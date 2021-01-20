Патентный спор между PureCircle и Almendra в США разрешен

Стороны достигли мирного урегулирования

СИНГАПУР, 20 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компании PureCircle и Almendra достигли мирного урегулирования патентного спора в Соединенных Штатах в отношении продукции компании Almendra под маркой Steviarome® и ее использования.

По состоянию на 31 декабря 2020 года компании PureCircle и Almendra добровольно урегулировали спор, после чего все претензии и встречные требования были отклонены.

В рамках урегулирования компания Almendra подписала лицензионное соглашение с компанией PureCircle, позволяющее ей продолжать реализацию своих ароматизаторов Steviarome® по всему миру. Все остальные условия соглашения остаются конфиденциальными.

Запросы:

Jackson Pillow (Джексон Пиллоу), менеджер по коммуникациям компании PureCircle

Эл. почта: [email protected]

Телефон: +1 (630) 256 8394

Kimberly Hunter (Кимберли Хантер), финансовый директор компании Almendra

Эл. почта: [email protected]

Телефон: +1 (708) 926-5403

Информация о компании PureCircle

PureCircle — ведущий производитель и разработчик превосходных подсластителей на основе стевии и ароматизаторов для мировой индустрии напитков и продуктов питания. PureCircle сочетает передовые научные знания с полной вертикальной интеграцией, от выращивания стевии до производства на ее основе высококачественных инновационных ингредиентов с исключительным вкусом.

Компания сотрудничает с фермерами, выращивающими свои запатентованные сорта стевии, а также с производителями продуктов питания и напитков, стремящимися усовершенствовать свои рецептуры низкокалорийных и бескалорийных продуктов с использованием растительных ингредиентов, не содержащих ГМО.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.purecircle.com

Информация о компании Almendra

Almendra — частная компания-производитель натуральных подсластителей и ароматизаторов, специализирующаяся на разработке превосходных экологически чистых рецептур, удовлетворяющих потребностям индустрии продуктов питания и напитков.

Коллектив компании, ее инновационные разработки, интеллектуальная собственность и практические знания позволяют ей разрабатывать лучшие в отрасли сахарозаменители и ароматизаторы с разнообразными вкусами, улучшающие вкусовые качества продуктов и напитков с пониженным содержанием сахара.

Компания Almendra, штаб-квартира которой находится в Сингапуре, производит продукцию в Таиланде для продажи покупателям по всему миру.

Более подробная информация о компании Almendra представлена на ее сайте по адресу: www.almendra.com

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SOURCE Almendra Pte. Ltd.