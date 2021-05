Participantes do Football for Friendship debatem a proteção ambiental e apresentam as suas melhores ideias num desafio online

Num desafio online, com o mote "Mesmo os passos pequenos são importantes para salvar o nosso planeta", os jovens participantes do F4F apresentaram o seu contributo para a proteção ambiental em pequenos vídeos e incentivaram outras crianças do projeto a fazer o mesmo. O desafio foi criado no primeiro encontro digital dos jovens jogadores e jornalistas, com idades entre os doze e os catorze anos, a 14 de maio.

Para Leonardo Lewis, de Espanha, Madina Maysar, do Cazaquistão, Mintoser Bahr, da Líbia e Nanihi Broseus, do Taiti, a renúncia à utilização de sacos e garrafas de plástico é primordial nas suas atividades. Asif Muhammad Rashid, do Sri Lanka e Dominic Kremberger, da Suécia, prestam atenção à utilização económica da água. Ananya Kamboj, da Índia, e Mohamad Adam Faris, do Brunei, foram apoiados por muitos outros participantes no apelo à maior utilização dos transportes públicos. As propostas de alguns dos jovens participantes do F4F podem ser visualizadas neste vídeo https://youtu.be/bsK04TU0ZV8.

Outras propostas dos jovens incluem uma maior poupança de energia e a utilização de energias renováveis, a renúncia a fertilizantes químicos, a compostagem de resíduos de jardim, a reciclagem e a separação do lixo, assim como o uso crescente de matérias-primas renováveis.

Há muitos anos que o F4F está empenhado na gestão cuidadosa da natureza e do meio ambiente. Em 2018 foi introduzida a tradição de dar nomes de espécies ameaçadas a equipas internacionais da amizade. Neste ano participam no campeonato F4F eWorld Championship equipas como "Aligátor Chinês","Corvo de Pernas Vermelhas" ou "Tubarão-Negro". O campeonato será realizado entre 27-29 de maio, no formato digital, no simulador multijogador "Football for Friendship World" (F4F World). Nele participam 32 equipas da amizade com jogadores de mais de 200 países.

Sobre o Football for Friendship:

O F4F existe desde 2013. É organizado pela Gazprom e apoiado pela UEFF, FIFA e UNO. Nos últimos oito anos de jogo, participaram no programa cerca de 15 000 crianças e jovens de 211 países e regiões. Em 2020, o Football for Friendship realizou-se pela primeira em formato online em plataforma digital própria.

FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

