su trabajo, en todo momento. La Plataforma de Trabajador Conectado de Parsable permite a los empleados realizar su trabajo de manera colaborativa utilizando instrucciones de trabajo digitales y sin papel en dispositivos móviles. Además de medir cada paso y acción, los trabajadores pueden plantear problemas y brindar comentarios en tiempo real para que cada proceso se analice y mejore rápidamente. Con Parsable, las empresas obtienen una visibilidad sin precedentes de sus operaciones, descubren datos detallados sobre sus procesos de trabajo para una mejora continua, atrayendo nuevos talentos expertos en tecnología. Miembro del Foro Económico Mundial (WEF), Parsable tiene su sede en San Francisco y oficinas en América del Norte y Europa. Siga a la empresa en LinkedIn , Twitter ( @ParsableHQ ) y el blog de Parsable .

