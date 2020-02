Pasywny przychód z kryptowalut może przynieść korzyści milionom osób, jak stwierdził dyrektor OKEx na konferencji Blockchain Economy 2020 w Turcji

Tradycyjny system finansowy uznaje istnienie wyzwań powiązanych z wysokimi kosztami operacyjnymi. Epoka niskiego oprocentowania zaskutkowała niepożądanymi efektami ubocznymi w gospodarce globalnej, a zwłaszcza w bankach, które muszą płacić za przechowywanie nadmiernych rezerw, ale nie są w stanie przenieść negatywnych stawek na deponentów.

Blockchain, a także inne kryptowaluty, w ramach których kontrakty inteligentne zarządzane są w technologii blockchain, prowadzi do obrotu finansowego w mniejszych kosztach. Bezpozwoleniowe instrumenty finansowe ograniczają koszty nawet do 99% barier we wprowadzaniu i wydawaniu kontraktów obrotowych na zamówienie, co pozwala wszystkim na zabezpieczanie, obracanie i zarabianie. OKEx Pool obsługuje udziały w 8 głównych tokenach, w tym EOS, ATOM, DAI i VSYS ze stopą zwrotu sięgającą nawet 15%.

OKEx kieruje się wizją DeFi w budowie płynnej gospodarki. Pierwszy krok objął niedawne wprowadzenie OKChain, komercyjnego, publicznego rozwiązania blockchain wspierającego tworzenie i udostępnianie aplikacji DeFi ze strony użytkowników. Jednocześnie firma OKEx wprowadziła także OKEx DEX, zdecentralizowaną giełdę na OKChain, która zapewnia lepsze doświadczenia w obrocie i większą płynność.

OKEx to największa i najbardziej zróżnicowana giełda wymiany kryptowalut, na której gracze, kopacze i inwestorzy instytucjonalni z całego świata spotykają się w celu zarządzania zasobami krypto, zwiększania możliwości inwestycyjnych i zmniejszania ryzyka. Oferujemy obrót spot i instrumentami pochodnymi, w tym opcjami typu futures, perpetual swap i zwykłymi opcjami największych kryptowalut. Dzięki temu inwestorzy mają większą elastyczność, jeżeli chodzi o formułowanie strategii maksymalizacji zysków i zmniejszania ryzyka.

