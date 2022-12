Pasta de Castanha de Caju sabores torta de limão e doce de leite são as novidades da Power1One

Marca de produtos saudáveis lança duas novas opções de alimentos que podem ser consumidos em lanches rápidos e também no pré e pós treino

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Aliar o saudável com o saboroso parece uma tarefa muito difícil, uma vez que culturalmente os alimentos pobres em nutrientes e ricos em açúcares se tornaram sinônimos de iguarias deliciosas. Porém, esse conceito tem mudado, e cada vez mais as pessoas estão em busca de uma dieta equilibrada e de uma vida saudável. A Power1One, a principal marca de produtos e pastas de amendoim do Brasil, que está sempre em busca de inovação, mais uma vez, surpreende o seu consumidor com o lançamento de um produto que promete aguçar o paladar de todos: a pasta de Castanha de Caju.

Fabricadas em dois sabores irresistíveis, torta de limão e doce de leite, a pasta é excelente para ser utilizada em sobremesas deliciosas e saudáveis. A combinação com brownie fit, por exemplo, é uma ótima opção para os apaixonados por doce. O lançamento também pode ser acrescentado em pães, torradas, ou usar como recheio de tapioca.

"Nossa empresa está sempre em busca de um produto que traga inúmeros benefícios à saúde, além de ser saboroso e nutritivo e que se encaixe perfeitamente numa dieta saudável. A pasta de caju é tudo isso. Bastante versátil, ela combina com uma grande variedade de alimentos e em diferentes refeições ao longo do dia", conta o CEO da Power1One, Pedro Ciccotti.

Livre de ingredientes como lactose, açúcar e glúten, a pasta ganha destaque por possuir diversas propriedades benéficas à saúde. Fibras, zinco, selênio, vitamina B5, ferro e cálcio, por exemplo, são alguns dos nutrientes presentes em sua composição. A castanha é rica em gorduras poli-insaturadas e monoinsaturadas. Tais gorduras têm a capacidade de diminuir o colesterol ruim e aumentar o bom, e fortalecer ossos, cabelos, músculos e o sistema imunológico. O nutricionista Rafael Aismoto, explica que pessoas portadoras de diabetes, com obesidade ou alto colesterol podem consumir com segurança a pasta da Power1One.

"A pasta de castanha de caju é um excelente alimento que pode fazer parte de praticamente todas as dietas, salvo os casos em que a pessoa tenha algum tipo de alergia ou intolerância a essa noz. Apesar de apresentar um alto índice calórico, a pasta pode ser uma excelente aliada para a saúde e o desenvolvimento muscular. Sem dúvidas, é um alimento rico em nutrientes que colaboram com a queima calórica e promove a sensação de saciedade", explica o profissional.

Castanha de Caju ou Amendoim

O carro chefe da Power1One são as deliciosas pastas e cremes de amendoim. Produzidas em diversos sabores, os produtos também estão entre os itens saudáveis e saborosos para serem consumidos dentro de uma dieta balanceada. O nutricionista explica que existem diferenças nutricionais entre as pastas de amendoim e as de castanha de caju.

"Por mais que sejam alimentos que se assemelham na textura e nos nutrientes, o amendoim é uma leguminosa, então, está no mesmo grupo por exemplo do feijão e da ervilha. Já a castanha de caju ela é considerada um nuts, ou seja, uma oleaginosa. Se compararmos nutricionalmente o amendoim ele é muito parecido com o grupo dos nut, mesmo grupo da castanha. Com relação à quantidade de gordura, os micronutrientes os valores nutricionais são bem parecidos. Porém, a castanha de caju é uma oleaginosa, um alimento mais superior, em qualidade, sabor e textura", finaliza Rafael.

Sobre a Power1One

A Power1One é a principal marca de produtos e pastas de amendoim do Brasil e que se destaca por oferecer alimentos saudáveis, sem adição de açúcar refinado, sem glúten e zero lactose. A marca foi desenvolvida pela NUT Ingredientes, empresa alimentícia especializada em produtos a partir do amendoim e de castanhas. Suas características fizeram com que conquistasse consumidores em todo o País, tornando-se referência de qualidade e inovação em alimentação saudável. Oferece um amplo portfólio de 53 produtos, tendo como carro-chefe a Pasta de Amendoim Tradicional e a Pasta de Amendoim Crocante, cremes, barras proteicas, snacks e bebidas em pó. A Power1One vem crescendo anualmente e sua fábrica de Marília (SP) tem capacidade produtiva de 900 toneladas de pastas de amendoim por mês. Sua produção segue os altos níveis de segurança alimentar e toma os cuidados necessários para a preservação da qualidade em todas as etapas. Saiba mais em www.Power1One.com.br .

CONTATO: Planin - Assessoria de Imprensa da Power1One, Angélica Consiglio, Beatriz Imenes, Patrícia Belo e equipe – www.planin.com, Tel. (11) 2138-8900. E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959844/Power1One1.jpg

