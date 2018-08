Parsons lance une solution de protection des infrastructures critiques

Domain6 ™ intègre des technologies de protection cyber-physiques éprouvées

PASADENA, Californie, 11 août 2018 /PRNewswire/ -- Parsons a lancé aujourd'hui un portefeuille intégré de technologies et de services assurant la résilience des infrastructures critiques aux cybermenaces et aux menaces physiques. Domain6™ est la première solution entièrement convergée au monde à déjouer les attaques ciblant les environnements de technologie opérationnelle (TO) et de technologies de l'information (IT). Les technologies du portefeuille Domain6™ ont été déployées et éprouvées dans les opérations des clients de Parsons, y compris des agences de renseignement et de défense du Gouvernement des États-Unis, ainsi que dans des installations de clients commerciaux.

« Domain6™ est une capacité technohabilitée dérivée de trois piliers stratégiques, les décennies d'expérience de Parsons en matière de conception et de construction d'environnements TO, notre investissement dans la R&D, et les acquisitions de certaines des plus grandes entreprises de cyber-sécurité et de sécurité physique mondiales », a déclaré Carey Smith, président de l'unité commerciale fédérale de Parsons. « La valeur centrale de Domain6™ surpasse de loin le modèle dangereusement étroit du logiciel en option orienté IT. Les clients de Parsons dans les communautés du renseignement et militaires ont longtemps demandé une solution de sécurité d'infrastructures TO-TI axée sur la menace croissante à laquelle font face les systèmes de contrôle industriel. La création de Domain6™ a été largement basée sur cette expérience. »

Parsons possède plus d'un demi-siècle d'expérience en conception, élaboration et protection des infrastructures critiques pour des clients des secteurs tels que le transport, l'énergie, la fabrication, l'eau, les produits chimiques, ainsi que pour des agences militaires et de renseignement américaines. En 2014, La société Parsons a été sélectionnée par le Maryland Procurement Office (MPO) pour fournir des services de conseils complets en matière de protection d'infrastructures cyber-physiques sur les sites du client où la continuité des opérations est vitale. En 2017, le programme de modernisation des systèmes de contrôles industriels (SCI) du MPO a été reconnu par le Bureau du Directeur du Renseignement national (ODNI) en remportant le prix du meilleur programme de l'année pour la communauté du renseignement. Les services de protection d'infrastructures cyber-physiques de Parsons étaient une composante fondamentale de la conception et de la mise en œuvre du programme.

Le portefeuille Domain6™ a été créé avec une base étroitement alignée sur le cadre de cybersécurité de l'Institut national des normes et des technologies —identifier, protéger, détecter, réagir, rétablir—avec de nombreuses technologies Parsons exclusives intégrées au cadre. La technologie Camelot de Parsons, par exemple, est une trousse à outil de cyberopérations unique en son genre qui forme la base permettant de prioritiser les menaces en faisant appel à des analyses avancées des données. Camelot est une innovation Parsons dérivée des opérations de cybersécurité classifiées réalisées pour des clients militaires.

En juin 2018, Parsons a publié une enquête portant sur des ingénieurs SCI dans quinze secteurs d'infrastructures critiques. Entre autres conclusions, l'enquête a noté que près de 80 % des ingénieurs SCI chargés d'intégrer les appareils IIoT (Internet industriel des Objets) connectés aux réseaux ne sont pas très engagés dans la planification et l'implémentation de la cybersécurité.

« Domain6™ est une plateforme de technologie qui, d'après Parsons, va révolutionner la façon dont les propriétaires et opérateurs d'infrastructures critiques répondent aux menaces cyber-physiques et gèrent le risque », a déclaré Carey Smith. « Notre message au marché de la cybersécurité est simple : Parsons a plus d'expérience en conception, construction et protection des infrastructures que n'importe quelle autre société au monde. L'environnement TO, où littéralement des milliards d'appareils de l'Internet industriel des Objets connectés et piratables seront ajoutés dans les années à venir, exige cette expérience. »

La stratégie de Parsons sur le marché de la protection des infrastructures critiques (PIC) au cours des dix dernières années a inclus l'acquisition de nombreuses entreprises de cybersécurité et de sécurité physique de premier plan, y compris :

Polaris Alpha (Mai 2018) – intelligence artificielle et apprentissage automatique pour la cybersécurité des infrastructures critiques.

Williams Electric Company (Octobre 2017) – SCI et intégration pour les environnements TO d'infrastructures critiques.

Secure Mission Solutions (Avril 2014) – gestion de centres d'opérations de sécurité, de réseau et de cybersécurité, et assurance information.

SPARTA, Inc. (Novembre 2011) ­– technologies et services cyber critiques pour les organisations industrielles, de sécurité nationale et de renseignement.

Pour en savoir plus sur les technologies PIC de Parsons et Domain6™, rendez-vous sur parsons.com/domain6/ ou envoyez-nous un e-mail à domain6@parsons.com.

Parsons est un prestataire de solutions numériques axé sur les marchés de la défense, de la sécurité et des infrastructures. Avec près de 75 ans d'expérience, la société Parsons est particulièrement qualifiée pour fournir des solutions de technologie avancées de sécurité cyber-physique et d'autres services innovants aux agences gouvernementales fédérales, régionales et locales et à des clients industriels privés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur Parsons, visitez parsons.com, et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, et YouTube.

Contact pour les médias :



Amber Thompson-Nadler



+1 626.440.4590



amber.thompson-nadler@parsons.com

