Passagem da comida de inverno da Bertolli® pela Toscana com influenciadores globais da área de alimentação

ÚDINE, Itália, 2 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Bertolli®, a marca de azeitona número um do mundo, com mais de 150 anos de história, continua a implementar suas atividades estratégicas em apoio ao relançamento de sua marca nos mercados globais.

Bertolli®’s Winter Food Sojourn to Tuscany with Global Food Influencers

Na última semana de abril, a Bertolli será a anfitriã de oito chefes influenciadores de diversas partes do mundo, para experimentar e aprender todas as coisas relacionadas à marca, de sua ampla variedade de misturas premiadas ao valor de sua marca e à história da marca. Os influenciadores serão levados em uma jornada através da história, começando com a visão do fundador e o princípio da empresa em 1865 ao foco de hoje em qualidade, diversificação e inovação.

A Bertolli oferece a seus clientes uma ampla variedade de produtos e misturas premiadas de azeite de oliva recém-formuladas, para satisfazer gostos e preferências variados. Por trás da filosofia da empresa está a simplicidade e a autenticidade de seus produtos, que visam dar suporte aos estilos de vida movimentados de hoje em dia e à preferência do consumidor por opções altamente nutritivas, saborosas e saudáveis.

"A receita é simples" é a mensagem da nova campanha internacional da Bertolli, que busca inspiração no conceito da simplicidade, no estar na cozinha e compartilhar momentos com as pessoas amadas.

"A Bertolli passou por um relançamento global, que se destina a reafirmar seus pontos de singularidade e reforçar os mercados globais", disse o presidente-executivo da empresa controladora Deoleo, Pierluigi Tosato. A campanha começou em 2018, com grandes investimentos feitos na marca, em marketing e em estratégias de comunicação, uma ação destinada a encorajar um novo diálogo.

"Agora, as pessoas vivem vidas mais ocupadas e tendem a ver a preparação de comida em casa como uma tarefa muito complicada no final do dia. É onde a Bertolli pode tornar as vidas mais simples – e manter o prazer de cozinhar", declarou Tosato. "Esse evento global é o primeiro de sua espécie na Bertolli e leva influenciadores globais ao coração de Lucca, onde Francesco Bertolli criou a marca". A empresa também planeja abrir a "Casa Bertolli", um lugar de encontros único que consumidores, jornalistas e outros interessados poderão desfrutar ao passar por Lucca.

Sobre a Bertolli

Fundada na pequena cidade toscana de Lucca, na Itália, a Bertolli é uma marca que está no coração da cozinha e da comida italiana há 150 anos, com o azeite de oliva favorito do mundo (produzido pela Deoleo). Na essência da marca Bertolli existe um compromisso com a qualidade, dedicação para alavancar a boa qualidade natural dos ingredientes e uma tradição de fornecer um alimento extraordinário e saboroso.

Para obter mais informações, visite https://www.Bertolli.com.

Contato:

Pietro Lucchese

Tel: +39-335-704-0604

e-mail: pietrolucchese@me.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/660689/Bertolli_Relaunch_Brand.jpg

FONTE Bertolli

SOURCE Bertolli

Related Links

https://www.Bertolli.com