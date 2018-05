Parsons fait l'acquisition de Polaris Alpha

Le savoir-faire de Parsons dans l'intelligence artificielle (IA), le renseignement d'origine électromagnétique et l'analytique des données, qui intervient dans des missions de cybersécurité défensives et offensives, sera renforcé grâce à l'intégration des technologies de Polaris Alpha pour l'apprentissage automatique, l'analytique de données, vidéo et multi-source et le raisonnement automatisé. Le portefeuille Polaris Alpha de technologies pour la guerre électromagnétique (EM), le renseignement d'origine électromagnétique (ROEM), la surveillance de l'espace et le commandement et contrôle (C2) multi-domaines renforcera sensiblement l'échelle et la portée des capacités de Parsons et de ses relations avec la clientèle. Les deux entreprises soutiennent la communauté du renseignement aux États-Unis, plusieurs agences du Département américain de la défense, le Département de la sécurité intérieure et d'autres agences fédérales, comme la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et le Département de la justice.

« L'acquisition de Polaris Alpha est la dernière étape transformative en date qui donne une nouvelle dimension à notre stratégie de solutions technologiques, à l'heure où les clients ont besoin de solutions évoluées pour réagir à des menaces en évolution rapide », explique Chuck Harrington, PDG de Parsons. « Avec l'intégration de Polaris Alpha au sein de Parsons, nous renforçons notre savoir-faire éprouvé dans l'intelligence artificielle et l'analytique de données grâce à de nouvelles technologies et solutions, pour lesquelles la demande est en croissance exponentielle ».

Polaris Alpha compte plus de 1 300 employés, dont près de 90 % ont fait l'objet d'une enquête de sécurité. La société a ses principaux bureaux à Colorado Springs (Colorado), Columbia (Maryland), Aberdeen (Maryland) et Fredericksburg (Virginie), et d'autres bureaux, des installations de recherche et développement, et des opérations de clientèle sur site dans plusieurs autres états américains et au Royaume-Uni.

« Les clients de Parsons et de Polaris, dont beaucoup sont communs aux deux sociétés, bénéficieront des technologies complémentaires existantes et de l'échelle accrue, permettant des solutions de bout en bout dans le cadre de notre vision partagée de prototypage rapide et de développement agile », explique Carey Smith, président de l'unité commerciale fédérale de Parsons. « Notre plan d'intégration pour les deux sociétés est simple : allier les capacités et les cultures de Parsons et de Polaris Alpha pour le bénéfice de nos clients et employés. Nous entendons bien continuer à attirer, perfectionner et retenir les meilleurs effectifs de notre secteur ».

Pour Peter Cannito, PDG de Polaris Alpha : « La combinaison de Polaris Alpha et de Parsons est la suite logique de notre stratégie visant à offrir des capacités techniques hautement différenciées pour les missions les plus critiques du gouvernement. Rejoindre Parsons renforce sensiblement notre accès à des nouveaux marchés, consolide notre capacité à offrir nos services à l'échelle, et offre à nos employés une occasion unique de continuer de jouer un rôle important dans une culture transformative et une organisation de tout premier plan. »

Polaris Alpha a été créée par la fusion d'Arlington Capital avec EOIR Technologies, Intelligent Software Solutions (ISS) et Proteus Technologies. En 2017, Intelesys et Solidyn ont été ajoutées, et en avril 2018, 4D a été acquise.

« Polaris Alpha a connu une croissance rapide sur le plan organique et avec des acquisitions stratégiques pour devenir un leader reconnu dans le domaine de l'espace et du cyberespace. La force de l'équipe d'encadrement de Polaris Alpha a permis à l'entreprise d'allier des capacités techniques de premier plan et une compréhension approfondie des missions de ses clients, tout en instaurant une culture forte et unifiée », explique Michael Lustbader, un associé gérant chez Arlington Capital. « Nous sommes impatients de voir bon nombre de nos principaux investissements dans les technologies et les infrastructures continuer de payer des dividendes sous la direction de Parsons. »

Pour David Wodlinger, un partenaire chez Arlington Capital : « Polaris Alpha occupe une position unique sur le marché, non seulement en élaborant et en développant de nouvelles technologies de pointe grâce à ses programmes de recherche et développement, mais également en faisant évoluer ces mêmes technologies pour prendre en charge les opérations les plus critiques menées par la communauté de la sécurité nationale dans les domaines émergents de la guerre. Nous sommes très heureux d'avoir joué un rôle dans cette stratégie, et nous pensons que l'échelle accrue de Parsons et son attachement aux mêmes clients permettront à l'entreprise de passer au niveau supérieur. »

Polaris Alpha fera désormais partie de l'unité commerciale fédérale de Parsons, qui est dirigée par Carey Smith. Baird a conseillé Parsons pour cet accord.

Parsons est un fournisseur de solutions numériques destinées principalement aux marchés de la défense, de la sécurité et des infrastructures. Avec près de 75 années d'expérience, Parsons est en position unique de proposer des solutions de technologie évoluée pour la sécurité cyber-physique, et d'autres services innovants aux agences fédérales, régionales et d'administrations locales, ainsi qu'à des clients industriels privés partout dans le monde. Pour plus d'informations sur Parsons, rendez-vous sur parsons.com, et suivez-nous sur Facebook , Twitter , LinkedIn et YouTube.

