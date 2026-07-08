PassiveLogic présente la première solution au monde d'autonomie générative pour les bâtiments et les infrastructures industrielles

La nouvelle autonomie de niveau 3 développée par PassiveLogic transforme les bâtiments en robots de travail.

Les utilisateurs peuvent désormais concevoir, mettre en place et gérer des infrastructures à l'aide d'agents d'IA physique.

L3 coordonne de manière proactive les systèmes du bâtiment afin d'optimiser le confort et de réduire au minimum la consommation d'énergie.

SALT LAKE CITY, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- PassiveLogic, pionnier des logiciels d'IA physique pour les environnements bâtis, annonce aujourd'hui le lancement de Full Level 3 Autonomy, le premier système au monde permettant un contrôle autonome généralisé des bâtiments et de la robotique des infrastructures. Grâce au modèle de monde basé sur la physique développé par l'entreprise, la solution L3 de PassiveLogic coordonne en permanence les systèmes du bâtiment, en anticipant la demande et en s'adaptant à l'avance afin d'offrir un confort et une efficacité optimaux.

Rendering of PassiveLogic's World Model

Ce que l'autonomie totale promet depuis longtemps aux voitures et aux robots, PassiveLogic le concrétise aujourd'hui pour des parcs immobiliers en activité et d'importance vitale. Les bâtiments gèrent de manière autonome et collaborative leurs systèmes, en trouvant le juste équilibre entre confort, consommation énergétique, exploitation et risques émergents à mesure que les conditions évoluent, sans nécessiter de réglages constants ni d'interventions manuelles.

« Aujourd'hui, partout dans le monde, les bâtiments connaissent une transformation profonde : ils ne sont plus un fardeau opérationnel, mais contribuent activement à l'activité économique, en s'intégrant pleinement au monde du travail », déclare Thomas Kiessling, CEO de PassiveLogic. « Nous sommes passés de la théorie à la mise en œuvre de l'autonomie dans des environnements réels, ce que le secteur attendait depuis des années. »

Que signifie l'autonomie de niveau 3 ? Les bâtiments deviennent des robots d'infrastructure

Les bâtiments, les systèmes industriels et les centres de données comptent parmi les systèmes autonomes les plus complexes jamais déployés ; ils nécessitent une coordination entre des milliers d'actifs interconnectés, plusieurs domaines physiques et des horizons temporels allant de la milliseconde à la décennie.

Pourtant, les systèmes d'automatisation des bâtiments actuels sont pour la plupart de niveau 0. Le contrôle est codé en dur par les programmeurs et fonctionne comme une boîte noire : des actions se produisent, mais l'intention et la causalité restent obscures.

Le niveau 3 marque un tournant fondamental : le contrôle n'est désormais plus prédéfini. Au contraire, le contrôle devient une « boîte blanche » d'IA à la fois dynamique et capable d'apprendre, mais aussi déterministe et traçable, ce qui représente une avancée majeure pour le secteur de l'IA.

Avec la solution L3 de PassiveLogic, optimisée par NVIDIA, les modifications apportées à l'environnement physique sont générées de manière autonome à partir d'un Grounded World Model (GWM) basé sur la physique. Le modèle de monde décrit l'environnement et les systèmes du bâtiment : ce qu'est un équipement, pourquoi il existe, comment il fonctionne, comment les actions entraînent des conséquences, et comment les personnes et les biens interagissent avec lui. En associant ces contraintes physiques à une représentation visuelle de l'environnement, les bâtiments deviennent des robots capables d'analyser des objets, de prévoir les résultats et d'exécuter des actions avec précision et en toute sécurité.

« Au cours de la prochaine décennie, l'IA physique sera intégrée à tous les grands systèmes d'infrastructure de la planète », déclare Kiessling. « Les entreprises qui sauront allier intelligence, autonomie et résultats concrets à grande échelle seront celles qui s'imposeront. PassiveLogic a mis en place la plateforme fondamentale dont le secteur du bâtiment a besoin pour rendre cet avenir possible, en ouvrant la voie à une robotique infrastructurelle qui améliorera la productivité, renforcera la sécurité et réduira les émissions. »

PassiveLogic va franchir une nouvelle étape en matière d'autonomie dans le courant de l'année, en permettant l'apprentissage en périphérie et en élargissant les horizons de prédiction.

À propos de PassiveLogic

PassiveLogic est le créateur de la première plateforme d'infrastructure autonome au monde. En combinant l'IA physique, le modèle mondial de PassiveLogic, le contrôle autonome et une pile technologique intégrée verticalement, PassiveLogic permet aux infrastructures de fonctionner comme des systèmes intelligents et autogérés qui optimisent en permanence les performances, la consommation d'énergie, la résilience et l'expérience utilisateur. La mission de l'entreprise est de démocratiser l'ingénierie et d'accélérer la transition vers un environnement bâti plus intelligent, plus durable et plus autonome. La société bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan, notamment NVentures, Prologis Ventures, Addition, Johnson Controls, noa, Brookfield Growth, G2 Venture Partners et Keyframe Capital.

Pour plus d'informations, consultez le site www.passivelogic.com.