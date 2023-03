Pátio Higienópolis adere ao Blue Day e se engaja em campanha pela conscientização do autismo

Durante primeira semana de abril, Pátio Higienópolis terá sua fachada iluminada de azul

SÃO PAULO, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Sempre buscando dar visibilidade a causas relevantes, o Shopping Pátio Higienópolis se engaja pelo sétimo ano consecutivo ao Blue Day, campanha mundial realizada em abril pela conscientização sobre o autismo. Instituída pela ONU, o foco da iniciativa é estimular o debate em torno do tema e trazer para a pauta da sociedade discussões sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce dos sintomas de pessoas com transtorno de espectro autista (TEA).

Fachada do Pátio Higienópolis iluminada de azul

"Temos um papel importante nesse ecossistema, de usar nossa visibilidade não apenas para potencializar a campanha, mas para desenvolver ações que convidem todas e todos a promover cada vez mais a inclusão destas pessoas", comenta Katia Gioacchini, gerente de marketing do Pátio Higienópolis, empreendimento que faz parte da Rede Iguatemi.

A tradicional fachada azul que será inaugurada em 1º. de abril.

Sobre o Pátio Higienópolis

Com cerca de 300 operações, entre moda, gastronomia, entretenimento, lazer e serviços, o Complexo Pátio Higienópolis abriga o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas áreas a céu aberto, com vegetação natural; o Teatro UOL, o Paço das Artes (com acesso pelo shopping) e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis. Para mais informações, www.patiohigienópolis.com.br e @patiohigienopolis (redes sociais).

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

