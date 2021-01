PureCircle e Almendra solucionam litígio de patentes nos EUA

Obtido acordo amigável

SINGAPURA, 20 de Janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A PureCircle e a Almendra chegaram a um acordo amigável em uma disputa de patentes nos Estados Unidos relacionada aos produtos Steviarome® da Almendra e ao seu uso.

Em 31 de dezembro de 2020, a PureCircle e a Almendra solucionaram voluntariamente o litígio com todas as ações e reconvenções sendo arquivadas na sequência.

Como parte do acordo, a Almendra assinou um contrato de licença com a PureCircle, que permite que a Almendra continue a vender seus ingredientes com sabor Steviarome® em todo o mundo. Todos os outros termos do contrato permanecem confidenciais.

Consultas:

Jackson Pillow, Gerente de Comunicações da PureCircle

e-mail: [email protected]

Telefone: +1 (630) 256 8394

Kimberly Hunter, CFO da Almendra

e-mail: [email protected]

Telefone: +1 (708) 926-5403

Sobre a PureCircle

A PureCircle é o principal produtor e inovador de adoçantes de estévia de sabor agradável e de modificadores de sabor para a indústria global de bebidas e alimentos. A PureCircle combina P&D avançado com integração vertical completa, da fazenda até os ingredientes inovadores de estévia de sabor agradável e de alta qualidade.

A empresa colabora com agricultores que cultivam suas variedades exclusivas de estévia e com empresas de alimentos e bebidas que procuram melhorar suas formulações de baixa ou nenhuma caloria usando ingredientes à base de plantas não modificadas geneticamente.

Para mais informações, acesse: www.purecircle.com

Sobre a Almendra

A Almendra é uma empresa privada de adoçantes naturais e ingredientes de sabor focada na necessidade da indústria de alimentos e bebidas de buscar soluções de produtos com menos ingredientes e com agradável sabor natural.

O trabalho de equipe, inovação, IP e know-how da empresa permitem que ela desenvolva soluções de sabor doce líderes do setor, e ofereça sabores com propriedades moduladoras que respondem a desafios complexos de sabor de alimentos e bebidas com redução de açúcar.

Com sede em Singapura, a Almendra fabrica na Tailândia para venda a clientes em todo o mundo.

Mais informações sobre a Almendra estão disponíveis em www.almendra.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1423029/Almendra_Logo.jpg

FONTE Almendra Pte. Ltd.

